«Queremos ser lo más profesionales posible y terminar dignamente» Alberto Monteagudo. / la verdad Mario Simón, técnico del Lorca. :: paco alonso / agm El equipo lorquino tiene las bajas seguras de Carrasco y Chirri para visitar al Cartagena y la duda de Juanjo M. F. CARTAGENA Sábado, 28 abril 2018, 03:32

El Lorca Deportiva llega al Cartagonova asumiendo todavía el consumado descenso de categoría, pero con la intención de terminar la campaña de la mejor forma posible.

La decepción por no haber conseguido el reto de la salvación, no evitará que los de Mario Simón compitan por los tres puntos que habrá en juego mañana. «Quedan tres partidos y tenemos que ser profesionales. Jugaremos ante tres equipos que juegan por cosas importantes y eso también genera ilusión. Vamos primero a un campo en el que se juegan ser campeón y tenemos que intentar dar la mejor versión», explicaba el técnico del equipo de la Ciudad del Sol de cara al choque de la ciudad portuaria.

Simón tiene claro que tienen un gran rival. «Nos medimos a una de las mejores plantillas del Grupo IV. Tenemos que competir como lo hemos hecho en escenarios como ese y terminar dignamente y con buenas sensaciones», advierte el manchego.

A pesar de la desigualdad notoria entre ambos contendientes quieren plantear problemas a los albinegros. «Cartagena, Murcia, Extremadura y Marbella son otro tipo de equipos. Ellos llegan de recuperar el liderato y en su casa son fuertes. Queremos dar una buena imagen. Va a ser muy interesante el final por arriba y por abajo y ese es otro motivo más por el que tenemos que ser profesionales. Tenemos que dar la imagen que hemos dado en muchos momentos de la segunda vuelta, porque lo contrario empañaría el trabajo que hemos hecho. A pesar del descenso hay que defender el escudo y los intereses del club y los individuales».

Reconoce que además los partidos que deben afrontar son también un escaparate para los jugadores. No quiso entrar en detalles de la planificación del próximo curso. Comentó que eso será cosa del director deportivo.

A nivel personal ha conseguido el cariño de sus jugadores y por eso le fastidia más todavía el no haber logrado el objetivo de seguir en Segunda División B. «Acabo con la sensación de que hemos estado muy a gusto. Es una pena que no pudiéramos dar el empujón definitivo, porque se ha creado un vínculo muy bueno y la pena es no haber peleado al menos hasta el final».

Tiene las bajas de Carrasco y Chirri por lesión. Juanjo es duda y dependerá de la última sesión de trabajo. No tiene sancionados para el encuentro en el Cartagonova.