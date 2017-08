Todavía quedan por llegar un par de jugadores para el ataque albinegro Martes, 15 agosto 2017, 02:17

Aketxe parece que llevara años jugando en el Cartagena. Moussa ha llegado con descaro. No estarán solos. Paco Belmonte sigue buscando cerrar operaciones con hombres para el ataque. Gusta Santamaría y por eso todavía se busca su cesión. «Firmar delanteros no es fácil, que vengan de mayor categoría y que encima tengan fichan sub 23 lo hace más difícil. Es una operación abierta y si no es él, será otro. Tiene que venir alguien más».

Sobre el ghanés Owusu, jugador muy cotizado que ha estado en el Toledo, Belmonte explicó que: «su futuro está en al aire. Nosotros no podemos firmarle directamente, pero podría haber una carambola que lo trajera aquí. No es fácil, pero hay una posibilidad lejana. Hay más opciones. No debemos transmitir ansiedad, pero habrá más delanteros».