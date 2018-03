Una prueba con final feliz

Gaspar: «Quiero jugar siempre, pero sé que es difícil»

El extremo José Gaspar, que ayer jugó la segunda mitad contra el IBV Vestmannaeyjar, confesó ayer que «solo estamos pensando en ganar al Extremadura» y que «a partir del lunes ya habrá tiempo de hablar del derbi contra el Murcia». El cacereño no está preocupado porque el equipo no sea líder a falta de siete jornadas. «Estamos haciendo bien las cosas y sabemos que si vamos ganando nuestros partidos seremos primeros. El objetivo es ascender y todas las opciones las mantenemos intactas», dijo. A nivel personal, confesó que «me costó un mes y medio entrar en el equipo, pero ya me encuentro bien y ganando ritmo cada jornada». Añadió que «quiero jugar siempre, pero sé que es difícil porque hay mucha calidad en la plantilla y, por ejemplo, se quedan fuera de la lista compañeros que han sido titulares».