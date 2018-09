Fútbol | FC Cartagena A por la primera sonrisa del curso Fernando Rodríguez celebra su gol al Barcelona de Gerardo Martino, en Copa, en diciembre de 2013. / Antonio Gil / AGM El Efesé busca esta noche en Don Benito el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, una competición que se le da bien, tras un arranque liguero sin conocer la victoria RUBÉN SERRANO CARTAGENA Miércoles, 5 septiembre 2018, 03:04

El estreno de Toché a lo grande, con un doblete al Elche de Willy Caballero y Jorge Molina; el gol de Fede en una fría noche en El Alcoraz, contra un Huesca ahora de Primera; el garbeo en el lejano campo del Tudelano; la carrera de Fernando superando a Puyol; el éxtasis en el infierno de Talavera de la Reina, las virguerías de Ganso en el Cartagonova... En las últimas temporadas, la Copa del Rey siempre ha sido un motivo de alegría para el Efesé. Y esta noche, contra el Don Benito (Vicente Sanz, 20.45 horas), no será menos: después de un flojo arranque liguero, salir de tierras extremeñas con el pase a la segunda ronda llenaría de ánimo a un equipo que necesita encontrar sus mejores sensaciones, dar buena imagen y afrontar con buena cara el compromiso liguero del domingo ante el líder Recreativo de Huelva.

El club recibe 14.000 euros por participar y se llevará otros 26.000 si supera hoy el partido, con un Rubén Cruz que podría tener minutos

En el club albinegro son conscientes de la importancia de la Copa. No en vano, superar las tres eliminatorias y recibir a un equipo de Primera supone un alivio económico para cualquier equipo de Segunda B. Que se lo digan al Efesé, que acabó la temporada pasada con beneficio: la visita del Sevilla de Eduardo Berizzo dejó en las arcas del club alrededor de 240.000 euros, un 'pellizco' importante para pagar las mensualidades al día e incluso por adelantado. Esta noche, solo por participar, la entidad presidida por Paco Belmonte recibirá 14.000 euros, y se llevará otros 26.000 si supera la eliminatoria en Don Benito.

Desde luego, por la experiencia del pasado domingo en la Liga, el terreno de juego del Vicente Sanz será un obstáculo para los albinegros y un punto a favor para los locales. Es prácticamente imposible rodar la pelota, y las únicas alternativas son las jugadas de estrategia y el balón largo. Además, la escasa iluminación de los focos también restará visibilidad a los futbolistas; se pudo comprobar el domingo, y esta noche el encuentro terminará pasadas las diez y media, siempre y cuando no haya prórroga. El entrenador albinegro, Gustavo Adolfo Munúa, lo pudo comprobar y se tendrá que acostumbrar a este tipo de superficies, comunes en el grupo IV. Ayer, el uruguayo ya dejó entrever que no picarán en el mismo anzuelo. «Hay que hacer un partido inteligente y serio, para sacar un beneficio. El juego combinativo solo se puede hacer en momentos puntuales; el balón bota y eso nos puede hacer sentir inseguros y a ellos, más fuertes».

Tanto el charrúa como las diferentes fuentes consultadas por 'La Verdad' no quisieron dar pistas del posible 'once' que alineará el Efesé en el Vicente Sanz. Aunque en el club le dan importancia a la competición, lo lógico es que haya una mezcla de titulares con suplentes. Así, el portugués João Costa podría ser el portero, mientras que los centrales Antonio López y Sergio Ayala tendrían la oportunidad de debutar en partido oficial. Julio Gracia ha entrenado a muy buen nivel y tendrá minutos en el centro del campo. Quien no está para disputar el encuentro entero es el delantero Rubén Cruz. Arrastra unas molestias durante toda la temporada y serán cautelosos.

«Mucha importancia»

«Le damos muchísima importancia a la Copa. El club quiere avanzar, y es algo que da prestigio. Nuestra plantilla es amplia [la expedición la forman 22 futbolistas] como para aguantar dos competiciones. Saldremos con un 'once' muy competitivo, y con la mentalidad de pasar la eliminatoria. Ahora mismo no es el momento de pensar en el Recreativo», explicó Munúa al respecto. De pasar, la siguiente ronda sería el día 12, en el Cartagonova, contra el Langreo o el Logroñés.

El Cartagena ha llegado a la cuarta ronda en dos de sus últimas cinco participaciones en la Copa. Fue en 2013, en la visita del Barcelona del 'Tata' Martino; y en octubre del año pasado, ante el Sevilla. En 2014, los de Julio Ribas (con Simón Ruiz en el banquillo) cayeron de primeras frente al UCAM; en 2015 no hubo participación y en 2016 fue el Hércules de Tevenet el verdugo.