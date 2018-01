«Estoy preparado para el reto» Owusu posa en la puerta del estadio Cartagonova. / Antonio Gil / AGM Owusu se muestra encantado de haber recalado en el Efesé para buscar el ascenso. El joven delantero ghanés prefiere jugar por cualquiera de las dos bandas, pero también se siente cómodo en la delantera MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 6 enero 2018, 01:40

Ha tenido que ser a la segunda, pero Owusu ya está en Cartagena y ya lleva dos sesiones de trabajo con el equipo, tras su paso en la primera vuelta por el Oviedo. El joven delantero ghanés ya es uno más de la plantilla de Alberto Monteagudo y tiene mucha ilusión por su nuevo reto.

Con traducción del inglés, el jugador mostró su satisfacción por haber llegado a Cartagena. «Estoy muy contento de estar en el Cartagena. Es una ciudad muy bonita, con un bonito estadio y un club grande que quiere clasificarse y subir a Segunda y estoy preparado para afrontar el reto y hacer todo lo que le diga el míster. Estoy a plena disposición. Estoy para jugar», explicaba antes del turno de preguntas.

El primer contacto con sus nuevos compañeros ha sido muy positivo. «Muy bueno. Me siento bien y estoy a gusto», decía el recién llegado a la entidad.

«Necesito coger la dinámica del equipo y saber qué quiere el míster, pero vengo para jugar»

«Es un club grande con un estadio bonito y me han insistido mucho. Por eso estoy aquí»

Ha podido el joven futbolista elegir entre varias ofertas antes de decantarse por el FC Cartagena. «Tuve otras ofertas, pero el entrenador habló con nosotros y me parece buena persona y buen profesional y por eso estoy aquí», decía el recién llegado. También la insistencia ha tenido su peso en la decisión. «El Cartagena llevaba tiempo preguntando por mí y haciendo ofertas y eso también nos hace confiar y estar aquí ahora mismo».

En cuanto a su adaptación y sus cualidades como jugador explicó que «necesito coger la dinámica del equipo y saber qué quiere el míster de mí. Si soy bueno o no lo tiene que decir la prensa, los aficionados y sobre todo el entrenador».

Su paso por el Oviedo ha terminado con pocos minutos jugados, pero es claro al dar el motivo. «Yo no sé el motivo de jugar tan poco. Es decisión del entrenador del equipo». Allí no encontró su hueco, pero está dispuesto a aprovechar su oportunidad en beneficio de su nuevo equipo.

Owusu advirtió que prefiere jugar en la banda, ya sea en la derecha o en la izquierda, pero también reconoce que si el entrenador quiere colocarle en la delantera él no tiene problema y se adaptará a lo que le pida Monteagudo, que ayer le acompañaba en la presentación oficial y opinó sobre su fichaje y sobre el mercado invernal.

Sobre Owusu, está encantado. «Es un jugador que conoce la categoría y que en verano le querían siete equipos de Segunda. No ha tenido la suerte o el entrenador no creyó conveniente darle minutos, pero creo que para nuestro equipo esa punta de velocidad es idónea. Tiene capacidad de gol, puede jugar por ambas bandas y nos va a dar algo que no teníamos para la segunda vuelta». Además, tanto el ghanés como Diego Benito llegan físicamente para poder entrar en la lista si el técnico les necesita y tienen el aprobado federativo.

Más refuerzos

Llegarán más jugadores. Sobre el siguiente o los siguientes en llegar fue más cauto el técnico del Cartagena. «El mercado invernal no es fácil. En el fallo de un fichaje interviene el que ficha, el jugador por cómo llega o se activa. A partir de ahí está claro que intentaremos acertar y en los dos primeros lo hemos hecho al 100% y ellos mismos nos darán la razón. Con los siguientes hay que hilar fino. Nos lo vamos a tomar con tranquilidad, porque queremos jugadores importantes».

«Hemos visto varias posiciones, pero a veces manda el propio mercado. Si se pone a tiro un jugador que no esperabas de Segunda no te lo piensas, aunque no fuera la posición. Podríamos traer un sub 23 para el lateral derecho, por alguna banda algo más, o un delantero centro nato. Tenemos a Aketxe con nueve goles y Moussa y ahora Owusu tras marcharse Farisato. Si no es un jugador de nivel no vendrá. Tenemos un delantero de nueve goles y un sub 23 con tres goles sin jugar casi nunca de principio, pero sí miramos delanteros».

Sobre la llegada de Enric Gallego al Extremadura explicó que: «Se trata del número 1 económico del Grupo. Paga traspaso y se dice que el sueldo es de los buenos de Segunda. Es buen refuerzo, pero nosotros también nos estamos reforzando».