FC Cartagena Plaga de lesionados La expedición albinegra, antes de partir hacia Badajoz. / F. C. Cartagena El FC Cartagena tendrá que recomponer medio equipo para medirse a un Badajoz que ocupa la plaza de promoción de descenso. Alberto Monteagudo no cuenta para la cita del Efesé con Pau Torres, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro ni Poley, por lesión, ni con Aketxe MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 19 noviembre 2017, 09:08

En veinticinco años han pasado muchas cosas buenas y malas en el fútbol cartagenero, aunque aquella noche no se olvidará. Han pasado temporadas para todos los gustos, pero como se suele decir lo mejor está por venir y el Cartagena debe hacer un regreso al futuro en Badajoz. Ellos han estado recordando aquella tarde grande para ellos. Después de aquello los albinegros siempre triunfaron por aquellos lares.

Pasan cosas en veinticinco años y también en veinticinco días. Se puede pasar de una crisis de identidad a ser líder y también a dejar la primera plaza por un gol en la tarde posterior a ganar un derbi de máxima tensión con el eterno rival.

El Badajoz tira de recuerdos y si el Cartagena debe grabarse algún partido en la mente, que no sea el de esta tarde, es el de la jornadas en las que se pudo hacer mejor para no cometer errores que ya no son subsanables. No quiere el técnico traspiés que pongan en riesgo el seguir una buena línea para conseguir diferencias antes de las fiestas navideñas. Todo está demasiado ajustado como para dar facilidades.

El exalbinegro Manu Torres se enfrentará a su exequipo, aunque entonces jugaba de lateral y ahora es central

Alberto Monteagudo y los suyos viven un presente bonito, pero efímero. Ni las remodeladas instalaciones, ni las saneadas cuentas, ni la paz social. Nada juega en los noventa minutos que cada semana con un rival diferente acercan o alejan al Efesé de sus objetivos, que pasan por ascender de categoría y empezar un capítulo deportivo acorde al esfuerzo que se está realizando en las demás parcelas de la entidad.

Ganar al Real Murcia fue un paso pero el Badajoz, que sucumbió en Jumilla y ocupa puesto de promoción de descenso, se lo volverá a poner difícil para sacar tres puntos que le mantengan como mínimo a la par que el líder Extremadura.

El rival albinegro solo ha ganado tres partidos y ha encajado un gol más de los que ha materializado

Los extremeños reciben al Real Murcia esta misma tarde. Es otro de los encuentros que puede marcar realmente si empiezan a abrirse diferencias notables con los llamados a estar arriba que han comenzado la temporada con el pie izquierdo.

Para la cita pacense, en el Cartagena no estará Pau Torres. El guardameta lo ha intentando, pero su lesión en la pierna le impide realizar su tarea en condiciones y todavía siente dolor. No está para poder jugar al 100% de sus condiciones.

Marcos volverá a defender la portería albinegra y Moussa será el recambio de Aketxe, que veía la quinta amarilla y cumple un partido de sanción.

El delantero ex del Leganés B es uno de esos jugadores que podían llevar más goles, pero que ha dejado buenas sensaciones cuando le ha tocado jugar. Un gol suyo salvó un punto en el peor partido del Cartagena ante Las Palmas Atlético.

El venezolano Farisato ha entrado en la lista ante las numerosas lesiones y Sandoval, del filial, será el portero suplente en tierras extremeñas.

No solo faltarán Aketxe y Pau Torres. Pierde el técnico manchego a una de las grandes armas de este equipo. A los rivales les cuesta afrontar el juego de los laterales del Cartagena y hoy no estarán ni Oscar Ramírez por la derecha, ni Jesús Álvaro por la izquierda.

Tendrá que recomponer la defensa y aunque Morros ha entrado la lista de convocados, lo más probable es que el técnico no quiera arriesgar con dos laterales como el sub 23 y Ceballos que no tienen ritmo de competición y el perjudicado sería el chaval que tan solo ha jugado en la Copa del Rey. Fue titular ante el Sevilla en el Cartagonova.

Cordero sí está

Finalmente y aunque han tenido problemas durante la semana sí que viajaron Sergio Jiménez y Cordero. El sevillano recibió un pisotón y aunque vistas las placas no hay lesión, sí que tenía mucho dolor. El cartagenero tenía pequeñas molestias y finalmente apunta a titular. No estará Poley. Con todos estos problemas, el Cartagena buscará un triunfo que le facilite el seguir arriba, porque el Grupo IV está ajustado en sus posiciones. Su máximo rival recibe al Murcia, en un partido que se podrá ver por televisión a partir de las 17.30 horas. Antes jugará el Écija frente al San Fernando, a las 12.00 horas, y el otro equipo de 'playoff' juega a la misma hora que los albinegros. El Marbella visita al Decano Recreativo de Huelva.

Nadie se despega y sea cual sea el resultado, los albinegros dormirán entre los cuatro primeros. El Melilla acecha la zona noble y también el UCAM que ha cambiado de entrenador y tendrá el debut de José Miguel Campos.

Un empate

Cuando analizas la situación de los dos contendientes se puede pensar que un empate podría ser bueno para los locales. Sin embargo, Juan Marrero no lo firma. El técnico del Badajoz piensa en su afición y en su rueda de prensa explicaba que «no puedo firmar un empate por nuestra afición. Creo que ellos, aunque tengamos un presupuesto cuatro o cinco veces menor que nuestro rival, no tienen esa mentalidad y por eso empujan tanto en cada partido y por ello tenemos que ir a ganar».

Después de una buena racha siguen sin encontrar la zona tranquila de la clasificación, que si ajustada está por arriba no lo está menos por evitar las cuatro plazas de descenso. Tiene dos puntos de distancia con el cuarto por la cola, pero solo hay siete puntos hasta el 'playoff'. Hay una igualdad que motiva a todos los equipos a pelear cada partido al máximo.

El entrenador no puede contar con Fran Morante, Roberto, Rubén y Rafa. Entre la lista de convocados sí está el jugador malagueño Manu Torres. El exalbinegro jugó en el Cartagena que descendió a Segunda División B. Entonces jugaba de lateral izquierdo, aunque hoy el Efesé se lo encontrará como central por la zona zurda.

Marrero insistía en que en este campeonato todos han demostrado que pueden ganar a cualquiera, a pesar de tener un rival hecho para intentar subir. «Es un partido muy difícil contra un segundo clasificado que tiene los mismos puntos que el líder, en una muy buena dinámica y con el objetivo de quedar campeón o cómo mínimo meterse en play off e intentar el ascenso. Pero nosotros jugamos en nuestra casa, delante de nuestra afición con el plus que eso supone y tenemos que ganar el partido. Por obligación, porque estamos en zona peligrosa y por darle una alegría a nuestra afición», explicaba el técnico en la sala.

El Badajoz es un equipo intenso con buena transición ofensiva. Es un rival muy vertical y tiene en Juanma su máximo peligro con seis goles. Hay 16 puntos de distancia entre el colíder y el actual puesto de promoción de descenso.

El equipo pacense solo ha ganado tres partidos. Tiene los datos de goles en negativo. Ha marcado 15, cinco menos que el Efesé, y ha encajado 16, tres más que los albinegros. En su casa sacaron un punto la Balona, el Recreativo, el Villanovense y el San Fernando y tres sacó el Melilla.