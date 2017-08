FC Cartagena Las peñas del Efesé preparan el debut Imagen de la Peña Azor, que anima al Efesé desde la Tribuna Alta del Cartagonova. / Pablo Sánchez / AGM La gestora, que sustituyó a la última junta directiva, organizará viajes y actividades en el inicio liguero. La idea que tienen después de todo un verano de gestiones es convocar las elecciones alrededor del próximo 7 de septiembre MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 13 agosto 2017, 08:17

La Liga de Segunda B arranca la semana que viene. Para ello se preparan los futbolistas, pero también los aficionados y en especial los responsables de las peñas albinegras. Sin mucho ruido han ido organizando el inicio de la competición.

El pasado 17 de junio se disolvió la junta directiva de la Federación de peñas del FC Cartagena. El verano ha estado dedicado a un trabajo silencioso, que pronto saldrá a la luz. Tras la dimisión de María Dolores Martínez se formó una gestora con tres representantes.

Luis Garrido San Martín, de la peña Azor, ejerce como presidente y le acompañan Wiro Jiménez de la peña Efesé y Antonio Cepeda de la formación Fiebre Albinegra.

Todo el proceso de cambio lleva sus trámites y están siguiendo escrupulosamente los estatutos y cumpliendo al máximo la legalidad vigente para estas cuestiones. Hasta que no esté terminado el censo de peñistas no podrán convocar las elecciones para elegir una nueva persona al mando. Ya está casi a punto de pasar el plazo y esperan poder convocarlas para el 7 de septiembre. Una vez que eso se haga, habrá dos meses para la presentación de candidaturas que estudiarán una junta elegida para ello. No hay más requisito que ser peñista del Efesé. No hace falta llevar muchos años como parte de la federación.

Entre los candidatos tendrán que elegir las peñas actuales. Son dos votos por cada uno de los grupos existentes, que este año repetirán en las gradas del Cartagonova. Esperan que se presenten varios grupos que a la vez representarían a varias peñas. La candidatura tiene que tener cuatro miembros seguros, aunque pueden ser más numerosas para repartir mejor las tareas que deben desarrollar a lo largo del año.

La mejor noticia para la gestora es que todas han crecido en número. Algunas peñas han sumado poco, pero otras como la del Submarino Albinegro suman ya trescientos miembros. El año pasado la cifra terminó en cerca de los 1.600 y pronto se sabrá el nuevo registro. El responsable de la gestora reconoce que es una enorme noticia, porque además si sacan cuentas sale más caro que haber comprado el carnet a través de las promociones de descuento que ha realizado el club este verano.

Cada peñista paga cinco euros para fondos de la federación, más la cuota que impone su propio grupo, que varía según los propios directivos. Si un carnet en la primera semana costaba en Tribuna Alta 117 euros, los peñistas de esa zona han llegado a pagar 150 euros, por lo que no meten en una peña solamente por los descuentos que pueden suponer a la hora de sacar el abono.

El trabajo se está realizando con sigilo y tranquilidad, pero con la ilusión de ver como se va configurando una plantilla a la que animar dentro y fuera de casa y es que, aunque tardará en haber nuevo presidente un par de meses más, no están de manos caídas.

Lanzarán viaje al Ejido, primer desplazamiento del curso, aunque las fechas son malas y estadísticamente no suele tener éxito. Sin embargo, ellos contemplan la posibilidad como lo harán en cada semana que el equipo vaya fuera del Cartagonova.

En la mente está ese desplazamiento a Murcia en las primeras jornadas ligueras para medirse al UCAM, que será también el primer rival copero. Desde la gestora saben que ese viaje llevará muchos aficionados y ya trabajan en él, como han estado en continuo contacto con Paco Belmonte y Manolo Breis en cuestiones de campaña de abonados y demás.

Ya están gestionando material que necesitarán en las primeras jornadas y hablando con empresas para gestionar actividades para el nuevo curso. Se llevaron buenas sensaciones en el trofeo y piensan con optimismo en la temporada que comenzará el próximo sábado ante el Recreativo de Huelva. Allí estarán también los peñistas.