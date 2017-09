Fútbol | FC Cartagena A dos pasos del cielo Los jugadores del Efesé celebran un gol durante la eliminatoria ante el UCAM. / P. Sánchez / AGM El Cartagena se quedará a solo 90 minutos de la cuarta ronda si elimina esta noche al potente Mirandés. Monteagudo pondrá a todos los titulares y Pablo Alfaro hará seis cambios con respecto al 'once' que ganó el pasado domingo en Santander FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 6 septiembre 2017, 02:21

Máxima importancia a la Copa del Rey. Es el mensaje -cristalino- de los que mandan en el Cartagena. Y el técnico, Alberto Monteagudo, lo ha captado desde el primer día. El manchego jugará hoy con todos sus titulares y no le presta la más mínima atención al encuentro del próximo sábado en La Condomina, donde el Efesé podría arrebatarle el liderato al UCAM. «Es un partido vital. Si ganamos al Mirandés nos metemos en la tercera ronda y nos quedamos a 90 minutos de esa cuarta ronda que todos queremos [en la que el rival saldría de la terna compuesta por Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal Athletic y Real Sociedad]. No podemos pensar en otra cosa que no sea el Mirandés», explicó ayer el entrenador albaceteño, quien tiene la baja de Kuki Zalazar, a quien no quiere meter prisa en su recuperación, y ve «bastante difícil» que alguno de los cuatro jugadores que llegaron la semana pasada entren hoy en la convocatoria, «porque solo es de 16 y llevan muy pocos entrenamientos con nosotros», alegó Monteagudo.

Lo normal es que jueguen los titulares, con el anunciado relevo en la portería de Marcos por Pau Torres y la entrada de Cordero por Sergio Jiménez en el centro del campo. Monteagudo optó por dar descanso en la Liga a Moisés, Cordero, Aketxe y Álvaro González, suplentes ante el Melilla en una evidente demostración de que en estas dos semanas la prioridad es la Copa del Rey. «Aquí no hay titulares ni suplentes. Hay jugadores que están en mejor momento o estado de forma que otros y yo voy a elegir a los 11 que mejor vea para superar la eliminatoria, como ya hice la semana pasada con el UCAM. Hay que ganar. La gente está enchufada, haciendo cola para comprar su entrada y nosotros tenemos que dar un alegría a nuestros aficionados», sostuvo Monteagudo.

Rotaciones

Pablo Alfaro, entrenador del Mirandés, sí hará rotaciones. En Miranda de Ebro se han quedado Albistegi y Borja Sánchez, titulares fijos en Liga. Además, el ariete Cervero (tres goles en tres partidos) empezará el partido en el banquillo, al igual que ya ocurrió la semana pasada en Tafalla, donde los burgaleses tuvieron que remontar para acabar eliminando al Peña Sport (1-2). También serán reservas Limones, Paris Adot (ex del Murcia) y Melli, titulares el pasado domingo en Santander. Allí, el Mirandés dio la sopresa al tumbar al favoritísimo Racing (0-1).

«Es un partido atractivo y una eliminatoria bonita. Somos dos grandes equipos. Partimos con algo de desventaja por jugar otra vez fuera de casa, pero es lo que hay. Veo a mis jugadores con muchas ganas y casi hay que frenarlos. Tengo claro que los objetivos se consiguen como grupo, no con once jugadores. Y por eso puede haber cambios», avanzó el técnico de un Mirandés que en 2012, estando en Segunda B, llegó a semifinales de la Copa. Cayó ante el Athletic tras eliminar a Villarreal, Racing y Espanyol. Y en 2016 eliminó a Deportivo y Málaga para llegar hasta cuartos de final. Ahí fue noqueado por el Sevilla.