Pau: «No es un paso atrás» Pau Torres posando, tras su presentación oficial, en una portería del Cartagonova.

Tras una espera, que a él también se la hecho demasiado larga, Pau Torres ya entrena con sus compañeros del FC Cartagena y ya piensa en lograr objetivos bonitos con su nuevo proyecto. Llega del Real Valladolid. En las dos últimas campañas ha jugado en Segunda División, pero ha elegido al Cartagena por convencimiento y sin ningún tipo de pena por dejar de momento el fútbol profesional.

Y es que Pau Torres no considera que firmar por el FC Cartagena sea un paso atrás en su carrera, aunque sea bajar a Segunda B. «No creo que sea un paso atrás. Para nada. Las carreras creo que no son paso atrás y paso adelante. Puedes decir que bajo una categoría, pero es que el Cartagena es un club que no es de Segunda B. Tendría que estar en Segunda y creo que es el mejor club en el que puedo estar. Vengo para ayudar a que recupere la categoría que merece tener».

Lo tiene clarísimo y por eso explicó que el retraso en su llegada fue un problema de pura logística con el Real Valladolid y nunca una duda en si aceptar la oferta de Belmonte y Breis. Desde el primer momento se decantó por la opción albinegra.

«Trabajaré al 100% para dar lo mejor de mí. Lo normal es que nos lleguen poco, pero estaré preparado para todo»

«El proyecto que me presentaron me pareció muy ilusionante. Desde el primer momento creí que tenían las ideas muy claras y que lo mejor para mí era venir aquí a llegar a la categoría que merece como club, ciudad y por su afición. No dudé mucho, pero fueron los papeles lo que evitaron que viniera antes», explicó el portero.

El catalán, de treinta años, tuvo que rescindir el viernes su contrato definitivamente aunque el acuerdo era total. Lo bueno es que mientras ha estado entrenando con el Valladolid y llega bien de forma física. Si Monteagudo quiere puede jugar hoy ante el Hércules. «Depende del entrenador, pero podría. Aunque ha sido una pretemporada atípica he estado trabajando y vengo en buena forma».

Su trayectoria

El cancerbero explicaba su falta de oportunidades en el fútbol de Plata. «Me costó mucho dar el paso de Segunda B a Segunda. Hice muy buenos años en Lleida, pero en el Alavés coincidí con un portero como Fernando Pacheco que es Top. No era un portero de Segunda. No tuve la mínima ocasión de jugar. En Valladolid Isaac había sido el zamora de la anterior campaña, pero he tenido la oportunidad de jugar nueve encuentros y la Copa del Rey. El entrenador se terminó decantando por él», admite el jugador salido de la cantera del FC Barcelona.

Pau Torres no conoce a ninguno de sus compañeros actuales. No ha jugado con ninguno de ellos a lo largo de su carrera, pero sí ha tenido opiniones favorables a su desembarco en la ciudad portuaria. «Coincidí dos años con Fernando, el delantero que estuvo aquí, y me ha hablado maravillas de la ciudad y del club». Todo ha ayudado para que tuviera ganas de enrolarse en el equipo de Alberto Monteagudo.

Ya va empezando a tener una idea sobre los compañeros que va a tener durante la temporada. «Vi la segunda parte del otro día ante el Lorca en Pinatar Arena y me pareció que hay muy buen equipo. Yo estaba en Segunda División, pero he seguido mucho la Segunda B y el Cartagena me pareció uno de los mejores equipos. Yo he jugado tres 'playoff' y luego pasa cualquier cosa, pero creo que estoy en un club que hace bien las cosas para estar el año que viene en Segunda División».

Lo repitió en varias ocasiones, porque para él ese es el objetivo claro y la ambición que tiene como jugador. Sabe también de la exigencia que supone un proyecto como el albinegro que tiene el ascenso en la mentalidad. «Sé que la exigencia de jugar en Cartagena es grande, pero vengo del Valladolid club en el que la exigencia es máxima. Todos los clubes quieren mejorar y subir. Por trabajo no será. Intentaré hacerlo lo mejor posible y trabajar al 100%, pero esto es fútbol y todos fallamos, porque somos seres humanos».

A partir de hoy, se irá conociendo a Pau Torres en Cartagena. Él prefiere no describirse como futbolista, pero algún detalle daba en su presentación oficial como futbolista albinegro. «Eso espero que lo vayáis diciendo vosotros. Lo que me ha llevado a Segunda División es mi trabajo. Se trata de trabajar lo máximo y también tener suerte» y es que la fortuna es fundamental en el deporte, pero no lo deja todo a ese factor.

Es concienzudo en su trabajo y ayer le preguntaban por su juego con los pies. «Sobre mi juego con los pies, diré que soy un portero tranquilo. Salgo de la cantera del Barcelona y sabéis que allí se cuida mucho ese aspecto del juego. Ahora con Yepes intentaremos mejorar todo. Ya estuve trabajando con él durante el fin de semana. El Cartagena es un club puntero y lo normal es que te lleguen pocas veces, pero yo tengo que estar preparado para todo», advertía en guardameta en su primer acto antes los medios de comunicación.