Una pareja disparada hacia el ascenso Aketxe corre delante de Rubén Cruz y Jesús Álvaro tras marcar el primer gol ante el Jumilla, el pasado sábado. / J. M. Rodríguez Aketxe y Rubén Cruz han marcado nueve de los últimos once goles, sumando así una producción que no se veía en el Cartagena desde la dupla Toché-Víctor FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 26 marzo 2018, 03:27

El ariete vasco Isaac Aketxe, de 28 años, tardó en recuperarse de la lesión que le frenó cuando mejor estaba. Llegó al parón navideño con nueve goles pero se rompió y su baja se alargó durante un mes y medio. A mediados de febrero ya estaba sano, pero aún le costó dos o tres semanas más recuperar su verdadero nivel. Afortunadamente, en este mes de marzo ha vuelto a ser el delantero determinante que fue durante la primera vuelta y ha recuperado el tono físico y el olfato goleador. Marcó el segundo gol en el campo del San Fernando, justo el día en el que volvió a la titularidad y donde además asistió en el primero a Rubén Cruz. Repitió el domingo siguiente contra el Granada B. Y el sábado ante el Jumilla hizo su tercera diana de esta segunda vuelta para poner el broche de oro a un gran mes de marzo. Lo que haga este domingo contra el Extremadura ya habrá que incluirlo en sus méritos del mes de abril.

El delantero sevillano Rubén Cruz, de 32 años, llegó al Cartagena la tercera semana de enero, procedente de un Cádiz en el que no había sido capaz de anotar ni un solo tanto durante temporada y media. Sin embargo, lo suyo en el Efesé está siendo de récord. Porque ha anotado seis goles en sus diez primeros partidos con la camiseta albinegra, lo que demuestra que su adaptación al equipo cartagenero ha sido tan rápida como efectiva. En este sentido, su caso recuerda al que vivimos la pasada temporada con el medio segoviano Fernando Llorente, de 27 años, quien sorprendió a todos cuando marcó seis goles en sus ocho primeros encuentros con la camiseta del Cartagena. Luego se frenó y ya solo hizo un tanto más, ante el Jumilla en la penúltima jornada. Pero tuvo mucho mérito su sorprendente aportación realizadora. Luego se fue al Murcia, donde jugó poco y no marcó. Y ahora está en el Mirandés, donde tampoco es un fijo y sigue sin ver portería.

Lo de Rubén Cruz es también muy destacado, ya que si bien es cierto que el precedente de Fernando Llorente está muy cerca en el tiempo, no hay demasiados casos similares. Es muy poco frecuente que un jugador que llega en enero a un equipo sume tantos goles en sus dos primeros meses en su nuevo destino. Solo hay un delantero en este grupo que mejore a Rubén Cruz. Es Enric Gallego, que ha sido capaz de marcar siete tantos en sus siete primeros partidos con el Extremadura. Por citar otros ejemplos, Chrisantus, en el Murcia, ha hecho tres goles en siete apariciones. Y Germán, en el Mérida, dos en nueve partidos.

Siempre ellos

El caso es que entre Aketxe y Rubén Cruz se están repartiendo todo el botín y están asumiendo toda la responsabilidad goleadora del equipo que entrena Alberto Monteagudo. Si no marca uno, lo hace el otro. Y en varias ocasiones, como este último sábado ante el Jumilla, lo hacen los dos. De este modo, nueve de los últimos once goles que ha hecho el Cartagena han sido suyos (tres de Aketxe y seis de Rubén Cruz). Owusu, ante el UCAM, hizo su único tanto hasta el momento. Y el otro fue el que se marcó en su propia portería el sábado pasado Juan Carlos Ceballos, defensa del Jumilla.

Así, hay que remontarse a la época de Víctor y Toché para encontrar una dupla goleadora tan efectiva en el Cartagena. Entre 2009 y 2011, el santomerano y el emeritense le dieron al Efesé un total de 56 goles. Toché hizo 35 y Víctor aportó 21 en dos grandes temporadas en Segunda. El año siguiente, el del descenso a Segunda B, fue nefasto. Los delanteros de aquella plantilla eran Ivan Bolado, Goiría y Chamorro y entre los tres sumaron cinco goles en todo el campeonato. En enero llegaron Raimondi y Braulio, quien aportaron diez tantos y mejoraron algo (no lo suficiente) ese bagaje.

La siguiente campaña, la 2012-13 y ya en Segunda B, el Cartagena contó con un excepcional goleador. Fue el francés Thierry Florian, quien hizo 19 dianas. Pero ningún otro delantero llegó a la decena de tantos (Perona y Tonino se quedaron en siete) y al final no hubo ascenso, por lo el ataque blanquinegro no terminó siendo decisivo. En la 2013-14 hizo muchos goles Fernando (18), pero nadie le acompañó. El central Carlos David y el extremo Menudo, ambos con 7 goles, fueron los que le siguieron en la tabla de goleadores.

Seba Ribas y Pallarés (7 goles) y Montero y Laens (6) se estrellaron como duplas atacantes en las dos temporadas siguientes. Y especialmente flagrante fue lo sucedido el curso pasado con Arturo, Fernando y Germán. Entre los tres solo le dieron once goles a un Cartagena que se quedó sin ascenso por su falta de pegada y eficacia realizadora. Parece claro que esta temporada eso no va a ser un problema, ya que Rubén Cruz y Aketxe vienen demostrando cada domingo que no suelen perdonar. Ya le han dado a los albinegros 18 tantos en lo que va de curso. 9 de ellos en las 9 últimas jornadas. Además, Aketxe es el futbolista del grupo IV que más puntos ha dado a su equipo con sus goles.