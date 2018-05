Pantalla gigante en el Palacio para los que se queden sin pases

El gran día del FC Cartagena tendrá un escenario principal y varios que no se pueden considerar secundarios. Los más afortunados tienen el casi exclusivo placer de estar con el Efesé en el que puede ser un nuevo día marcado en albinegro en la agenda.

Serán los menos, porque la demanda de entradas fue realmente espectacular. Más de 2.000 abonados quisieron entrar en el sorteo. Para los demás; hay varias opciones según quieran seguir la retransmisión solos, en familia o acompañados. El Ayuntamiento de Cartagena colocará una pantalla gigante en el Palacio de deportes para todos los que quieran emular aquella tarde en la vieja bombonera. Lo cierto, es que la nueva instalación deportiva ha dado suerte al Plásticos Romero Cartagena en este su primer curso de andadura no oficial y puede ser que tenga magia para el deporte de la ciudad.

Además, siempre está la opción de verlo en casa y sufrirlo en solitario o la de los bares que van a poner el partido para los que quieran ambiente, pero no tanto como el que puede haber en el palacio. Las posibilidades son muchas para quienes no fueron agraciados con el sorteo inicial o los que no consigan alguna de las que no sean recogidas en el primer intento.