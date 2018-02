Sin pánico a tropezar en la misma piedra Owusu corre junto a José Cruz, el pasado domingo. / J. M. Rodríguez / AGM El miedo a repetir una segunda vuelta como la del año pasado se instala en un sector de la afición, pero en el club reina la calma FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 13 febrero 2018, 04:01

Salió el personal del Cartagonova el pasado domingo con la sensación de que los fantasmas del pasado están de vuelta. Tras el empate ante el Mérida (0-0) y la derrota del domingo anterior en la salida a Villanueva de la Serena (1-0), los perseguidores ya le pisan los talones al equipo de Alberto Monteagudo y hay cierto pánico a que se repita lo sucedido el año pasado, cuando el equipo albinegro se desfondó en la segunda vuelta (25 puntos) y tiró por el sumidero el gran trabajo que hizo en la primera (40 puntos). Acabó entrando de milagro, como cuarto, en la promoción de ascenso.

No obstante, en el club no tienen ningún miedo, no ven fantasmas por ninguna parte, creen que las situaciones no son comparables y entienden además que lo ocurrido en los dos últimos encuentros es meramente anecdótico. Porque el Cartagena fue mejor que el Villanovense y el Mérida, hizo méritos para ganar los dos partidos y perfectamente pudo sumar seis de seis en estas dos últimas jornadas. De haberlo hecho, obviamente, hoy estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Pero la cruda realidad es que no lo hizo y la tabla se aprieta demasiado.

Lo cierto es que acabamos de dejar atrás la jornada 25 y la campaña pasada el desplome llegó a partir de la derrota en el derbi con el Murcia, en la jornada 30. De hecho, fue en la jornada 26 cuando los albinegros le dieron un buen repaso al Lorca en el Artés Carrasco (0-1) y le arrebataron el liderato. Además, cuando llegó el verdadero ocaso, a partir de la jornada 34 con el empate en casa con el Extremadura, las sensaciones eran mucho peores que las que emite el equipo actualmente. Porque, sin ir más lejos, la primera parte del Cartagena ante el Mérida este último domingo fue bastante buena. Y en Villanueva de la Serena, el equipo de Monteagudo generó media docena de ocasiones de gol. Y perdió por culpa de un gol en una acción desgraciada que llegó en el minuto 95.

Así las cosas, no hay nerviosismo en el Efesé, a pesar de que el Marbella está a un punto y el Extremadura, que ayer anunció el fichaje de Rafael Martín Vázquez (su cuarto entrenador del curso), se ha quedado a dos. El cuadro albinegro es el que más jornadas lleva entre los cuatro primeros, 19 de 25. Y el que más semanas ha estado de líder, 10 de 25. Lleva dos meses comandando la clasificación y nada hace temer un derrumbe como el que vimos la pasada temporada. Esa es la lectura que se hace en la entidad albinegra, por más que las alarmas se hayan encendido en el entorno. Hay aficionados que sí ven motivos para ponerse en lo peor.

Mejor plantilla

Hay datos preocupantes, desde luego. Uno de ellos es que el equipo lleva 210 minutos sin marcar un gol. Otro es que le cuesta un mundo ganar partidos con claridad y es el que peor coeficiente tiene entre los cuatro primeros, que son los que van a luchar por la primera plaza. El Efesé acumula un +9. Por su parte, el Marbella tiene un +15. El Extemadura, que es el máximo goleador del grupo, un +17. Y el Real Murcia, un +12. Otro problema del equipo de Monteagudo es que le cuesta más que el año pasado dejar su portería a cero. Sí que lo logró ante el Mérida, el equipo más defensivo al que se ha enfrentado en toda la temporada, pero solo ha conseguido acabar un partido sin encajar goles en 10 de los 25 encuentros que llevamos de Liga. De hecho, es el equipo más goleado de los ocho primeros clasificados (25 goles encajados).

En el lado positivo de la balanza nos encontramos con que esta plantilla es mejor que la de hace doce meses. Futbolistas como Diego Benito o José Gaspar aún no han entrado en la rotación y hay más recursos en un grupo de 24 futbolistas que posiblemente sea uno de los cinco mejores de toda la categoría. La estabilidad económica e institucional también le da un plus al Efesé.