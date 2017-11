Óscar Ramírez y Pau Torres podrán jugar en Badajoz

Salvo Aketxe, que vio la quinta amarilla contra el Murcia, todos los jugadores del Cartagena estarán disponibles de cara al partido del próximo domingo en Badajoz (Nuevo Vivero, 17.00 horas). El caso que más preocupaba era el del lateral Óscar Ramírez, quien tuvo que pedir el cambio en la segunda parte del derbi. Tenía dolores en la rodilla por un problema de desgaste en el cartílago, según contó tras el encuentro el técnico albinegro, Alberto Monteagudo.

Pero el lateral gerundense no tiene nada grave y el cambio fue más por precaución que por otra cosa. Esta semana se le cuidará más que de costumbre, pero en principio no debe tener problemas para viajar a tierras extremeñas y jugar contra el Badajoz. También estará en el Nuevo Vivero el meta Pau Torres, quien acabó el derbi con molestias e incluso no podía golpear la pelota en los últimos minutos. El primer diagnóstico habla de una contractura, por lo que no debería tener problemas para estar bajo palos el domingo.

El Efesé llegará a Badajoz en segunda posición, después de que el Extremadura ascendiera ayer al primer puesto al ganar en La Condomina (0-2). Ambos equipos están igualados a 26 puntos, pero los de Almendralejo tienen +8 de average y el Cartagena acumula un +7.