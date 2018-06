Sin Óscar Ramírez ni Moussa, pero con Rubén Cruz La afición despidió al Efesé, antes de emprender el viaje. / J.M. Rodríguez / AGM Alberto Monteagudo deja al cedido por el Leganés fuera de la lista junto al sancionado Sergio Jiménez y a los lesionados del equipo M. F. CARTAGENA Sábado, 2 junio 2018, 01:59

El FC Cartagena ya durmió anoche en tierras gallegas. Mañana tiene otra de esas grandes citas. Para ultimar los detalles trabajará hoy en el campo del Coruxo, equipo que la semana pasada cumplió con su objetivo de la permanencia en Segunda División B. Se salvaron los gallegos descendiendo al Mérida.

No hubo demasiadas sorpresas en la lista de viajeros. Solo fueron en avión los 18 convocados por Monteagudo. El técnico no pudo incluir finalmente a Óscar Ramírez. Sus problemas musculares le hacen ser baja para el encuentro. Tampoco estará en el terreno de juego mañana el sancionado Sergio Jiménez. La buena noticia fue la presencia de Rubén Cruz. El ex del Cádiz ha hecho un esfuerzo. No quiere perderse una de las citas más importantes desde su llegada a Cartagena.

Por decisión técnica, se quedan fueran Morros, Adama y Moussa. El guineano cedido por el Leganés no supo aprovechar su oportunidad en tierras madrileñas y esta vez no podrá participar. Por contra, la novedad es el gallego Dani Abalo que entró en la lista por lesión de Ramírez y esta vez ha viajado y con opciones de jugar incluso de titular. Han entrado también Kuki Zalazar y Alberto Aguilar.

La afición fue a despedir al equipo y se juntará para ver el partido en la Alameda

Sin su lateral derecho habitual, el técnico tiene varias opciones partiendo de la que utilizó la pasada semana con Hugo Rodríguez. La idea de seguir con los tres centrales tiene muchas opciones, porque realmente el partido se perdió en un detalle que no tuvo que ver con la disposición sobre el campo de los futbolistas albinegros. Los propios jugadores se han mostrado partidarios del sistema de juego escogido por el manchego y que ya dio resultado en el 'playoff' del pasado curso.

Quedada albinegra

Los más valientes de la afición cartagenerista se marchan esta noche por carretera, a las 21.00 horas, para presenciar el partido en tierras gallegas. Se completaban ayer las últimas plazas del segundo autobús gratuito.

La directiva de las peñas ha gestionado con el Celta de Vigo y pagado las entradas por anticipado para que no tengan problemas mañana en la llegada al estadio. Diez niños y el resto adultos. No habrá venta de entradas mañana en el recinto deportivo.

Los que no tendrán la suerte de poder estar en el estadio Barreiro no tendrán pantalla gigante esta semana. Es lógico, porque no es definitivo y ese tipo de esfuerzo se guardaría para la hipotética tercera ronda. Esa sí sería definitiva y requeriría el desembolso y la gestión necesaria.

Los cartageneristas han encontrado una alternativa para verlo en grupo y es que tres establecimientos de La Alameda pondrán precios especiales en su oferta de caña y tapa y pondrán la retransmisión del encuentro en sus pantallas de las terrazas. Carrots, La Vagoneta y La Mar Salá serán una de las zonas de influencia albinegra durante el interesante partido.