«Nueve puntos sería una distancia importante» Alberto Monteagudo, ayer en el campo de La Esperanza, duante la sesión. / F.C. Cartagena Alberto Monteagudo quiere un triunfo que descuelgue al UCAM Murcia, un rival directo por la fase de ascenso. Moisés García e Isak Aketxe, por lesión, están prácticamente descartados para la cita de mañana ante los universitarios MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 27 enero 2018, 01:59

El Cartagena de Alberto Monteagudo está acostumbrado a reponerse bien de las derrotas. El domingo se cortó la racha de cinco victorias y el objetivo para mañana es volver a iniciar otra serie de partidos en los que salir victoriosos y seguir sumando triunfos en el Cartagonova. Ya llevan dos seguidos en casa y quieren aumentar esa cifra que siempre es positiva.

El técnico albinegro no cree que faltara actitud en el Álvarez Claro y espera que se quede en un fallo puntual del que sacar una lección positiva. «El domingo pasó lo que les avisé que podía pasar y eso es lo que más me fastidia de la derrota. Sabíamos lo que suponía ese campo y ese equipo, aunque luego el partido manda. Creo que no faltó actitud y que fue más el no ver lo jodido que era el rival. En ese campo se generan pocas ocasiones, lo que hace que normalmente gane el equipo que se pone por delante y a los cinco minutos perdíamos por dos goles. No les inquietamos en ochenta y cinco minutos y eso es preocupante, aunque no le doy más importancia que la de un partido puntual. Esperamos que solo sea ese partido y que volvamos a ser los que estábamos siendo, porque llevábamos cinco triunfos de forma consecutiva».

Descartado para la cita solo está el portero Pau Torres. Sin embargo, Monteagudo explicaba que hay dos futbolistas muy importantes para el esquema de juego albinegro que casi con total seguridad se perderán el derbi ante el UCAM Murcia. «Con bastantes posibilidades de perderse el partido están Moisés por el golpe de Melilla, que no le ha dejado entrenar y Akexe con el tobillo. Ha sido un paso atrás ya que cada vez que entrena se hace daño y le tendremos parado unos días más. Sergio Jiménez ha estado con un proceso gripal, pero ya creo que podremos contar con él», indicó el técnico en las instalaciones del gimnasio Quo Fitness que es patrocinador del equipo albinegro.

«Será complicado, pero esperamos sacar el tercer triunfo consecutivo en nuestro estadio». «Están más armados en el centro que en la ida. Los refuerzos le han supuesto un salto de calidad». «Ficharemos al portero y queremos traer un jugador en la banda derecha para la ficha de mayor de 23» Monteagudo. Entrenador

Mauro y Adama ya entrenan además con el primer equipo y Moussa está recuperado de sus problemas en el tobillo, aunque todavía siente cierto dolor. Podrá ser de la partida si el albaceteño lo considera adecuado.

El técnico albinegro está también contento con la adaptación que están teniendo los tres fichajes invernales. «Owusu ya está más adaptado y es que llevaba además tiempo sin jugar en el Oviedo. Rubén Cruz está muy bien y cada vez está más cómodo y Diego Benito, muy bien. Falta que tengan más minutos y participen. No han jugado mucho, pero van a ser importantes, porque el equipo venía de cinco victorias y así es difícil entrar», observó el manchego que hoy dirigirá la última sesión de trabajo previa al choque.

Los nuevos tienen que encontrar su oportunidad, pero también los que estaban ya en la plantilla. Zabaco no volvió al once tras cumplir su partido de sanción. «Es difícil. Moisés también salió por una expulsión y estuvo sin jugar varias semanas. Venía de ganar 3-0 el equipo y si el futbolista lo entiende eso mantiene vivo al equipo. Puede haber cambios, aunque se gane porque hay jugadores importantes que también tienen que participar. Michel Zabaco no tiene ningún problema en ese sentido. A partir de ahora si necesito velocidad puede quedarse fuera uno que lo haya hecho bien. Al final el rendimiento es lo que da el jugar o no jugar. Hay plantilla suficiente para mover cosas».

Rival peligroso

Este fin de semana los albinegros tienen un rival peligroso, aunque llegue después de dos malos resultados y la distancia que podría abrirse entre ellos empezaría a ser significativa en caso de ganar el Efesé. «Es un rival descendido de Segunda División y eso le convierte en uno de los máximos aspirantes a cambiar de categoría. Los que bajan son poderosos y encima el UCAM tiene solvencia. Cambiaron de entrenador. Están fichando buenos jugadores. Sabemos cuál es su idea de fútbol. Será un partido difícil, pero esperamos sacarlo porque además sacarles nueve puntos no les dejaría tocados de cara a la Liga, pero con respecto a nosotros sería garantía de tenerlo tres semanas lejos y ese el objetivo», confirmó un entrenador que sabe que en la ida hicieron uno de los mejores encuentros de la temporada y que también les eliminaron de la competición de la Copa del Rey. El ejemplo para sacar el partido adelante es precisamente el encuentro de ida. «En la Condomina estuvimos muy bien, pero es diferente. Ellos están más armados en el medio y tienen muy claro el tema de estar fuertes y sorprender con la velocidad».

Monteagudo está muy contento con sus fichajes, pero también reconoce que el rival se ha reforzado bien en estas últimas semanas. «Ha dado un salto de calidad. Colinas es velocidad y un jugador muy importante de la categoría. Cristian Bustos viene de Segunda y suma veteranía y experiencia y en la portería Javi Jiménez también da empaque y veteranía». Los espera a todos en el once titular de José Miguel Campos en el Cartagonova. «Jugarán los tres que han venido y son un bloque con mucha velocidad. Puede poner a Arturo, que tendrá ganas de reinvindicarse. Tiene un centro del campo fuerte y hombres como Isi Ros. Es un equipo importante y no podemos dejarlos correr porque nos pueden hacer daño»

No es un partido más por muchos motivos y Monteagudo hace las cuentas. «Ganar es importante. Estoy transmitiendo eso a la plantilla porque ganaríamos el tercer partido consecutivo en casa. Le ganas los dos partidos a un rival al que ya le ganaste en su casa. Les dejas a nueve puntos y sería un triunfo después de una derrota , lo que significaría consolidarnos y sacar distancia a un rival directo».

Por último, el entrenador cartagenerista comentó los últimos pasos que el club quiere dar para cerrar la plantilla de cara a la parte final de la competición con un portero y un jugador mayor de 23 años. «Lo vamos a cerrar. Está bastante avanzado y también nos queda una ficha de mayor de 23 que vamos a utilizar. No podemos dejar de traerlos. Paco Belmonte está en ello y yo creo que lo conseguiremos. La idea es traer un jugador para la banda derecha, aunque hay gente que puede jugar ahí», finalizó.