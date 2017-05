Gerard no quiere ser Luis Enrique

Gerard López (Granollers, 1979) triunfó como futbolista en el mejor Valencia de la historia, el que casi levanta la Champions. Pero en una maldita noche para los ché en París, el Real Madrid de Vicente Del Bosque se lo impidió (3-0). Él tenía 20 años, jugó 52 partidos y marcó 8 goles en aquella temporada 99-00, en un Valencia dirigido por el argentino Héctor Cúper y en el que triunfaban los Mendieta, Kily González, Djukic, Cañizares, Carboni, Farinós, Claudio López y compañía. Era un mediocentro con llegada realmente fabuloso y su proyección era brutal. Así, tras esa fantástica campaña e ir la Eurocopa de 2000, el Barça, el club que lo había formado, lo recuperó pagando un auténtico dineral al Valencia: 3.600 millones de pesetas.

Curiosamente, el jugador había sido fichado por el Valencia en 1997 a instancias del entonces técnico del club valencianista, Jorge Valdano. Entonces Gerard, de 18 años, aceptó la propuesta del Valencia, que pagó por él 500 millones de pesetas. El Barça, que contaba con Guardiola y con Xavi como medios, no quiso esforzarse en retener al jugador y dejó ir a Gerard.

Tres años después, lo tuvo que repescar a un precio de locura. Y en las cinco temporadas que Gerard estuvo en el Barça no se pareció en nada a aquel jugador de primerísimo nivel mundial del Valencia. Tuvo problemas de lesiones y jugó poco. Luego pasó por Mónaco, Recreativo de Huelva y Girona, ya en Segunda. Por cierto, falló un penalti en Montilivi en el debut del Efesé de Juan Ignacio en Segunda A, en un partido que ganaron los albinegros (0-1, con gol de Quique De Lucas).

Gerard se retiró con 31 años y tras hacer de comentarista en TVE y TV3, en 2013 fue nombrado seleccionador catalán. Y llegó al filial blaugrana en el verano de 2015, como carta electoral de Bartomeu, que durante la campaña a la presidencia ya lo anunció como técnico del B en el caso de que ganara. El año pasado fue muy duro para el filial azulgrana, que acabó salvando el descenso a Tercera tras un arranque pésimo.

Así, el pasado verano cambió radicalmente la filosofía de siempre en el filial del Barça. Para ser más competivivo e intentar que no se escapara el ascenso, Gerard López pidió fichar jugadores no formados en La Masía y así llegaron media docena de refuerzos, incluyendo a algún jugador de 25 y 26 años. El plan ha funcionado. La temporada del Barça B ha sido espectacular, aunque nadie esperaba el revolcón ante la Cultural Leonesa. Ahora, Gerard no se fía del Cartagena. Él conoce el penúltimo precedente del Barça B en el Cartagonova, cuando vino entrenado por Luis Enrique y con jugadores que hoy son internacionales como Marc Bartra, Nolito, Sergi Roberto o Thiago Alcántara. Fue en septiembre de 2010, en Segunda A, y el Efesé le hizo una manita (5-1) al segundo equipo del Barça.

El Newcastle sigue a Aleñá

En otro orden de asuntos, según publicó ayer el diario 'The Sun', Rafa Benítez, actual entrenador del Newcastle, habría enviado observadores para seguir de cerca a Carles Aleñá, de 19 años y uno de los hombres destacados del Barça B que este domingo vendrá a Cartagena. El equipo inglés regresará la próxima temporada a la Premier League y el técnico español estaría buscando reforzar su línea medular. Se habla de una cesión de un año.