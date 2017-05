El mejor filial en plena resurrección

Viene de recibir un golpe inesperado y muy duro. Ha perdido los dos partidos de la eliminatoria de campeones ante la Cultural Leonesa y, tras ver truncada una fenomenal racha de 14 partidos seguidos sin perder, el Barça B se presentará este domingo en el Cartagonova (19.00 horas, precios entre 8 y 22 euros) con la intención de levantarse del duro golpe anímico que ha significado perder el ascenso en su primer intento y engancharse de nuevo a la pelea por estar la próxima campaña en Segunda A. Para ello, el técnico del filial azulgrana, Gerard López, entiende que es «muy importante» hacer un buen partido y sacar un buen resultado este mismo domingo en Cartagena.

PRÓXIMO RIVAL FC BARCELONA B Campo: Mini Estadi Puntos en Liga: 82. Campéon Grupo III Entrenador: Gerard López

Los estados anímicos de unos y otros son muy distintos. El Barça B está de bajón. Y el Efesé, de subidón. Pero eso no impide a ningún observador imparcial asegurar que el Barça B, a pesar del revolcón ante la Cultural, es el mejor filial -con diferencia- de toda la categoría y el equipo de más calidad de los 80 de Segunda B, por encima incluso de su verdugo en los últimos quince días y del Lorca, los dos conjuntos que ya han ascendido. Sumó 82 puntos en la Liga regular, 15 más que el Alcoyano, tumbado por el Cartagena en la primera ronda. Los pupilos de Gerard López acabaron campeones en un Grupo III muy duro. Valencia Mestalla y Atlético Baleares siguen con opciones muy serias de ascender. Y grandes equipos, como el Hércules, el Lleida, el Llagostera o el Villarreal B, se quedaron fuera de la promoción.

Uno por uno, y si hablamos de calidad técnica, es mejor el Barça B que el Cartagena. Hablamos de futbolistas jóvenes con una proyección fantástica. Y lo normal es que chicos como Marlon, Kaptoum, Cucurella (a quien a sus 18 años ya comparan con Carles Puyol), Aleñá, Gumbau o Cardona estén más pronto que tarde jugando en Primera. Además, este año han llegado al segundo equipo del Barça delanteros con experiencia en la categoría que le han dado gol, pegada y contundencia a un colectivo con una media de edad que gira alrededor de los 22 años. Cardona (ex del Sanluqueño) y Dani Romera (ex del Almería) han marcado 15 goles cada uno. Perea, canterano del Rayo que llegó a debutar en Primera División, ya tiene 26 años. Y Alfaro, ex del Algeciras y del Alcoyano, tiene 25.

Atrás, Fali, con 23 años, pone la experiencia, ya que jugó en el Huracán Valencia de Seligrat y el Nástic de Tarragona. El brasileño Marlon Santos, que ya ha debutado con el primer equipo, alterna la posición de central como la de pivote. Igual hace de Piqué que de Busquets. En el lateral derecho jugaba Nili Perdomo, un ex de Las Palmas que coincidió en el filial amarillo con Germán y Jesús Álvaro cuando el Efesé de Palomeque lo mandó a Tercera. Pero le ha quitado el puesto Palencia. En el lateral izquierdo es titular Martínez, quien subió el año pasado con el filial del Sevilla. Aleñá y Gumbau tienen visión de juego y clarividencia de superior categoría. En toda la Liga, el Barça B solo perdió seis partidos. A domicilio, cayó ante el Alcoyano, el Gavá, el Villarreal B y el Atlético Baleares.

El Barça B es un equipo que te puede triturar en diez minutos. Si juega cómodo, el rival está muerto. Ahora bien, tiene sus debilidades y la Cultural Leonesa las ha mostrado en los dos últimos partidos. Una presión alta en la salida de balón y una buena ejecución de las acciones a balón parado podrían dar muchas opciones al rehabilitado Cartagena. Alberto Monteagudo, técnico del Efesé, podrá contar con Sergio Jiménez para la ida, ya que su lesión no reviste gravedad. Gonzalo Verdú y Llorente, con dos amarillas, se perderán la vuelta si ven otra tarjeta. Los abonados pasan por taquilla y pagarán entre 8 y 15 euros. Los no abonados, entre 15 y 22.