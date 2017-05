«Solo sabemos jugar para marcar goles»

El Efesé tendrá una baza más para medirse mañana al Alcoyano. Sergio García se ha recuperado de su lesión y podrá estar en la lista de 18 que diseñará Monteagudo para intentar asaltar El Collao. También Moisés ha mejorado y puede ser titular, tras haber ido ya convocado la pasada semana en casa. La suerte no ha acompañado al canario Cristo Martín que no podrá ayudar a sus compañeros en Alcoy.

Monteagudo está animado de cara a la cita. Sabe que el pasado domingo se dio un paso importante y que eso ha vuelto a generar ilusión dentro y fuera del seno albinegro. El equipo sigue entrenando ajeno al mundo, pero el técnico reconoce que el ánimo es muy bueno de cara a la que espera , no sea la última final del curso. «El equipo está bien. La gente está ilusionada, responsabilizada y con muchas ganas de hacer las cosas bien y que eso se traslade en pasar la eliminatoria. Nuestro equipo necesita hacer las cosas bien y ganar, porque hemos hecho cosas bien y cosas mal en estos meses, pero cuando las hemos hecho mal perdimos y cuando las hicimos bien no ganamos y eso ha pesado. Necesitamos hacerlo bien y tener un resultado positivo que sería pasar la eliminatoria».

Sabe que frente a ellos habrá un buen rival, que será muy intenso. «Espero un partido muy duro e intenso sobre todos en los inicios de los dos tiempos. Un partido con balón parado y fuerza en las áreas. No sé si jugará con dos puntas o no. Tiene una forma definida de jugar y solo han perdido un partido allí. Tenemos que intentar llevarnos el partido a nuestro terreno con balón y sin él ser más duros que ellos. Han terminado regular como nosotros con lo bien que lo han hecho en el año. Ojalá le demos nosotros la vuelta con la imagen del domingo y con el resultado a favor. Estoy convencido», indicaba el técnico del Efesé.

«No encajando gol estaremos cerca, pero no jugaremos encerrados atrás en El Collao»



«Muchos jugadores tienen cláusula de renovación automática en caso de ascenso de categoría»

Cualquier empate con goles le vale para pasar a la siguiente ronda. El manchego quiere recuperar el instinto de ese equipo que estuvo marcando sin descanso durante 21 jornadas consecutivas. También advierte que su equipo solo sabe jugar para ganar. «No sabemos jugar a otra cosa que no sea a marcar. Otra cosa es que no marquemos. Estoy convencido de que estuvimos 21 jornadas consecutivas marcando y ahora llevamos varias sin hacerlo, pero lo normal es que hagamos alguno y si defensivamente estamos como el otro día habría mucho ganado en la eliminatoria. Es un campo que nos trae grandísimos recuerdos a los aficionados del Cartagena y al club por el ascenso del 2009. Queremos revivir una sensación bonita, que aunque no sería lo mismo, sí haría crecer al equipo si se pasa la eliminatoria», cuenta esperanzado el albaceteño.

Puerta a cero

Aunque el Cartagena tendrá que marcar para pasar, la clave vuelve a estar en la meta propia. «Si no encajamos hay muchas opciones, porque no recuerdo pero tendremos tres empates a cero en todo el año. Cuando no encajamos solemos ganar. No vamos a jugar atrás, lo haremos lejos de la portería, pero sabiendo lo peligroso que es el balón parado. Creo que podemos ganar».

Sobre el sistema y los posibles cambios, lógicamente no quiso dar demasiadas pistas al rival. «No hemos jugado muchas veces con dos mediocentros defensivos, pero salió muy el día del Mancha Real. A ver cómo planteamos el partido» Además, explicó que Sergio García está con muchas ganas y fresco, aunque no apunta a titular.

Cuenta con la afición y espera darles una alegría en forma de pase a la siguiente ronda del 'playoff'. «Me gustó la afición. Nos van a acompañar y eso es de agradecer. Nuestra pelea es por la familia, que vive de ésto, y por el club y la afición que han sufrido mucho. Nos gustaría darle otra gran tarde en el campo que sea y que se recuerde a Arturo o Germán y compañía como a Carmona y Juan Pablo».

Asume las críticas de la campaña y ahora es feliz, porque el ambiente se ha ido recuperando.«Me gusta que las cosas salgan bien, aunque pensaba en ganar y no en empatar con el cambio de sistema. Yo creo que hemos hecho muchas partes de la Liga bien y en la peor había críticas, que son parte del negocio. Creo que cuando puse doble pivote, la más pequeña venía a la altura del cuello aunque luego salió bien. Los jugadores son personas. Un jugador me puede hacer bueno un cambio malo si tiene la tarde. Estoy contento por ver buenas sensaciones», afirmó el técnico.

Un posible ascenso traería otras consecuencias para la plantilla con la que se empezó el periodo de renovaciones. «Nos gustaba la idea de llevar a jugadores atados y hay algunos hablados, pero se frenó por los malos resultados. Queremos jugarnos las habichuelas con gente que sabe que seguirá aquí y quieren morder por jugar en Segunda. Como me pasa a mí, que con todo el respeto prefiero ir al Molinón. Pelearán más, aunque todos son grandes profesionales. Son jugadores apetecibles también para otros equipos. Gonzalo lo normal es que renueve porque es de aquí, lo quiere el entrenador y el club. Su entrega es envidiable. Por su forma de ser y de jugar representa los valores del club». Además, excepto unos cuantos jugadores todos tienen renovación por ascenso».