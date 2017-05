Sergio Jiménez: «Hay que salir a por todas en Alcoy»

Llega el momento álgido. Para que haya algo que celebrar, el partido del domingo es la llave. Sergio Jiménez reconoce que merecieron más, pero que llegan con muchas opciones de pasar a la siguiente ronda. «Conseguimos entrar en el 'playoff' y el planteamiento del domingo fue acertado. Merecimos ganar, pero el empate a cero es buen resultado y jugando así tendremos muchas posibilidades de pasar de ronda». Eso sí, sin especular con los posibles empates. «Hay que salir a ganar. No pensamos en no encajar, hay que salir a ganar y ya está. Hay que pasar de ronda como sea», indica el centrocampista albinegro.

El de Los Belones mantiene la ilusión por ascender. «El partido es importantísimo, porque el objetivo es estar en Segunda y con el equipo que tenemos creo que hay suficiente para poder lograrlo. Haciéndolo igual que el domingo y con más intensidad tenemos opciones de pasar de ronda. Vamos a ir a por todas».

Espera un Alcoyano con las ideas muy claras. «Allí van a salir a apretar. Será un partido intenso, pero nosotros como hemos demostrado podemos plantar cara y ganar allí. Es un equipo bien plantado que tiene las cosas muy claras, pero pienso en los míos y estamos trabajando para evitar sus puntos fuertes y seguimos trabajando para hacerlo lo mejor posible el domingo», explica el canterano.

Le gustó el planteamiento del míster para intentar hacer daño en el partido de ida. «Fue la primera vez que jugamos con ese sistema y creo que al principio costó, pero supimos posicionarnos y manejar el partido. No conseguimos marcar el gol que merecimos, pero estuvo controlado. Solo sufrimos un poco en los últimos minutos».

Ha sido una temporada difícil para Sergio. Ha tenido altos y bajos, pero está feliz con el apoyo de Monteagudo en el momento más importante de la campaña. «Estuve hablando con el míster. Ya en Villanueva me encontré bien, aunque no tuve oportunidades después. El míster me animó y me da la confianza de que me saca en los partidos más importante. No quiero defraudarle. Lo he pasado mal, pero estoy recuperando mi nivel y quiero estar lo mejor posible para ayudar al equipo».

También está contento con la marcha de los cartageneros en el equipo, pero reconoce que todos sus compañeros están comprometidos al 100% con la causa albinegra. «El ser cartagenero influye. Siempre quiero hacerlo lo mejor posible y hacer feliz a la afición ayudando al equipo. Todos los compañeros saben lo que nos jugamos. Todos queremos estar en Segunda y da igual de donde seamos. Tener cuatro cartageneros en la primera plantilla es una alegría.0Valemos para estar en el equipo de la ciudad y lo demostramos».