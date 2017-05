3.500 entradas ya; en Alcoy y en Cartagena quedan muy pocas

Los aficionados del CD Alcoyano están vistiendo los monumentos destacados de Alcoy con los colores de su club. El ambiente sigue creciendo de cara al domingo y ya se han vendido 3.500 entradas. Hay que recordar que el recinto tiene una capacidad máxima de 4.500 espectadores.

El equipo llegará con 16 jugadores como lo hizo a Cartagena el pasado domingo, aunque desde las seis sus aficionados estarán pendientes de animarles ante la oportunidad que se presenta de pasar a la siguiente ronda. Tomás Ruso se pierde el final de la campaña. La lesión del central en el inicio del partido en Cartagena es de gravedad. López Silva también está entre algodones, aunque si no empeora lo normal es que juegue. Mario Fuentes, el capitán del Alcoyano, también está ultimando su recuperación aunque su concurso es dudoso.

En Cartagena, Sergio García ya trabaja con el grupo, pero no lo hace Cristo Martín. Los jugadores prosiguen con sus rutinas y ayer visitaron el colegio Nuestra Señora del Mar de Santa Lucía. Hoy se pondrán en Cartagena las pocas entradas que no hayan recogido los abonados de la lista. El precio de 12 euros será para abonados o no abonados. Abren a las 10.00 horas, aunque no quedan demasiadas.