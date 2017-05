«Nunca había fallado dos penaltis y aquí, en mi casa, me ha tocado fallarlos»

Usted acumula cuatro meses sin marcar. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué hace para soportar esa losa?

Por suerte, soy una persona que limpia rápido la mente. Cada domingo salgo a muerte y no me he quedado en lo que pudo ser y no fue. Siempre he sido el encargado de lanzar los penaltis y nunca en mi vida había fallado dos. Y aquí, en mi casa y en momentos determinantes, me ha tocado fallarlos.

¿Qué fallo le hizo más daño? ¿El del Murcia o el del Villanovense?

Fue más importante el del Villanovense. Si lo hubiera marcado, ese partido sumamos los tres puntos y se acaba la mala racha.

Usted ascendió a Primera con el Córdoba. ¿Cuál es la receta?

Sin duda, tener la cabeza muy despierta y creer en tus posibilidades, sabiendo que esto se hace muy largo y que el 25 de junio aún queda muy lejos. En Córdoba no fuimos el mejor equipo del año. Nos metimos en 'playoff' como séptimos, no ganamos ningún partido en casa en el 'playoff' y ascendimos de forma milagrosa en Las Palmas. Creímos y subimos. Cuando nos metimos de cuartos el día del Recre, recordé lo que me pasó en Córdoba y, desde entonces, todo son sensaciones positivas para mí.

Con 11 años, usted fue por vez primera al Cartagonova la noche del 'Cordobazo', con su abuelo. Y se fue llorando, como todos. Y luego, con 24, subió con el Córdoba...

Mis padres no son futboleros, pero mi abuelo sí. Le di mucho el follón y me llevó al estadio. El tiempo me llevó después a vivir lo de Córdoba, que fue increíble. Pero sé que no se podrá comparar a subir con mi equipo. Ascender con el Cartagena sería cerrar el círculo. Y sería lo más grande de mi carrera. A mis compañeros cordobeses, cuando subimos a Primera, el corazón se les salía. Quiero sentir lo mismo.

Si no se sube, ¿qué pasa?

Habrá que seguir luchando. Tenemos buena plantilla y un buen entrenador, que cuenta con la confianza del grupo. No me volvería loco, haría tres o cuatro retoques y saldría a por todas. Tampoco cambiaría mucho si hay ascenso. El Reus o el Eibar apostaron por la continuidad y les ha salido muy bien.

¿Qué diferencias ha visto entre el club que dejó en 2011, cuando se fue, y el de ahora?

Todo está más profesionalizado, se usa más el sentido común y se hacen las cosas con cabeza. Y partimos de que hay unas bases y una cantera. A los chavales siempre les digo que tienen que aprovechar esto porque en mi época yo no tenía un Cartagena juvenil que pudiera darme una proyección y me hiciera soñar con jugar en el Cartagonova.

¿Le perjudicó que no viniera un ariete en enero?

No. Yo trabajo al máximo y mi principal enemigo soy yo. El problema es que el balón no ha querido entrar y no que haya tenido más o menos competencia.

El domingo, los tres mejores del equipo fueron los tres de casa. En 'playoff', la tierra tira.

Me alegro un montón por Sergio [Jiménez], que lo ha pasado mal este año y es un jugadorazo. Junto a Jesús Álvaro, es el jugador que no conocía y que más me ha sorprendido. De Gonzalo [Verdú] no hace falta decir nada porque ha hecho una campaña espectacular.

¿Y de su relación amor-odio con la grada? Vaya ovación se llevó el domingo, con la gente en pie.

Sinceramente, lo que más he sentido durante todo el año es cariño y ánimos. El otro día fue especial, pero incluso saliendo del banquillo también me han aplaudido muchísimo.