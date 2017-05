«Hay un buen proyecto de futuro, con ascenso o sin ascenso»

Cuando ya pocos lo esperaban, resurgió de sus cenizas. Con el equipo al borde del precipicio, sumido en una larga sequía de cuatro meses sin marcar y con la confianza por los suelos, emergió este último domingo contra el Alcoyano el delantero que triunfó en La Roda y ascendió con el Córdoba a Primera División. Con todo, se le sigue resistiendo el gol a Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte (Cartagena, 1989). Pero ya llueve menos. Mucho menos. Le ha cambiado la cara. Ahora, por vez primera en mucho tiempo, se le ve relajado y sonriente. Es otro Arturo. Esto es otra cosa.

- El domingo vimos al mejor Arturo de la temporada. Faltó el gol, pero usted fue ese mismo ariete que destacó en La Roda y subió a Primera con el Córdoba. Supongo que estará aliviado.

- Más que aliviado, estoy contento. La pena es que no entrara la que dio en el palo, ya que hubiéramos ganado el partido. Sigo defendiendo que he hecho buenos partidos este año, pero me ha faltado la suerte del gol y culminar esas actuaciones individuales con gol. Ahora mismo, la sensación que tengo es que estoy bien, contento y lleno de optimismo.

LAS FRASES El infierno del Collao

«Es muy pequeñito y la gente está encima, pero hemos ganado en campos así en esta temporada» El 5-4-1

«Es un esquema que me gusta. Si lo haces bien, tienes muchas opciones de ganar y no es tan defensivo» Alberto Monteagudo

«Hay gente que se ha cebado con él en ciertos momentos. Fallamos las ocasiones los jugadores»

- Mi sensación es que si la Liga dura una jornada más, el Cartagena se queda fuera del 'playoff'. Y que acabado el sufrimiento, el equipo se ha liberado, ha pasado la etapa del miedo y el domingo se dio el primer paso para volver a la mejor versión de este Cartagena.

- Sí, estoy totalmente de acuerdo. Verte arriba todo el año y que dos o tres partidos malos al final te podían dejar fuera de la promoción nos hizo daño. Hubo temor y eso se notó. Nadie pensaba que no íbamos a estar en el 'playoff', pero sí que lo mental fue clave en los malos partidos del final de Liga. Pero el domingo se vio que el equipo se ha quitado ese lastre y, en mi opinión, vimos a un buen Cartagena.

- Todo el mundo dice que el 0-0 es un buen resultado, pero pocos recuerdan que el Alcoyano ha estado 18 meses sin perder en el Collao y que se van a jugar el pase en un campo que será un infierno.

- Por supuesto que el Collao es difícil. Pero nosotros hemos ganado en campos complicados este año, tanto en grandes estadios como en campos de este estilo. Tenemos nuestras opciones y la verdad es que en la ida, aquí en el Cartagonova, merecimos haber decantado un poquito la eliminatoria a nuestro favor. Pudimos haber ido allí con ventaja. Ahora es otra historia, se juega en Alcoy y la presión la tienen ellos.

- ¿Qué pensó cuando Alberto Monteagudo les dijo que iban a jugar ante el Alcoyano con un 5-4-1?

- Es un esquema de juego que me gusta. Si lo haces bien tienes, muchas opciones de ganar, ya que no todos los rivales saben defenderlo. Atrás estás más resguardado, pero para nada es un planteamiento conservador, sobre todo porque nuestros dos carrileros son muy ofensivos y contamos con jugadores que se acoplan bien a este esquema. El Girona, que lleva tres años en lo más alto, lo usa. Y el Barça, cuando tuvo que meterle seis goles al PSG, también lo utilizó.

- Por poner alguna pega, por momentos se le vio demasiado solo en punta y daba la sensación de que el único jugador que podía llegar a zonas de remate era usted.

- Es posible que si jugamos con dos puntas, haya más opciones de remate. Isi [Ros] y Fernando [Llorente] estaban cerca de mí, pero es verdad que son más medios que delanteros y es difícil que pisen mucho el área. En cualquier caso, ya digo que este esquema, jugándolo bien, es muy complicado de defender.

- ¿No se sentiría más cómodo en este dibujo con Germán al lado?

- Con él, tendríamos más presencia en el área, pero igual perderíamos el control en el medio al no tener cuatro centrocampistas. Es el míster quien decide, pero hemos jugado muy poco con dos puntas este año y no creo que eso vaya a cambiar.

- Hace ocho años, cuando el Efesé subió en Alcoy, usted jugaba en el Bala Azul, en Tercera, y vivió el ascenso como un aficionado más. ¿Aquel recuerdo tan emotivo puede ser importante este domingo?

- Ningún jugador de aquel partido sigue, ni allí ni aquí. Pero a nosotros nos puede beneficiar el hecho de que nuestra gente cree que se puede ir a Alcoy a ganar. Si fuéramos a otro campo, es posible que la gente tuviera más dudas. Pero Alcoy es un recuerdo muy positivo para nuestra afición y eso se transmite al grupo. Yo veo al equipo muy fuerte y muy convencido de que se puede pasar la eliminatoria.

- ¿Qué Alcoyano espera?

- Van a salir con dos puntas y apretarán un poco más, porque en su campo son más fuertes. Ellos tienen sus tres mediapuntas que marcan diferencias y nosotros tenemos que vigilar eso y estar muy atentos a las jugadas a balón parado.

- ¿Ha jugado en el Collao?

- Sí, con el primer equipo del Cartagena. Fue un amistoso de pretemporada [en 2010], perdimos 3-1 y marcó Goiría. Ya no he vuelto porque nunca he jugado en el grupo III. Es un campo pequeñito, con la gente muy encima y hay que adaptarse, como hemos hecho este año en campos similares del grupo IV.

- ¿Le han parecido demasiado salvajes las críticas a Alberto Monteagudo en el último mes?

- Creo que hay gente que se ha cebado un poco con el míster en ciertos momentos. Además, él no tiene demasiada culpa, ya que los que hemos fallado las ocasiones somos los jugadores. No hay que matarlo por un fallo que pueda tener, que tampoco creo que lo haya tenido. Es un entrenador que ha perdido muy pocos partidos en el Cartagena, que llegó al club al borde del descenso y en un año y medio lo ha metido en 'playoff' de ascenso. Alberto [Monteagudo] ha hecho muchas cosas buenas y todo eso hay que valorarlo como se merece.

- ¿Lo ve con fuerzas para seguir si no hay ascenso?

-Por supuesto. Tiene contrato y como profesional que es lo veo preparado para el proyecto de futuro, si hay ascenso y si no lo hay. El Cartagena es un club con un buen proyecto de futuro, con ascenso o sin ascenso. Lo más importante para un entrenador es que la plantilla crea en él y respalde su trabajo. Y en nuestro caso, eso se da, más allá de las críticas a las que todos estamos sujetos como profesionales que somos.

- Hay algunos que recuerdan que en La Roda, donde ustedes también coincidieron, a Alberto Monteagudo le sucedió lo mismo que este año aquí. Gran primera vuelta y mala segunda. ¿Qué ha pasado?

- Se han juntado varias cosas. Los compañeros que vinieron en enero nos dieron un plus enseguida e hicimos grandes partidos. Jugábamos muy bien, pero no siempre ganábamos. En casa estábamos haciendo buen fútbol, pero empezamos a trabarnos. No éramos capaces de marcar goles y tampoco dejábamos la portería a cero y al final entramos en una mala dinámica. Por suerte, ha empezado el 'playoff' y las cabezas se han limpiado. El domingo vimos a un buen Cartagena, con y sin balón. En resumen, hemos hecho fútbol de superior categoría en partidos que al final no ganamos. Y eso nos ha pasado factura.

- ¿Qué mensaje tiene para los 444 que van ir este domingo a Alcoy?

- Que crean en nosotros, que nos apoyen en todo momento y que nos vamos a dejar la piel. Vamos a intentar a ascender y devolver al FC Cartagena al sitio en el que debe estar.