Cristo no llega al Collao

Una de arena, una de cal y una incógnita. Cristo Martín está descartado para el partido del domingo en Alcoy, Moisés recuperará su sitio en el 'once' inicial y Sergio García sigue siendo duda. Si el zamorano entra en la convocatoria, en el mejor de los casos podría jugar los últimos minutos. En cuanto a bajas por sanción, de momento no hay problema. Gonzalo Verdú vio una amarilla el domingo que dio pie a cierta confusión. Era la quinta de su tercer ciclo, pero no acarrea sanción debido a que al terminar la Liga regular todas las tarjetas fueron limpiadas y en el 'playoff' se parte de cero. Además, en la promoción de ascenso hay que llegar a tres amarillas para cumplir un partido de sanción. De este modo, si Gonzalo Verdú, Fernando Llorente o Arturo ven una tarjeta el domingo en el Collao y el equipo se clasifica para la siguiente ronda, podrían jugar la ida de las semifinales, aunque eso sí quedarían apercibidos.

Ahora mismo, lo que más preocupa es el tema de Cristo Martín, el mejor jugador de la plantilla. Cayó lesionado en la penúltima jornada, en la salida a La Línea de La Concepción, aunque ya se había perdido el encuentro del domingo anterior con el Jumilla. El atacante tinerfeño sufrió una rotura de fibras asociada a un edema en el sóleo y desde el principio se habló de un plazo de recuperación de entre tres y cuatro semanas. Está recuperándose bien, pero aún no puede tocar balón. Es más, si el Cartagena sale vivo del Collao y accede a las semifinales, Cristo lo tendría complicado para estar disponible para el partido de ida de la segunda eliminatoria. Sin él, Monteagudo tendrá que seguir recurriendo a Isi Ros, ya sea en la banda izquierda o acompañando a Arturo como segundo delantero.

El que ya está disponible es el central Moisés. La semana pasada acabó entrenando al mismo ritmo que sus compañeros y se espera que a partir de mañana sea uno más en las sesiones de trabajo. El domingo ya estuvo en el banquillo, pero no jugó ni un minuto. Ni siquiera salió a calentar. Monteagudo, consciente de la fortaleza del Alcoyano en jugadas de estrategia y sabiendo que el Collao puede ser un infierno, prefirió no arriesgar con el defensa sevillano, darle unos días más de descanso y utilizarlo como titular en el choque de este próximo domingo. Lo curioso del tema es que Ceballos, su sustituto en el duelo de anteayer, hizo un gran partido y ahora ha puesto en un aprieto al técnico albinegro. No se descarta que puedan jugar los dos en Alcoy.

LAS CLAVES Moisés

Monteagudo lo reservó para el partido de vuelta, donde habrá mucho juego aéreo y balón parado El rival El central Tomás Ruso está descartado y el extremo López Silva sí podría recuperarse a tiempo

La velocidad de García

En cuanto a Sergio García, es el que más tiempo lleva parado. Sufrió una rotura de fibras el día antes del partido del Jumilla y se ha perdido los últimos cuatro partidos. La idea es que esta semana se entrene con sus compañeros y entre en la convocatoria. No obstante, no está para jugar de titular y solo podría ser utilizado durante el tramo final del encuentro. Su velocidad puede ser un arma interesante en los últimos minutos, teniendo en cuenta que los centrales del Alcoyano, especialmente Pau Bosch, no son muy rápidos.

También tiene problemas el Alcoyano, que perdió el domingo al central Tomás Ruso para lo que resta de temporada. El ex del Murcia se fue del Cartagonova en muletas y aunque no ha trascendido qué lesión padece, el técnico Toni Seligrat confesó en la sala de prensa que «lo hemos perdido». También se retiró del campo el extremo López Silva, con molestias musculares. El ex del Córdoba hizo una sensacional primera parte en el Cartagonova y, en su caso, los médicos son optimistas y creen que se puede recuperar para jugar el domingo. El capitán Mario Fuentes, un central que lleva dos meses sin jugar por lesión, está ya entrenándose con el grupo y podría reaparecer este domingo.