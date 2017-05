Alberto Monteagudo: «Es un partido para jugar con mucha cabeza»

La semana va concluyendo y los técnicos del Cartagena y el Alcoyano deben ir tomando decisiones importantes. Es difícil presagiar los onces que han escogido, porque además se han encargado de cerrar sus entrenamientos para evitar el espionaje del vecino. Con las cartas en la manga, ambos piensan más en su trabajo que en lo que está preparando el rival, por lo menos de cara al exterior.

Alberto Monteagudo ha tenido que recuperar anímicamente a sus jugadores tras el último tramo liguero. Ahora empieza realmente lo bonito y reconoce que ve bien a sus jugadores para la cita de mañana. «Están bastante bien dentro del sufrimiento de las últimas semanas. Estamos para jugar el 'playoff' y los he visto más en paz con ellos mismos, más tranquilos en el día a día y solo falta que eso se refleje en un buen partido y ojalá que el resultado sea bueno para nosotros», decía el técnico manchego en la sala de prensa.

Tras la presión de haberse podido quedar fuera de la fase de ascenso, ahora se ve el futuro con más optimismo. «Nos hemos quitado un peso de encima. Cuando creas unas expectativas grandes y pasas de luchar por la primera plaza al cuarto puesto te atenazan los nervios. A partir de ahí, ojalá recuperemos las sensaciones y peleemos por nuestro objetivo, porque ahora estemos en ello».

LAS REACCIONES Objetivo «Todo lo que sea ganar y no encajar un gol sería muy bueno y nos daría mucha tranquilidad para la vuelta» Rival «No ha terminado muy fino, pero ha sido segundo y es un buen equipo con mucho trabajo defensivo» Afición «Tienen 90 minutos para ayudarnos, porque ahora sí estamos luchando por el sueño de todos»

De este tramo complejo, han sacado lecciones importantes y volvía a insistir en lo difícil que es jugar por ascender. «En el fútbol no vale el domingo anterior. Como jugador puedes pasar de un partidazo a uno malo, porque son personas. El jugar bien y no ganar nos ha pasado factura y nos llevó a perder jugando mal. Hemos cogido experiencia para vivir cada partido como un domingo. Son noventa minutos. Hemos aprendido a valorar un 'playoff', que la gente del fútbol lo sabemos. Es difícil mantener la misma regularidad siempre. Solo el Barcelona y nosotros hemos estado las treinta y ocho jornadas en estos puestos», indica el albaceteño.

No va a poder contar con Cristo Martín, ni con Sergio García, aunque sí espera que Moisés García llegue en condiciones. Rivero tiene una sobrecarga, pero estará en condiciones para disputar el encuentro.

Rival complejo

El Cartagena, después del último tramo de la fase regular, es lógico que esté más preocupado de sí mismo que del rival. Monteagudo conoce perfectamente al Alcoyano y sus jugadores han recibido la información necesaria para intentar tapar las bondades del equipo de Seligrat. «Es un equipo muy complicado. Es fuerte con el balón parado, con mucho trabajo defensivo. Tiene un buen ataque con puntas como David con 9 goles, de la categoría como Gato, de otra categoría como López Silva y míticos como Fran Miranda. Han quedado segundos y son complicados. Pelean cada balón, se arman muy bien y se sienten cómodos fuera de casa. Me parece un buen equipo».

A pesar de la última racha de resultados de ambos contendientes, no piensa que vaya a tener nada de sencilla la eliminatoria. «Han terminado parecido. No han estado muy finos, pero han quedado por delante y el grupo III es diferente al IV. Va a ser una eliminatoria dura. La marcarán los detalles, el balón parado y será importante la concentración. Tenemos que intentar que el Cartagena sea el que era, volver a tener sus sensaciones de equipo solvente con el balón y sin miedo a perder», marcaba como claves para los próximos 180 minutos.

Mantener la puerta a cero le parece fundamental, a pesar del buen registro goleador de su rival lejos del estadio del Collao. «La verdad es que han marcado mucho fuera. Hay que saber que cada balón es el último. Hay que leer los momentos del partido y no hay que quemar las naves si vas 0-0 el minuto 80. Si se pone duro habrá que ponerse el mono de trabajo. Me gustaría que fuera un partido controlado. No quiero un partido loco en el que te metas en el barro. Ellos tienen muchas cosas buenas y hay que evitar que las hagan», valora el técnico del Efesé.

En su escenario perfecto, pide recuperar lo que el equipo ha sido capaz de hacer en la primera vuelta. «Me pido ser fuerte en defensa y jugar al ataque. Estuvimos nueve jornadas sin encajar y hacíamos goles. Quiero ser el Cartagena del día del Marbella aquí, el de Lorca o el de Extremadura. Hemos hecho muy buenos partidos y queremos recuperar esa cantidad de ocasiones generadas y que atrás seamos un equipo duro y rocoso como en Sanlúcar. Lo hemos hecho y lo podemos volver a conseguir».

Espera y pide un nuevo esfuerzo por parte de sus aficionados. «A la afición le pido que venga y le digo que tiene noventa minutos para ayudarnos sin parar, que hay otro partido y que el futbolista necesita tenerles a favor y no tener pitos porque afecta. Son 90 minutos para ir a Alcoy con la sensación de que podemos ganar allí. Pueden ayudar al equipo, porque estamos en la posibilidad de lograr lo que todos soñamos», pidió Monteagudo.

Para ir tranquilo a la vuelta, saber perfectamente lo que necesita el equipo. «Todo lo que sea ganar y no encajar, es muy bueno porque daría seguridad a la defensa, al equipo y creceríamos. Este equipo necesita una alegría y como hemos visto lo que ha sido de capaz de hacer, podemos volver a hacerlo».

No quiere pensar en la vuelta. «Es una eliminatoria, pero el objetivo es ganar este partido y no recibir gol, porque un gol fuera si cumplimos lo habitual fuera de casa nos daría la vida. El objetivo es ese. Solo pensamos en el domingo y en ganar para ir a Alcoy con muchas expectativas».

Na valoraba si habría sido mejor ser terceros o cuartos, si un rival u otro. Solo quiere que el equipo dé un paso al frente.

Sin favoritismo claro

El técnico del Alcoyano también está centrado en sus jugadores. Aseguraba en su comparecencia que no puede controlar cómo llega el Cartagena, la forma en la que empezó o en la que terminó la fase regular. Eso sí, dijo que espera lo máximo del rival. Cree que la ventaja que puede tener su equipo es jugar la vuelta en casa. «En estos partidos no hay favoritos claros. Nosotros tenemos que usar nuestras armas. Creo que le ventaja es que la vuelta será en casa y puede ser un factor favorable, porque de ser al revés sería mucho más difícil».

Sabe del ambiente que ha habido en la ciudad portuaria, pero también la prioridad ahora ya no es el juego, es la victoria. «En un 'playoff' la diferencia por parte de la afición es que en la Liga van a ver jugar y ganar y que todo sea a su gusto y les agrade. Ahora eso queda en segundo plano, porque van a verles ganar y si no agradan es menos importante. La afición del Cartagena irá con la intención de ganar al Alcoyano» y al revés será con la suya.

La efectividad será una de las claves para su modo de analizar el partido. «Generar muchas ocasiones es difícil y más en partidos como estos y entre dos equipos de un altísimo nivel. La efectividad será fundamental y no hacer regalos que puedan costar goles».

El ambiente por el reencuentro entre los dos clubes lo ve más como «un desquite, que como una venganza» y espera que esta vez los aficionados que terminen felices sean los del CD Alcoyano cambiando la historia de 2009.