Quique Rivero: «He visto mil veces el gol de Juan Pablo»

A sus 25 años, Quique Rivero (Cabezón de la Sal, Cantabria, 1992) sabe lo que es jugar en Primera División, ya que debutó con 19 años en el Racing de Santander y completó cuatro partidos en la máxima categoría. Luego acumuló un total de 45 encuentros en Segunda A con el Tenerife. E incluso sabe lo que es vivir un descenso de Segunda B a Tercera. Le tocó pasar ese amargo trance con el filial del Racing hace cuatro años. Pero curiosamente nunca ha participado en una promoción de ascenso de Segunda B a Segunda A. Es uno de los pocos jugadores de la actual plantilla del Efesé que no sabe aún lo que es participar en un 'playoff'. Este domingo, en la ida de la primera eliminatoria ante el Alcoyano, lo descubrirá en primera persona. Es un fijo en el 'once' de Alberto Monteagudo. Si vuelve el mejor Rivero, también regresará el mejor Cartagena.

«Nos ha costado mucho meternos porque en el tramo final de la Liga hemos estado fastidiados. Estos dos meses tan malos nos han servido para darnos cuenta de la dificultad que entraña jugar un 'playoff'. No siendo primeros, soy de los que piensa que da lo mismo acabar segundos, terceros o cuartos. Teníamos una expectativa muy grande y al ver que no éramos primeros nos ha pesado el final de la Liga. Ahora todo cambia. Partimos de cero, sabemos que las eliminatorias no tienen nada que ver con la Liga regular y nos enfrentamos a un duelo que está abierto. Es una eliminatoria difícil, ante un buen rival y que se va a decidir por pequeños detalles y en el partido de vuelta», declaró ayer Rivero en la sala de prensa del Cartagonova, tras el entrenamiento del equipo albinegro, que de nuevo fue a puerta cerrada.

Rivero no ha pisado en su vida el Collao. «No he jugado allí, pero he visto vídeos y me hago una idea de cómo es el campo. He visto vídeos de partidos en ese campo. El gol de Juan Pablo lo he visto mil veces. Es cierto que a nivel emocional es una eliminatoria especial para nuestros aficionados, mucho más que para nosotros ya que ninguno estábamos en el club hace ocho años. Los dos partidos tienen la misma importancia y este domingo en nuestro campo hay que hacerse fuerte y dejar a cero nuestra portería», apuntó.

LAS FRASES Quique Rivero

Para Rivero sí que habría sido especial enfrentarse a su Racing de Santander, club en el que estuvo durante once temporadas y del que es hincha confeso. «Yo no lo quería y creo que casi nadie lo quería. Sí que más adelante me gustaría cruzarme con el Racing. Sería bonito en lo personal y una buena noticia para todos», señaló Rivero, quien no obstante confesó que «cualquiera de los tres rivales que nos podían tocar eran complicados y al final tendremos que hacer un gran trabajo para buscar los puntos débiles del Alcoyano».