El Collao clama venganza

7 de mayo de 2017. Último partido en casa de un Alcoyano que ha ido de más menos en la segunda vuelta y, tras olvidarse hace muchas semanas de la lucha por el primer puesto, ahora necesita un punto para asegurar la segunda plaza del grupo III ante el Atlético Levante, que también busca un empate para eludir el descenso directo a Tercera División. Los alicantinos se ponen 2-0 arriba, con goles de Ángel y David Torres. Pero el filial del Levante empata el encuentro con dos goles en tres minutos.

EL DATO 37

Tras esos 180 segundos horrorosos del equipo de Toni Seligrat, rival este domingo del Cartagena en la ida de la primera eliminatoria del 'playoff (Cartagonova, 18.00 horas), llega la fractura definitiva entre equipo y afición alcoyanista, que se habían ido distanciando poco a poco desde el mes de marzo. «¡Que se besen, que se besen¡», gritan los aficionados más encendidos en las gradas del Collao. Otros, que ya piensan en el sorteo de la fase de ascenso, cantan «¡Queremos al Cartagena!». En ese sentido, la grada del Collao es unánime. Quieren tomarse la revancha de lo sucedido en 2009, cuando aquel milagroso gol de Juan Pablo dejó sin ascenso al equipo que entrenaba José Bordalás.

Ambas cosas disgustaron mucho a Toni Seligrat, quien tras el partido contra el filial 'granota' no se mordió la lengua en la sala de prensa del vetusto campo del Alcoyano. «Yo no quiero al Cartagena. Ni tampoco al Murcia. Son clubes que arrastran gente y son de ciudades cercanas. Sería malo para el club enfrentarnos a ellos, ya que perderíamos el factor campo. El Collao debe estar lleno de alcoyanistas con unas ganas tremendas de pasar la eliminatoria y solo así tendremos éxito. No es bueno que nuestro campo se llene de aficionados no alcoyanistas», opinó el de Torrent.

«Más alegría»

Y se quejó del mal ambiente que hubo en las gradas en el último partido de la Liga regular en el Collao. «Me hubiera gustado ver algo más de alegría por parte de todos. En el mundo del fútbol la memoria es corta y parece que solo sirve el partido de hoy y que el equipo no lo haya hecho bien», lamentó el técnico del Alcoyano. «He disputado cuatro promociones de ascenso y en todas tuve que esperar a la última jornada [para clasificarme]. Parece que no has hecho cosas y realmente tiene un mérito tremendo clasificarse para el 'playoff' a tres jornadas del final. Además, hay que tirar de hemeroteca para ver cuántas veces el Alcoyano ha quedado segundo», apuntó Seligrat en claro tono de reproche al entorno blanquiazul.

Con todo, en la afición del Alcoyano ha sentado bien el cruce contra el Cartagena, al que se considera un rival venido a menos y que en las diez últimas jornadas ha entrado en una mala dinámica (12 puntos de 30 posibles). Por eso, en Alcoy creen que es el momento ideal para quitarse la espina de hace ocho años, una herida que todavía escuece bastante en la ciudad alicantina. No obstante, el Alcoyano también ha estado mal en las diez últimas jornadas. Perdió su imbatibilidad de quince meses en casa, también ha sumado 12 puntos (tres victorias, tres empates y cuatro derrotas) y ha encajado 12 goles, cuando hasta la jornada 28 solo había recibido 20 tantos.

Entre los jugadores del Alcoyano suman un total de 37 participaciones en promociones de ascenso a Segunda A.