Monteagudo: «Me da igual el rival»

Racing de Santander, Toledo o Alcoyano. Uno de esos tres equipos será el rival del Cartagena en la primera eliminatoria del 'playoff' de ascenso. Sobre el papel, el más temible es el conjunto cántabro, ya que ha terminado la Liga con 86 puntos (21 más que el Cartagena) y ha sumado 25 de 30 posibles en las diez últimas jornadas. Ha terminado empatado con el campeón, la Cultural Leonesa, pero el average le ha dejado segundo del grupo I. El murciano Dani Aquino, que lleva 23 goles, es su jugador más destacado. El técnico es Ángel Viadero, ex de Ponferradina, Eibar, Pontevedra, Sestao y Burgos.

En el grupo II ha acabado segundo el Toledo, un clásico en las promociones de ascenso. El equipo de Onésimo y el 'Puma' De Lerma no ha sabido aprovechar el mal tramo final del Albacete y no ha atrapado el primer puesto. Con 65 puntos, los mismos que el Efesé, al menos no se han dejado alcanzar por Fuenlabrada y Majadahonda. Lolo Plá, con 14 goles, es la estrella de un Toledo que ha sumado 16 puntos en las diez últimas jornadas.

La ida, en el Cartagonova

Por último, el Alcoyano ha acabado segundo en el grupo III. Hace ya muchas semanas que tiró la toalla en la pelea con el Barça B por la primera plaza y en las diez últimas jornadas solo ha conquistado 12 puntos (como el Efesé). Eso no le ha impedido ser segundo, con 67 puntos, por delante de Mestalla y Atlético Baleares. Jony y David Torres son los máximos anotadores del conjunto entrenado por Toni Seligrat, ex de Huracán Valencia y Lleida. Sea cual sea el rival, el primer partido será este próximo domingo en el Cartagonova y la vuelta en El Sardinero, El Collao o El Salto del Caballo.

«La gente se va con la sensación de que el primer objetivo se ha logrado y que ahora todo empieza de cero. Me da igual el rival que nos toque en el sorteo. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus características de juego. El Alcoyano juega mucho con el balón parado, el Racing tiene jugadores de nivel como Aquino y el Toledo ha hecho cosas muy buenas este año. Si recuperamos nuestro nivel y sacamos un atisbo de nuestro juego, igual ellos también se preocuparán por jugar contra nosotros», declaró ayer Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena.