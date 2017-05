Una vida extra en 90 minutos

Si tienes miedo, perderás. Esa fue la sentencia que Paco Gómez le hizo a Juan Guillamón antes del célebre derbi de noviembre de 2009, cuando el Efesé tomó Nueva Condomina (1-4) como nunca antes lo había hecho. Aquella frase, recogida por el micrófono que esa mañana le colocaron los compañeros de Canal + al entonces presidente del Cartagena, también adquirió rápidamente gran popularidad entre los aficionados albinegros. Y se repite en multitud de ocasiones y en infinidad de escenarios, de todo pelaje. El de hoy es otro partido grande, como aquel ante el Murcia de José González que acabó siendo orgásmico para la Efesemanía. Han pasado casi ocho años de aquello y casi todo ha cambiado. Pero la variación más relevante es que el miedo no lo tienen ahora los rivales. No es así. El miedo ha cambiado de bando y se ha instalado entre la hinchada cartagenerista.

JORNADA 38 18.00 horas. Ávalos Martos (catalán). Alberto Monteagudo. Juan Manuel Pavón.

Toca enmendar la plana y olvidarse de todos los temores. Hay que ser valientes, desde luego. Pero también, sinceros. Y la realidad es que las cosas se han torcido de tal manera en las últimas semanas que el simple hecho de que el árbitro pite esta tarde el inicio del partido y la pelota eche a rodar acongoja a más de un seguidor blanquinegro. Lo del más de uno es una forma de hablar. El susto en el cuerpo lo tienen la mayoría de los que llevan en el corazón el escudo de este club, una entidad deportiva que históricamente se ha empeñado en hacer sufrir más de la cuenta a los suyos. Todo lo que llega de Huelva es balsámico. Bajas, relajación, inicio de vacaciones... Sí, pero esto es Cartagena. Y la historia -negra- pesa.

Hace un mes, tras ganar el Sábado de Pasión en Sanlúcar de Barrameda, el Cartagena era líder y dependía de sí mismo para acabar primero. Hoy, tras cuatro jornadas realmente horrorosas (empates en casa ante Extremadura y Jumilla y derrotas a domicilio contra Villanovense y Balompédica Linense), el equipo de Alberto Monteagudo se juega el trabajo de toda la temporada en solo 90 minutos. El liderato se esfumó, matemáticamente el pasado fin de semana aunque virtualmente eso ocurrió siete días antes, tras el gol del cartagenero Luis Verdú en el choque ante el Jumilla.

Sergio Jiménez tiene opciones de regresar al 'once', con lo que Gonzalo volvería al eje de la zaga y Ceballos sería suplente



Pavón premiará a los suplentes en un Recre que viene sin seis titulares pero dispuesto a «defender nuestro escudo»

Al menos, queda el 'playoff'. Hay una vida extra y no se puede desperdiciar. Aunque sea como cuarto, pero hay que colarse en esa fiesta y estar en el sorteo del lunes en Las Rozas. Al Efesé le sirve con empatar contra un Recreativo que se salvó del descenso el pasado domingo, que llegó anoche sin seis titulares (Domínguez, Jesús Vázquez, Iván Aguilar, Ramírez, Antonio Núñez y Rafa de Vicente) y que está pensando ya en el inicio de las vacaciones tras un año muy complicado. Las opciones de entrar en la promoción son gigantescas. Pero el miedo es libre.

El Mérida no se rinde

Porque aún hay un equipo peleando con el Cartagena por la cuarta y última plaza para la promoción de ascenso. Es el Mérida, que recibe en el Estadio Romano a La Roda en un partido en el que se da por segura la victoria extremeña. Y también se ha hablado mucho de la posibilidad de que el club emeritense haya primado a los jugadores del Recreativo para que no sejen ir en el envite de esta tarde en el Cartagonova. Todo es incontrolable. Lo que sí está en manos de los futbolistas de Monteagudo es poner más intensidad, ganas y empuje que el rival durante los 90 minutos y llevarse un triunfo que necesita como el comer.

En Mérida, no obstante, no se rinden y recuerdan lo que sucedió entre Mérida y Cartagena hace justo un año. Para meterse en la Copa del Rey, el equipo extremeño necesitaba ganar en la última jornada en el Romano al Almería B (ya descendido) y que el Cartagena pinchara en el Cartagonova ante el San Roque de Lepe (también ya descendido). Una carambola muy similar a la que, por ejemplo, necesita hoy. Cuando el Cartagena se puso por delante en el ecuador de la primera parte, el Mérida aún empataba a cero. El partido del Romano se volvió loco después: 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3. Y en ese justo momento, a diez minutos del final, empató contra pronóstico el San Roque en Cartagena. Y el Mérida se puso a remar, pero no llegó a la orilla. Solo empató a tres con un gol de Pedro Conde en el último minuto. Insuficiente. Si hubiera marcado un gol más, el Mérida se habría colado en la Copa del Rey y el Efesé se habría quedado fuera.

«La plaza de Cartagena es especial. Y encima están viviendo una situación no esperada, tras lo que han hecho durante todo el año. Es normal que allí lleven toda una semana de preocupación. Sobre todo porque el equipo no está en dinámica buena de confianza y de resultados, y eso es normal que genere inseguridad y nerviosismo. Ojalá pudiéramos depender de dos resultados, pero al menos tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar a La Roda y esperar que el Recreativo también lo haga en Cartagena», ha dicho esta semana el técnico del Mérida, Eloy Jiménez.

Mientras, el entrenador del cuadro onubense, Juan Manuel Pavón, ha dejado claro que «queremos ganar en Cartagena, aunque es lógico que se haya notado la relajación después de evitar el descenso y soltar la tensión acumulada. Para el Cartagena no jugar el 'playoff 'sería un varapalo complicado. Sabemos que saldrán a por todo, pero nosotros somos el Recreativo de Huelva, defendemos el escudo más importante de España que es el del Decano y no se lo vamos a poner fácil». Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, cree que «no jugar el 'playoff' sería muy injusto».

Apoyo de los peñistas

En el último medio año, el Efesé solo ha ganado tres partidos en el Cartagonova, a El Ejido, San Fernando y Jaén. Hay otro dato que lo dice todo: el Cartagena solo ha ganado uno de cada tres partidos que ha jugado en la segunda vuelta. 6 victorias en 18 jornadas es su saldo. A los citados triunfos ante su público hay que sumar los éxitos en Mancha Real, Lorca y Sanlúcar de Barrameda. Pero todo eso es pasado. El reto es ganar hoy, entrar en la pelea por el ascenso y recuperar sensaciones que todo el mundo cree olvidadas.

Juanlu Hens, quien ayer estuvo un buen rato charlando a solas al finalizar el entrenamiento con Monteagudo, apunta al 'once' inicial. Arturo, Isi Ros y Artiles estarán en el ataque de un equipo en el que son baja Sergio García, Moisés y Cristo. Sergio Jiménez podría regresar al equipo, quedándose Ceballos en el banquillo. Un grupo de peñistas irrumpió ayer en el tramo final del entrenamiento, que era en el Cartagonova y a puerta cerrada, para apoyar y animar a los futbolistas.