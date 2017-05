Monteagudo: «Estamos mejor»

«El lunes estaba todo el mundo hundido. Pero el miércoles ya vi otras caras y ahora estamos mejor. La gente está 'enchufada' y con ganas de conseguir la victoria y olvidar esta mala racha del último mes». Son palabras de Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, quien ayer se mostró sereno pero más contenido que de costumbre en la sala de prensa del Cartagonova. La tensión se palpa desde el lunes en el recinto de Benipila, a pesar de los insistentes mensajes de tranquilidad que salen de allí y a la evidencia de que mañana no hace falta, ni mucho menos, una gesta para estar el lunes en el sorteo de Las Rozas.

Basta con empatar en casa ante un Recreativo de Huelva que no se juega nada, que llega con muchas ausencias y que el domingo pasado puso fin a su temporada logrando la salvación en el Colombino delante de 20.000 aficionados onubenses. No habrá tantos mañana en el Cartagonova, cuyo aforo es de 15.000 espectadores. Se han vendido 1.023 entradas en venta anticipada, al precio de 3 y 5 euros, y la previsión es que mañana haya media entrada. Los precios en taquilla serán los habituales de toda la temporada (10 y 15 euros).

«Entiendo que la gente está molesta, enfadada o desmoralizada porque en la segunda vuelta hemos dilapidado la ventaja que teníamos y lo hemos tenido muy cerca, pero ahora tenemos una última oportunidad y hay que aprovecharla. Hay que conseguir este objetivo, ya que si no se consigue sería muy doloroso para todos. Somos el único equipo que hemos estado 37 jornadas en 'playoff'. Y lo digo con toda la humildad del mundo, este equipo merece jugar el 'playoff' y no nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea conseguirlo y que vuelva a aparecer ese Cartagena que todo el mundo respetaba y respeta. Sigo pensando que si entramos en el 'playoff', la temporada del Cartagena será notable», comentó Monteagudo.

«Vivo el día a día»

Acerca de su ratificación en el puesto, escenificada el pasado lunes por Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis en una comparecencia ante los medios, el técnico manchego indicó que «no se me pasa por la cabeza cualquier cosa que no sea ganar este domingo y jugar el 'playoff'. El hecho de tener dos años de contrato jamás me ha relajado ni me ha cambiado. Vivo el día a día y las derrotas me duelen tenga contrato de dos años o no tenga nada firmado. Ni me aferro a un papel ni pienso en el año que viene. Estoy centrado en que este domingo seamos capaces de ganar el partido y podamos centrarnos en preparar el 'playoff' de ascenso, que será otra historia».

El lunes, Belmonte llegó a decir que Monteagudo había insinuado que estaba dispuesto a irse, si él era el problema. «Creo que Paco [Belmonte] se explicó mal o no se le entendió lo que quería decir. No he dicho eso. No soy de tirar la toalla ni rendirme, sino que soy de las personas que le doy mil vueltas a todo y redoblo mi trabajo cuando las cosas van mal para buscar soluciones. Y en eso estamos en estos momentos. Estamos incidiendo mucho en el aspecto mental, ya que los jugadores se sienten responsabilizados de lo que nos espera y todos saben que estamos en el momento fundamental del año», aclaró el técnico.

El destino ha querido que el rival de mañana sea el Recreativo, equipo en el que Monteagudo jugó entre 1997 y 1999. Vivió el histórico ascenso a Segunda de 1998, con Joaquín Caparrós como entrenador, y compartió vestuario con Juan Manuel Pavón, actual entrenador del Decano. Sobre el momento que vive el conjunto onubense, el preparador cartagenerista señaló que «creemos que para este partido ellos van a hacer bastantes cambios y van a meter algunas caras nuevas como premio al trabajo de toda la temporada de los que han jugado menos. Ellos se salvaron el domingo, han respirado tras un año durísimo y vendrán muy sueltos, a jugar sin presión. Pero nosotros nos jugamos todo el año en 90 minutos y solo concibo que estemos por encima en cuanto a intensidad y ganas de quedarnos con los tres puntos».