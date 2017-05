Germán: «Todo esto es muy extraño»

Su paso del Murcia al Cartagena fue un terremoto y su caso fue el más sonado del pasado mercado de invierno en Segunda B. La inesperada llegada al Efesé de Germán Sáenz de Miera (Tenerife, 1990) en los instantes finales del último día del plazo de fichajes enfadó a la afición murcianista, indignó a su directiva, ilusionó a la parroquia albinegra y alegró a los dirigentes del Cartagena, antes amigos y ahora enemigos de Deseado Flores, mano derecha de Raúl Moro en Nueva Condomina. Desde luego, aquello no dejó indiferente a nadie. Ahora, tres meses y medio después y a solo 90 minutos de que termine la Liga regular, es el momento de sacar conclusiones. Germán ha jugado 14 partidos (6 de titular) y ha marcado un gol. «Esto no ha terminado aún y el 25 de junio es el día perfecto para que volvamos a hablar y podamos analizarlo todo», avisa del delantero del Cartagena.

No obstante, Germán no rehúye el cuerpo a cuerpo y responde con sinceridad cada una de las preguntas que le formula el periodista. «Ha sido un proceso complicado, me ha costado adaptarme y las cosas no han salido como yo esperaba [en el Cartagena]», confiesa el delantero tinerfeño. Él cree que «hemos jugado partidos de putísima madre, con un fútbol que nadie ha hecho este año en Segunda B, y al final no hemos ganado por falta de acierto. Hacía tiempo que yo no veía a un equipo hacer tantas cosas para ganar un partido y no ganarlo. Realmente, el primer partido malo que ha hecho el equipo en toda la segunda vuelta es el del domingo pasado en La Línea de la Concepción. Es el primer día en el que nos hemos bloqueado a nivel mental y nos ha pesado el hecho de fallar en las dos áreas en los partidos anteriores. Todo lo anterior nos ha hecho daño», resume Germán.

«Hay actitud, ganas y mucho trabajo, pero no llega la magia del gol. Ojalá venga ahora» «El equipo lleva 37 jornadas en ‘playoff’ y si ganamos el domingo la película va a cambiar»

El canario no es capaz de explicar lo que le ha sucedido al Cartagena en los dos últimos meses. «Todo esto es muy extraño y al final te das cuenta de lo impredecible que es el fútbol. Es muy raro que un equipo que genera tanto fútbol como nosotros esté ahora en estas circunstancias. Con lo que tenemos arriba nos encontramos con que los delanteros llevamos 13 o 14 semanas sin marcar. Y eso es muy raro. En fútbol, el que toca la tecla del gol sin despeinarse está en el Madrid o en el Barça. En Segunda B, yo he visto delanteros que no han hecho nada en un partido y han marcado dos goles tocando dos balones. Yo en este Cartagena veo actitud, ganas, compromiso y mucho trabajo, pero no llega la magia del gol. Ojalá venga ahora y vivamos un ‘playoff’ que puede ser muy bonito», comenta el atacante albinegro, ex de Tenerife, Denia, Guijuelo, Las Palmas Atlético y Real Murcia.

«Mentalidad positiva»

El delantero canario reconoce que el ambiente en el vestuario visitante del Municipal de La Línea tras la derrota del pasado domingo era de funeral, pero que en tres días «todo ha cambiado» radicalmente. «Hoy [por ayer] en el entrenamiento ya había risas y bromas. Está aparcado lo del domingo y sabemos que hay que afrontar esta final contra el Recreativo con mentalidad positiva. Si en partidos anteriores ha habido miedo o ansiedad en los jugadores es precisamente por la responsabilidad que tenemos y las ganas que hay de que este proyecto vaya hacia adelante. Si a la gente esto le diera igual, no habría miedo y no habría jugadores presionados. Pero en el vestuario esto importa. Y mucho. Ya hemos hablado de todo y somos conscientes de que hay calidad y que el Cartagena lleva 37 jornadas en 'playoff'. Si ganamos el domingo, la película va a cambiar. En el 'playoff' se parte de cero y se ha visto de todo. Hay primeros que han caído en la primera ronda y cuartos que han subido. La temporada no ha acabado aún, nos queda una gran ocasión ante el Recreativo y lo primero es entrar en el 'playoff'. Luego habrá que ir cogiendo fuerza y recuperando un fútbol que ha sido muy bueno en muchos partidos de la segunda vuelta», subraya Germán.

Sobre la transformación de su exquipo, Germán asegura que «cuando yo me fui, ya era consciente de que el Murcia se había reforzado de una manera muy importante. Es cierto que es mucho más fácil mejorar algo que no está bien que retocar algo que ya funciona. Es obvio que el Murcia estaba en una mala situación y los que han llegado han cambiado la dinámica. Pero criticar ahora los cambios que hizo en el Cartagena Paco Belmonte durante el mercado de enero me parece muy ventajista. Y más aún cuando aún no sabemos cómo va a terminar esto», apunta. Por último, el atacante canario espera que la afición albinegra sea este domingo «el jugador número 12 y nos ayude a superar las dificultades que van a aparecer durante el partido».