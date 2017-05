Monteagudo no se toca

Llevaba tiempo sin hablar, tocado por los últimos resultados, asustado por la deriva de los acontecimientos, molesto con la catarata de críticas recibidas desde la derrota en el derbi y angustiado ante la posibilidad de echar el notable trabajo de todo el año a perder en el momento final de la temporada. En las últimas semanas no había querido atender a los medios que se habían puesto en contacto con él y había rechazado varias entrevistas, una de ellas solicitada por 'La Verdad', alegando que no era el momento de hablar sino de trabajar en silencio. Raro comportamiento en un presidente que si por algo destacó en sus dos primeros años al frente del Cartagena fue por sus dotes comunicativas y su habilidad para estar cerca de todo el mundo, jugadores, técnicos, aficionados, periodistas, políticos, empresarios y patrocinadores. «Soy transparente de más. A las dos de la madrugada estoy contestando mensajes de WhatsApp de aficionados. Eso no lo hace ningún presidente del mundo», recordó ayer el dueño del Cartagena, Paco Belmonte.

El caso es que ayer rompió su silencio el periodista murciano, quien no defraudó en una comparecencia de 45 minutos en la que utilizó dos tonos muy diferentes, uno más vehemente y otro más paternalista. «A este equipo le han llovido las ostias como panes cuando era líder», se quejó. «El mercado de invierno ha salido mal, no hemos mejorado el nivel de la plantilla y yo soy el principal culpable», admitió sin vacilar. «Llevamos mucho tiempo sin ver un 'playoff' en Cartagena. El lunes próximo, en el sorteo, nadie querrá que el Cartagena sea su rival», pronosticó. No obstante, lo más destacado de la comparecencia de los dos responsables del Efesé se centró en la defensa a ultranza a la figura del entrenador, un Alberto Monteagudo más cuestionado que nunca por la mala marcha del equipo en la segunda vuelta.

Belmonte quiso salir al paso de todas las especulaciones y volver a dejar claro que por su cabeza no pasa hacer cambios en el banquillo. «Llevaba tiempo sin hablar, entiendo que estamos en una situación muy preocupante y hemos pensado que lo mejor es salir en rueda de prensa y ponernos a vuestra disposición». Eso dijo el dueño del club para empezar. Y así comenzó el turno de preguntas. Muy pronto, Belmonte ratificó en su puesto al entrenador Alberto Monteagudo, quien vive sus momentos más delicados desde que llegó al banquillo albinegro, tras una racha de un mes sin ganar que obliga a sumar un punto en el partido del domingo ante el Recreativo para asegurar la clasificación para la promoción de ascenso.

LAS FRASES Paco Belmonte Presidente «Los jugadores creen en Monteagudo. Si no fuera así, ya estaría cesado. Pero no estamos en ese caso» «Se lo he dicho a él. Si Arturo hubiera marcado 5 de las 24 que ha tenido, hoy tendríamos 75 puntos» «Si hubiésemos tenido acierto, no existiría este malestar. Pero es pasado. Hay que limpiar la cabeza» «Hemos ido primeros y nos han dado ostias como panes. El nivel de exigencia es muy alto y lo aceptamos, pero nos jugamos mucho» «La plantilla ha cobrado las 9 nóminas por adelantado. Y aún hay periodistas que llaman a futbolistas para preguntar si han cobrado» «En el túnel de vestuarios de La Línea los jugadores se dieron de palos con los rivales. Me da confianza que estén enrabietados» Manuel Sánchez Breis Mánager general «Dudar de este cuerpo técnico o de estos jugadores me parece una barbaridad. Ayer estaban llorando en el vestuario» «Arturo está negado de cara a gol, pero el resto de los de arriba también. Están igual Cristo, Germán, Isi Ros, Juanlu, Artiles...» «Hay futbolistas que se están jugando mucho, ya que sus contratos mejoran mucho en Segunda A» «No criticamos a la prensa, porque además nosotros somos periodistas, pero se le ha faltado al respeto al equipo desde el principio» «Del Día del Padre al Día de la Madre nos hemos hundido y el Murcia nos ha recortado 12 puntos. Es un tema de bloqueo mental» «Hay que valorar que nos falta un punto para jugar un 'playoff' que llevamos tiempo sin disputar»

«Es el entrenador idóneo»

«Es el entrenador idóneo para este proyecto y la persona ideal para llevarnos a donde queremos llegar. De Monteagudo nos gustan muchas cosas y los jugadores no han perdido la confianza en él. Al contrario, veo compromiso y ganas de salir de esta situación. Aunque perdamos 0-23 contra el Recreativo y nos quedemos fuera del 'playoff', Alberto Monteagudo será el entrenador del Cartagena la próxima temporada. A los entrenadores no los valoro por un resultado o por tres, sino por un trayecto y mi confianza en Monteagudo es total», dijo Belmonte.

«Sabemos que la dinámica del último mes es muy mala, que hemos cometido errores y que hay que reaccionar para partir de cero en el 'playoff'. Tenemos identificados esos errores y en el vestuario hay implicación para subsanarlos. Si fallamos, tenemos todo el verano por delante para llevarnos leches como panes. Pero entendemos que ahora hay una última oportunidad de soñar con algo muy bonito y no tiene sentido renunciar a ella», añadió el propietario del Cartagena.