«Contra el Recre, las tres primeras deben ir a la espinilla», suelta el dueño del Cartagena

Durante los tres cuartos de hora que duró la comparecencia de Belmonte y Breis hubo de todo, desde momentos de descontrol en los que en vez de asistir a una sucesión de preguntas y respuestas aquello parecía una tertulia de radio o de barra de bar hasta un cruce de reproches entre Manuel Sánchez Breis, mánager general del club, y Guillermo Jiménez, periodista de 'Sportcartagena'. No obstante, fue Paco Belmonte, propietario del Cartagena, quien se vino arriba y en algunos momentos utilizó palabras gruesas.

«Este equipo no está muerto ni está desunido ni le importa un pimiento lo que nos pase. Ni mucho menos. He estado en vestuarios donde había 13 tíos comprometidos y otros 6 que iban a su bola. Este no es el caso. Aquí la gente salió llorando del vestuario del campo de la Balona y todos nos bajamos del autobús, nos dejamos las pizzas a medio comer y nos dijimos las cosas a la cara antes de salir de La Línea. Nadie ha dicho que en el túnel de vestuarios los jugadores se dieron de palos con los rivales, porque estaban enrabiatados y tienen unos huevos que me hacen tener confianza en ellos. Es lo que quiero ver. Gente que defiende lo suyo. Y este domingo contra el Recre, las tres primeras deben ir a la espinilla y dejar claro al rival que nos jugamos la vida», soltó Belmonte.