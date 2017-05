El club pone entradas a 3 y 5 euros para «llenar el campo» ante el Recreativo

De cara al partido de este domingo ante el Recreativo de Huelva (18.00 horas), el FC Cartagena busca llenar el Cartagonova y ha puesto precios muy reducidos a las entradas del encuentro de la última jornada de Liga regular. Las de tribuna cuestan 5 euros y en el resto del estadio valen 3. Los casi 7.000 abonados pasan gratis. «Tenemos que acabar con esa leyenda negra del Cartagonova y no podemos convertirnos en el único equipo de España que no quiere llenar su estadio o tiene miedo a jugar ante su público con un gran ambiente a favor. No tiene lógica y esa historia tiene que acabar. Por eso, ponemos entradas a 3 y 5 euros para el partido de este domingo y hacemos un llamamiento a la gente para que venga y nos ayude a meternos en el 'playoff'. Si vienen 12.000, genial. Si son 14.000, mejor aún», apuntó el mánager general del club, Manuel Sánchez Breis.

Él es perfectamente consciente de que una cosa es la teoría y otra muy diferente, la práctica. «Sabemos que si empezamos perdiendo y llegan los pitos, a algún jugador le pueden temblar las piernas. Pero nuestra misión es incidir en cada momento en que nos jugamos la vida y el rival no se juega nada. Queremos pensar en que iremos ganando 1-0 en el minuto 10 y no vamos a empezar perdiendo. La confianza en esta plantilla es brutal y el objetivo es que los jugadores se liberen y acabe el bloqueo mental que sufren desde hace tiempo y que nos ha hecho entrar en esta dinámica tan mala», añadió Breis.

La promoción es válida hasta el viernes a las 14.00 horas. El domingo, día del partido, se pondrán a la venta las entradas con el precio habitual (15 euros en las taquillas y 10 en el resto del campo) en las taquillas del estadio a partir de las 16.30 horas. Las peñas quieren arrimar el hombro y preparar un ambiente especial. De hecho, para las 16.15 ya hay preparado un recibimiento especial al autobús del equipo. Y la idea es que los reproches y abucheos de semanas anteriores queden aparcados y los futbolistas se sientan arropados desde el primer minuto.

Hay que recordar que hace dos años, tanto en la última jornada de Liga regular ante La Roda como en la eliminatoria por la permanencia con Las Palmas Atlético, un recién llegado Paco Belmonte también decretó promociones especiales con precios muy reducidos en las entradas. Y entonces consiguió que más de 10.000 espectadores animaran a aquel equipo que entrenó Manolo Palomeque y que finalmente consiguió una agónica salvación.

Una cosa es la última jornada, en la que el Cartagena necesita un punto para amarrar al menos la cuarta plaza, y otra el 'playoff' de ascenso. Paco Belmonte, dueño de la entidad, adelantó ayer que los socios pagarán su entrada en cada partido, haya una, dos o tres eliminatorias. «Es lo que tenemos previsto desde agosto y nada cambia. Los jugadores también tienen unos incentivos por jugar 'playoff' y por ascender y en este club somos serios y no nos movemos por unos resultados u otros. En el presupuesto se refleja el 'playoff' como partido de pago para los socios y así lo haremos, aunque los precios serán muy asequibles y habrá rebajas para nuestros socios. Esperemos que sea un 'playoff' de seis semanas», señaló Belmonte.

Esta temporada solo ha habido una jornada de pago para los abonados del Cartagena. Fue la del derbi ante el Murcia, partido en el que hubo más de 12.000 personas en el Cartagonova y la recaudación rondó los 130.000 euros. Precisamente, desde esa derrota ante el eterno rival, el equipo de Monteagudo ha ido a menos y el de Vicente Mir, a más. «Del Día del Padre al Día de la Madre, todo ha cambiado y el Murcia nos ha recortado 12 puntos. Sabemos que eso es muy duro para nuestros aficionados, y también para nosotros», confesó Sánchez Breis.