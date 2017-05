Monteagudo: «Hay que levantarse»

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, tuvo que admitir ayer tras la derrota en el Municipal de La Línea de la Concepción (2-0) que su equipo vive un momento crítico y que está «muy preocupado» por la deriva que han tomado los acontecimientos. «El vestuario está tocado, pero hay que levantarse porque no tiene lógica tirar el trabajo de 37 semanas a la basura en una sola. Estamos dilapidando los puntos de manera alarmante y eso hace que la cabeza no funcione. Estamos dentro del objetivo y hay que amarrarlo. Estamos mal, cualquier gol nos hace daño y el primer tiro siempre es gol. Pero a la gente solo le podemos decir que no pierda la fe, que nos ayude y que necesitamos de nuestra afición en el último partido. Tenemos que meternos en el 'playoff' y eso pasa por estar al dos mil por mil todos juntos el domingo ante el Recreativo», confesó el entrenador manchego.

Sobre el partido de ayer, comentó que «ellos nos han hecho mucho daño en las contras y han podido matarnos en las salidas. La Balona es un equipo que juega en transiciones y aprovecha la velocidad de su gente de arriba. Lo sabíamos, pero no hemos sido capaces de pararlos. No creo que sea una derrota dantesca. Hemos perdido porque en el fútbol se puede perder y hay que levantarse de este golpe. La mejor manera de evitar contras es no perder pelotas y acabar las jugadas. Sabíamos que nos podían hacer daño así me molesta que nos haya pasado. Nosotros hemos estado mal. A mi equipo le he visto temeroso desde el minuto 1», reconoció Monteagudo.

«Podemos darnos latigazos sin parar y quedarnos ahí, tirándolo todo por la borda. Pero de nada sirve. Está claro que jugando a este nivel, duraremos poco en el 'playoff'. Pero hay que meterse. Somos los mismos, pero con diferente cabeza. Llevamos mucho tiempo peleando por este objetivo y hay que lograrlo. Luego, ya veremos cómo reformamos el equipo y estoy convencido de que seremos competitivos en un 'playoff'. Pero el primer paso es asegurar nuestra clasificación y acabar con esta dinámica», insistió.

Otra mala noticia del partido fue la recaída de Cristo Martín. «Está jodido y muy preocupado. Es baja segura para la semana que viene. Cree que puede ser rotura de fibras, pero posiblemente sea solo una sobrecarga. El problema es que viene de lesión y vuelve a caer. Está muy fastidiado», indicó el técnico.

Volviendo al desarrollo del partido, apuntó que «hemos corrido mucho tiempo hacia atrás y eso es síntoma de que las cosas no funcionaban como queríamos contra un equipo que sabíamos que nos podía hacer daño de una determinada forma. Y así nos lo ha hecho. Eso es lo que más me molesta. No hemos sido nosotros y nos falta confianza desde hace semanas. Sabéis que nos ha penalizado tremendamente nuestra falta de gol y ya sabéis todos los partidos que deberíamos haber ganado y no lo hicimos. Aquí teníamos que haber venido con el primer puesto más que amarrado, pero la falta de gol nos ha hecho mucho daño», recordó Monteagudo.

«Hay un problema mental y eso es evidente. Tenemos que salir de este atasco, meternos en el 'playoff' y limpiar nuestra cabeza. El fútbol cambia de una semana a otra y ahora hay que centrarse en amarrar este primer objetivo», subrayó.