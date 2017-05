Gato: «Gracias a mí, Álvaro está jugando en el Cartagena»

Al acabar el partido, ya en el túnel de vestuarios del Municipal de La Línea, hubo un incidente entre Jesús Álvaro, lateral del Cartagena, y Gato, extremo local que hace dos temporadas jugó en el Efesé y ayer marcó el segundo tanto del Linense. El canario iba muy caliente después de un feísimo y humillante gesto de un aficionado local en el tiempo añadido. Ambos jugadores fueron separados tras un cruce de reproches y parece que el asunto no pasó a mayores. «Hubo un lío al meternos a los vestuarios, pero no sé exactamente qué ha pasado. No creo que haya sido nada grave», dijo Alberto Monteagudo al ser preguntado en la sala de prensa. El árbitro madrileño Bueno Prieto no reflejó nada en el acta.

Cuando Gato salió del vestuario, fue preguntado por 'Onda Regional'. «No sé qué me estaba reprochando ni lo que me decía. Él no tiene que reprocharme nada. Gracias a mí, él [Jesús Álvaro] está jugando en el Cartagena. Yo jugué lesionado el partido ante Las Palmas y puse el centro para que marcara Carlos Martínez. Es más, él marcó el gol de Las Palmas ese día. No lo entiendo», dijo Gato.