Julio Cobos: «Espero al mejor Cartagena de la segunda vuelta»

La Balompédica Linense, que tiene la baja de Olmo para mañana, respiró el pasado domingo. Tiene la salvación y seguirá en la categoría, aunque tiene alicientes para la cita ante el Cartagena. «Aunque no quieras hay algo de relajación, porque hemos estado sometidos a la presión que teníamos de jugar muchos partidos como auténticas finales. En esta ocasión no tenemos temor, porque ya se han definido los descensos y no podemos caer en promoción, pero somos ambiciosos y queremos seguir ganando. Queremos terminar lo mejor posible. Ha sido un año muy duro», explica el técnico del equipo andaluz. Sabe que su rival es el más necesitado del encuentro. «El Cartagena se juega mucho, porque tiene opciones de ser primero, pero tienen peligro. El Villanovense y el Murcia aprietan por detrás y se lo podría complicar hasta la clasificación. No creo que tenga problemas para entrar, pero en lugar de ser segundo puede ser otra posición y es algo importante. Ellos se juegan más que nosotros, pero es el ultimo partido en casa y la afición ha sufrido mucho. Encima es televisado y como profesionales que somos, prefiero ser noveno a décimo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible», indica Cobos.

Tiene halagos para un Cartagena que ha bajado el rendimiento en el segundo tramo. «Es el equipo que más nos ha gustado a casi todos los entrenadores. Domina las diferentes formas de atacar e hizo una primera vuelta muy buena. Ahora está siendo más irregular y cuando ha tenido la opción de sentenciar no ha sido capaz. A estas alturas casi todo el mundo se juega algo y cuesta mucho ganar . Creo que nos vamos a encontrar el mejor Cartagena. Tiene muchos jugadores de calidad con experiencia y no van a dejar escapar la ocasión de intentar jugar el 'playoff'. Tiene muchos argumentos y siempre hay que esperar lo mejor. Las temporadas son larguísimas y se pasan buenos y malos momentos y quizás ellos hayan pasado el malo y en estos dos partidos y la fase de ascenso llegarán bien».

No sabe nada de esos maletines de los que la gente habla y admite que ellos tienen que ir a ganar por sus aficionados para darles una última alegría.