Diez finales mirando a Lorca

El Efesé entra en las diez últimas jornadas del campeonato, esas semanas decisivas en las que se ganan y se pierden títulos y categorías, en un estado que no esperaba: a cuatro puntos del líder, un Lorca FC que ha sido capaz de sobreponerse a un mal inicio liguero, con cambio en el banquillo incluido, y también ha sabido rehacerse de la derrota en el duelo directo entre albiazules y albinegros de hace dos semanas en el Artés Carrasco. Los pupilos de Julio Algar, con una entereza a prueba de bombas, han seguido por el camino que iban antes de perder en su campo contra el Efesé y, con dos nuevas y sufridas victorias consecutivas (ante Marbella y Jaén), han abierto una brecha de cuatro puntos con el Cartagena. Quedan 30 por disputarse.

Desde luego, no es el escenario ideal para el Efesé, que fue líder durante tres meses y es señalado por todos como el gran candidato al ascenso en este grupo IV. Las cosas podían estar mejor y es cierto que la última racha de resultados (una sola victoria en casa en los seis últimos partidos y 6 puntos sumados de 15 posibles en las cinco últimas jornadas) ha desatado cierto nerviosismo entre un sector de la hinchada albinegra. Algunos incluso se atreven a pronosticar que a este Cartagena de Monteagudo le sucederá lo mismo que al Murcia de Aira en el tramo final del pasado ejercicio. No obstante, hay una diferencia clave entre este Cartagena y aquel Murcia: uno enamora con su fútbol y el otro no jugaba a nada.

El caso es que, aunque en desventaja, el Efesé llega a las diez últimas jornadas metido de lleno en la lucha por el primer puesto, algo que no pasaba desde el año 2013. Entonces, el rival era el Real Jaén de Manolo Herrero. Y los albinegros, dirigidos por Pacheta, eran líderes a estas alturas, con tres puntos de ventaja sobre el cuadro jienense. En la jornada 28, tras superar por 2-0 al Cádiz en el Cartagonova (con doblete de Florian) y perder el Jaén en el campo del Loja (2-0), el Efesé sumaba 51 puntos y el Jaén tenía 48. Diez jornadas después, al terminar la Liga regular, el Jaén fue campeón, con 70 puntos. Y subió en el 'playoff' tras tres agónicas eliminatorias y sin ganar ni un solo partido (una derrota y cinco empates). El Cartagena, que acabó segundo con 68 puntos, fue eliminado a las primeras de cambio por el Caudal de Mieres, ya con José Miguel Campos al mando.

Ambos tienen que ir a los campos de Linense, Villanovense y Atlético Sanluqueño, los tres más difíciles de lo que parece

El Lorca recibe a equipos con poco bagaje como visitantes. El derbi puede marcar el futuro del Cartagena

El año siguiente, el equipo entrenado por Luis Tevenet no llegó a pelear por el primer puesto. Su lucha, con Guadalajara y Cádiz, fue por meterse en la promoción de ascenso. Y lo consiguió. Fue tercero en la Liga regular. En la temporada siguiente, la de Sporto Gol Man, tocó pelear hasta el final por una permanencia que llegó de puro milagro en el 'playout' ante el filial de Las Palmas. Y la pasada campaña, sin opción de llegar a la cuarta plaza desde enero, el Efesé luchó por un puesto en la Copa del Rey que finalmente selló en la última jornada, gracias a una fabulosa remontada en las quince últimas jornadas, ya con Alberto Monteagudo en el banquillo.

Los de abajo deciden

Ahora, todo está por decidir y un simple vistazo al calendario de Cartagena y Lorca sirve para comprobar que el de los de Julio Algar es un poco más sencillo. No son muy distintos, pero mientras los lorquinos se enfrentarán a siete conjuntos de la zona baja, los cartageneros lo harán contra cinco de los que luchan por evitar el descenso. Son similares, no obstante. De hecho, seis de los diez rivales que les quedan son compartidos. Los dos tendrán que ir a los campos de Atlético Sanluqueño, Villanovense y Linense, más difíciles de lo que parece. Y los tres próximos visitantes en el Artés Carrasco (Extremadura, Jumilla y Recreativo) serán los tres últimos equipos que pasen por el Cartagonova.

En el caso del Cartagena, que tiene por delante seis partidos en casa y solo cuatro a domicilio, todo pasa por recuperar el pulso en el Cartagonova y hacerse fuerte ante su público, donde solo ha ganado en una ocasión en los tres últimos meses. El derbi ante el Real Murcia marcará su futuro, sin olvidar que este domingo pasa por Benipila uno de los mejores visitantes del grupo, un San Fernando resucitado tras su victoria del domingo ante el Murcia.

La salida a Marbella, justo después del derbi, también tiene su miga. No obstante, el equipo de Monteagudo ha demostrado su fiabilidad lejos del Cartagonova durante todo el curso. Solo ha perdido en dos campos, en El Ejido y en Jaén. Y aquello fue en la primera vuelta. Así, todas sus opciones de cazar al Lorca y acabar primero pasarán por su mejoría en casa. El Lorca, sólido y cómodo tanto en el Artés como fuera de él, solo se verá las caras con dos equipos que pelean por el 'playoff' de ascenso, Villanovense y Jumilla. Curiosamente, los primeros están más cómodos a domicilio y contra el Lorca jugarán como locales. Y los jumillanos, que bajan mucho lejos de su campo, irán al Artés Carrasco en tres semanas.

Para este primer fin de semana, en el que los lorquinos visitan el campo del colista Atlético Sanluqueño, el Cartagena pone en marcha una nueva iniciativa para que en su estadio haya más público que nunca. La promoción, enmarcada con el hashtag #CartagenaNuncaSeRinde, impulsado por los seguidores albinegros en las redes sociales, consiste en que todos aquellos aficionados que compren o presenten durante esta semana su entrada para el derbi ante el Murcia del próximo 19 de marzo podrán adquirir otra localidad para el partido de este domingo ante el San Fernando (Cartagonova, 17.00 horas) por solo 3 euros, en cualquier ubicación del estadio.

El horario de las oficinas del Cartagonova para comprar las entradas para ambos encuentros será el habitual durante esta semana: de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas; y de 17.00 a 20.00 horas. Y el viernes, de 10.00 a 14.00 horas, momento en el que concluirá la promoción.