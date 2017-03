El Efesé, a por la novena fuera de casa

Hay algo que los entrenadores repiten mucho a lo largo de cada temporada y es aquello de que el partido más importante es el más próximo en el calendario. En el caso del FC Cartagena de Alberto Monteagudo, la cita más cercana y por tanto crucial es esta mañana en el campo del Granada ante el filial andaluz.

JORNADA 28 12.00 h. Ruipérez Marín (c. manchego). Luis Planagumá. Alberto Monteagudo.

Los albinegros quieren jugar al final de la temporada partidos importantes que les lleven a cumplir su sueño y el de sus aficionados, pero para ello deben aprovechar cada oportunidad que la competición les otorga, porque llega el tramo más importante de la campaña y la clasificación está muy apretada.

Lleva meses hablándose del derbi frente al Murcia, que será el 19 de marzo, pero esta semana se ha intensificado el ruido que genera un encuentro como ese. Antes, el Efesé tiene que afrontar dos compromisos igual de importantes o más si se miran las circunstancias.

Realmente si no quiere perder la estela del líder Lorca, el Cartagena necesita sumar de tres en tres y aguardar su oportunidad para volver a colocarse en lo más alto de la tabla del Grupo IV.

Perder energía en futuros encuentros no ayuda porque de los puntos ante el Granada B y el San Fernando dependerán muchas de las aspiraciones finales del equipo, pase lo que pase después en el derbi. De hecho, la mejor manera de motivarse para ese esperado encuentro es no fallar y si puede ser llegar como líder a la cita más emotiva, que no más importante del año.

La jornada es fundamental, como todas a estas alturas, y el rival de los que pueden tener un día maravilloso o ceder presa de la juventud que atesoran los internacionales jugadores del Granada B, que en la ida sucumbieron 2-1 en el municipal Cartagonova.

El campo se le da bien a los albinegros, que no saben lo que es perder allí. Han sumado una victoria y dos empates en los Cármenes. La última referencia del pasado curso, ya con Monteagudo en el banquillo, fue un 1-3 favorable a los cartageneristas.

De hecho, los números viajeros del Efesé los firmaría casi cualquier entrenador. Ha sacado 28 puntos lejos del Cartagonova y 24 en casa. Por esa tónica, los puntos de esta mañana servirían para compensar el empate ante el Melilla del pasado fin de semana. Los de Monteagudo han ganado ocho partidos fuera y han sumado también cuatro empates. Solo se volvieron con las manos vacías del Ejido y Jaén, que coincidieron con dos de las peores actuaciones del equipo.

Baja importante

Para intentar sumar el noveno triunfo del curso a domicilio, el técnico albinegro solo tiene una baja. Dado el nivel de Gonzalo Verdú es importante, pero por contra recupera a Moisés García y podrá poner a la defensa más habitual en la campaña. Será un rato antes de las doce del mediodía cuando se conozca la decisión sobre la portería. Puede apostar por mantener a Marcos o devolver a Limones la titularidad después de un partido en el banquillo. Solo él sabe qué ha decidido.

En el resto del equipo, no debe haber demasiados cambios. La apuesta de fútbol de la primera mitad del pasado domingo fue buena y solo requiere de un mayor grado de acierto y es posible que mantenga a todos los titulares, aunque tendrá que buscar una mayor efectividad para evitar disgustos. Arturo podría ser una opción para el inicio y que Germán aguarde para el segundo tiempo. Lo bueno es que tiene varias opciones para cada puesto tanto arriba, como en el centro del campo.

La duda ahí reside entre darle confianza a Sergio Jiménez para recuperar la fe jugando o darle descanso y posibilitar a Juan Antonio Ros el ser titular en Granada. Entre cartageneros anda el juego para acompañar a Rivero y a Llorente, que con sus goles está sosteniendo al equipo desde su llegada.

El goleador del Granada B es Matheus que ha sumado doce dianas, seis en casa y otras tantas fuera. Será titular en el ataque granadino. Uno de sus peligros Ally Mallé fue convocado con el primer equipo que ayer perdió en Leganés. De hecho, Luis Planagumá solo tiene las bajas de los jóvenes talentos que fueron con el Granada; Mallé y Estupiñán. Regresa a la lista el brasileño Silva.

El técnico espera solventar los errores que le han llevado a estar en tierra de nadie. «Va a ser un partidazo. Jugamos en casa, en nuestro estadio. Jugamos contra un gran equipo, que lleva toda la temporada primero o segundo y su objetivo de ascenso es muy claro. Nosotros tenemos que seguir en esa dinámica de crecimiento y de seguir mejorando en cada partido», indicaba el entrenador anfitrión de esta mañana. en Los Cármenes.

El filial está en mitad de la tabla y suma 35 puntos, de los que 25 los ha logrado en su estadio. Allí ganaron el Marbella, y el Lorca y sacaron un punto el Mancha Real, el Atlético Sanluqueño, el Melilla y en la última ocasión el Murcia.

Llega a la cita contra el Efesé después de tres empates consecutivos y antes, perdió en el campo del Lorca de forma muy ajustada y en los últimos segundos desde el punto de penalti. Su última victoria fue un 3-0 ante el Mérida.

A la misma hora jugará el Marbella, que tiene cuatro puntos menos que los albinegros, y visita el siempre difícil Álvarez Claro de Melilla en la lucha por la tercera y cuarta plaza del grupo. El Lorca recibe al Jaén esta tarde, a partir de las cinco.

Luego, quedarán esas últimas diez jornadas en las que se suele decidir todo y el Cartagena afrontará seis encuentros en casa; ante el San Fernando, Murcia, Jaén, Extremadura, Jumilla y Recreativo. En teoría todos jugándose algo en una clasificación muy apretada.

También tendrá salidas a Marbella, Sanlúcar, Villanueva de la Serena y La Línea de la Concepción.