El Efesé expulsa al juvenil que quiso agredir a un árbitro

La directiva del Cartagena Fútbol Club, presidido por José Gómez Meseguer, ha expulsado de manera inmediata al juvenil de su equipo de Segunda que el pasado sábado quiso agredir a un árbitro cartagenero, de 23 años, en el campo de La Vaguada. Ayer se conoció la sanción que impuso el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia a este jugador, que es de seis partidos, dos por dirigirse al árbitro en términos y actitud de menosprecio y otros cuatro por producirse con actitudes violentas con el árbitro. Pero es lo mismo. Daba igual que el castigo fuera de dos, seis o diez partidos, ya que el juvenil está expulsado del club desde el pasado sábado y no volverá a pisar las instalaciones del club del polígono Cabezo Beaza.

«Nosotros siempre actuamos igual. Padre que monta un lío en nuestro campo o fuera es inmediatamente expulsado y no puede poner un pie en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Y aquel jugador que monta un lío es expulsado inmediatamente del club. No puede jugar ni entrenar con nosotros nunca más. Y eso es lo que hemos hecho en esta ocasión», explicó anoche a este periódico Leo Gómez, director deportivo del Cartagena FC, club que tendrá que pagar una multa económica por lo sucedido el pasado sábado en La Vaguada.

Mientras tanto, el árbitro, que pudo esquivar el puñetazo que le lanzó el padre del jugador que saltó al terreno de juego, ha decidido no denunciar a este individuo. «La gente de La Vaguada estuvo rápida, frenaron al padre del jugador, el árbitro se metió en su vestuario, el campo quedó desalojado y se pudo terminar el partido. Como al final se trata de un intento de agresión no consumada, el chico ha preferido dejar aquí el tema y no denunciar. El comportamiento del Cartagena FC ha sido modélico, ya que el mismo sábado me llamó avergonzado José Gómez Meseguer, pidiendo perdón y poniéndose a mi disposición. Por tanto, es mejor cerrar esto y que el chaval pite este sábado su partido con total normalidad», comentó a 'La Verdad' el presidente del Comité de Árbitros de la Región de Murcia, Javier Lozano Segado.