Segado: «El césped no corre riesgo»

El concejal de Deportes, Ricardo Segado, transmitió ayer un mensaje de tranquilidad a los responsables y aficionados del FC Cartagena que temen que el césped del Cartagonova quede dañado por la celebración del XXIX Campeonato Nacional de Trabajo de Adiestramiento deportivo con Pastor Alemán. Será este fin de semana, en Cartagena y Alcantarilla, y en el recinto de Benipila, entre el viernes y el domingo en jornadas que arrancarán a las 07.00 y acabarán a las 17.00 horas, se llevarán a cabo los ejercicios de obediencia y protección. Una semana después, el Efesé recibirá al San Fernando. Y en quince días, el Cartagonova albergará el derbi ante el Real Murcia.

opinión Una ocurrencia a destiempo

«No hace falta proteger el césped. Son animales adiestrados los que van a participar en este campeonato y el estado del terreno de juego, que ya es magnífico, no va a verse alterado. No habrá problemas y es algo que no me preocupa en absoluto. Los ejercicios se hacen directamente en el césped, con perros que pesan 30 kilos y con una persona a su lado en todo momento. Entendemos que la ciudad se debe convertir en un destino preferente de turismo deportivo, con iniciativas de este tipo. En este Gobierno creemos que el Cartagonova es un estadio para partidos de fútbol, pero sí que es verdad que puede convertirse en un recinto multiusos, siempre bajo la premisa de que el terreno de juego no se vea alterado y con el visto bueno de los técnicos. Lo tenemos, siempre me baso en ellos y, por eso, se hace este campeonato en el Cartagonova», explicó el concejal de Deportes durante la presentación del torneo canino.

Segado fue más allá. «Yo estaba más asustado en el concierto de Alejandro Sanz [celebrado el pasado mes de julio en el estadio], a pesar de que entonces el césped se cubrió con una lona. Eran miles de personas las que iban al concierto e iban a estar pisándolo durante dos horas. Ahora, se trata de 36 perros y cada uno de ellos irá acompañado de un especialista. El césped no corre ningún riesgo y estoy muy tranquilo», insistió.

«Nosotros apostamos por tener un recinto multiusos. Se habló de contar con un coso taurino que sirviera para todo tipo de eventos, pero la ciudad aún no dispone de él. En este sentido, el Cartagonova nos parece un recinto adecuado para un campeonato de este tipo y por eso se lleva allí. Los técnicos no han puesto ningún problema, todo está bajo control y estamos convencidos de que para el próximo partido del Efesé el terreno de juego seguirá estando en perfectas condiciones», declaró Segado.

Prohibido defecar

A su lado, el presidente de la delegación regional del club organizador, el Real Club Español del Perro Pastor Alemán (CEPPA), Pascual Pedrosa, aclaró que «en este tipo de campeonatos está prohibido que el perro haga sus menesteres. Ni orina ni defeca. De hecho, si lo hace queda inmediatamente eliminado del torneo. Son perros adiestrados, que se usan en operaciones especiales por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y debe quedar claro que el perro no va a dejar heces ni pelo».

El vocal de Trabajo de la CEPPA, Gonzalo José Vicente, indicó que el Nacional de Trabajo de Adiestramiento deportivo con Pastor Alemán «siempre se hace en estadios de fútbol. En 2010 se hizo el Mundial en el estadio olímpico de La Cartuja, en Sevilla. El año pasado se hizo el Nacional en Valdemoro, el anterior en Bétera y en años anteriores en Torremolinos, Lloret de Mar y Segovia. En Murcia se hizo una vez en el estadio Monte Romero, en el campus universitario de Espinardo».

Y destacó el impacto que este torneo tendrá en dos hoteles de la ciudad. «El hotel NH Cartagena está lleno y también se hospedará mucha gente en el Posadas de España, que está casi completo gracias a la gente que viene. Nuestra previsión es que durante esta semana habrá 1.500 pernoctaciones en Cartagena gracias al Nacional», dijo Vicente.

El edil Segado añadió que «hemos hablado con el FC Cartagena, a través de nuestros técnicos, y no tengo constancia de que haya habido ninguna respuesta, ni mala ni buena. No va a haber ninguna disfunción ni descoordinación con ellos por este asunto». Segado recordó que, en 2016, la Concejalía de Deportes gastó más de 300.000 euros en el mantenimiento del Cartagonova, de los que 24.000 fueron destinados a la última resiembra en el césped.

Por otro lado, un portavoz de la Federación Murciana de Fútbol apuntó ayer a este periódico de que la Federación Española de Fútbol no cuenta con «ningún tipo de mecanismo ni de regulación para prohibir la entrada de animales a un campo de fútbol, pero nos parece una auténtica barbaridad meter perros en el Cartagonova, y más en plena temporada y con la Liga en marcha».