Alfombra verde para los animales

Ocho años después de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) recomendara al Fútbol Club Cartagena que prohibiera la entrada de animales al terreno de juego del Cartagonova, propiedad del Ayuntamiento, este fin de semana el césped del estadio municipal volverá a convertirse en una alfombra verde para una exhibición de animales. Entonces, lo que se prohibió -de aquella manera- fue fundamentalmente la entrada de caballos, uno de los principales atractivos del Circo Romano de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Anteriormente habían desfilado por el césped del Cartagonova elefantes, aves, bueyes, dromedarios, camellos e incluso, en una ocasión, un oso. Pero, tras varias años intentándolo, la Concejalía de Deportes que dirigía Alonso Gómez López logró por fin parar aquel despropósito. Fue en 2009, tras el ascenso de Alcoy. De hecho, desde 2010 este espectáculo -el más importante de los que organiza el Senado Romano en las fiestas de recreación histórica de septiembre- no se celebra en el Cartagonova. En los últimos años, cuando se ha celebrado el Circo Romano, se ha hecho en una plaza de toros portátil que se instala en las inmediaciones del campamento festero.

Este fin de semana no habrá caballos. Serán perros. Y no será una exhibición de unos minutos dentro de un espectáculo teatral de hora y media. Lo de este fin de semana es una competición que durará tres días, con ejercicios que se alargarán desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. Se trata del Campeonato Nacional de Pastor Alemán, que está organizado por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán (RCEPPA) y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy será presentado el evento en el Palacio Consitorial, con la presencia del edil de Deportes, Ricardo Segado, y de Pascual Pedrosa, Gonzalo Vicente y José Carlos Vicente, directivos del RCEPPA.

39 inscritos

Hay inscritas 39 personas, que son los adiestradores más preparados del país y que acudirán a este campeonato con 39 perros. Se hospedarán en el hotel NH Campo Cartagena. Durante los tres días, en las diferentes disciplinas de rastreo (trabajo, obediencia y protección), los pastores alemanes adiestrados correrán por un terreno de juego convertido en un circuito tipo gymkana para perros, siempre bajo la supervisión y el control de sus dueños. Todos los participantes han presentado la cartilla antirrábica sellada y al corriente y todos los perros pasarán su correspondiente revisión veterinaria antes del inicio del campeonato.

Se da la circunstancia de que este campeonato canino se celebra antes de dos partidos consecutivos del Efesé en su estadio, ante el San Fernando (12 de marzo) y el derbi ante el Real Murcia (19 de marzo), justo cuando el césped presenta su mejor aspecto de toda la temporada. En principio, no está previsto que se use ninguna lona protectora, ya que en ediciones anteriores de este torneo nacional los perros se han movido directamente sobre hierba, ya fuera natural o artificial. Y se ha elegido el Cartagonova por su amplitud y por la comodidad que tendrán los espectadores que se sienten en la tribuna para seguir las evoluciones del campeonato.

«Todo controlado»

Lógicamente, los técnicos municipales están preocupados por el daño que esta competición canina pueda causar en el césped del Cartagonova en unos momentos tan críticos, con dos partidos seguidos a la vuelta de la esquina. «Todo está verificado y previsto con la Federación Española, que es la que organiza el evento. Ha sido posible porque este domingo el Cartagena juega en Granada y no hay actividad en el estadio. La competición no va a dañar el césped, que está en muy buen estado gracias a los cuidados diarios de los técnicos encargados del mismo y además no interfiere en los trabajos de mantenimiento del terreno de juego, que se van a seguir haciendo durante estos días. También van a continuar esta semana los trabajos de mejora de la megafonía y de la iluminación. Si se hace la competición es porque no hay peligro para el terreno de juego y todo está controlado», aseguró anoche a 'La Verdad' un portavoz de Alcaldía.

Este periódico quiso también reacabar la opinión sobre el asunto de Paco Belmonte, dueño del Fútbol Club Cartagena, pero éste declinó hacer declaraciones al respecto, debido a que no conoce los detalles del evento y, además, el estadio es de titularidad municipal.