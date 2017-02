Barrio, el cerrojo del Melilla

El Cartagena sigue avanzando en una Liga que no deja de presentar nuevos peligros. Si el regreso de Chumbi en un Lorca líder fue el aliciente de la pasada semana, el reto de esta semana es batir al 'zamora' del Grupo IV.

El portero asturiano Dani Barrio ha encajado dos goles menos que Limones. 17 goles en 26 partidos que hablan por sí solos de la seguridad defensiva del Melilla de Iosu Uribe, al que Monteagudo conoce perfectamente. Eso sí, le tendrá que ver desde una cabina de prensa para terminar de cumplir su sanción. Ya solo le queda uno.

El guardameta del quinto clasificado es un auténtico cerrojo y un gran guardián del buen trabajo de la zaga y de la solidaridad del rival albinegro sobre el campo. «Son buenos números sí, pero son gracias a todo el equipo. Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que mantener ese nivel defensivo», explica el portero.

Además, el Álvarez Claro es uno de sus aliados en la causa no de encajar goles. Fuera ha encajado 10 de los 17 goles. «Se ha igualado más la cosa, porque el año pasado terminamos encajando muy poco en casa. Está muy equilibrada la cifra».

En lo que va de competición el asturiano solo ha encajado más de un gol en dos partidos. En Villanueva encajó 3 y en La Línea 2. Allí se consumaron dos de las únicas cuatro derrotas que han amargado las mañanas a los aficionados melillenses. «Sabemos que si nos adelantamos en el marcador es muy difícil que no saquemos algo y salvo en dos o tres partidos en todos nos han marcado uno solo o hemos mantenido la puerta a cero. No somos un equipo muy goleador, pero rentabilizamos muy bien los que marcamos».

Con esos datos defensivos es fácil que el equipo asegure un empate mínimo. Doce empates son la diferencia existente que le hace no estar luchando por el primer puesto con el Cartagena, el Lorca y el Marbella. Solo lleva cuatro derrotas. «Al final la Liga te pone donde te mereces. En algunos partidos merecimos menos y en otros más. Siempre competimos. No puedes decir que hubo un partido en el que no aparecimos. Somos muy correosos para el rival. Lo sabemos y jugamos con esa baza intentamos ponerlo difícil a todos. Es nuestro estilo desde la segunda vuelta del año pasado», explica Barrio.

Y es que allí tomaron el rumbo bueno. «La primera vuelta del año pasado a nivel del club fue un desastre. Estábamos dejados de la mano de Dios y en la segunda se empezaron a hacer las cosas bien. Nadie daba un duro por nosotros e hicimos 33 puntos y este año se ha continuado con un proyecto bonito de larga duración. Tenemos un potencial tremendo para estar en otra categoría».

El Cartagena lleva diez goles más a favor y eso marca la distancia de nueve puntos. Sin embargo, está empatado el Melilla con el cuarto clasificado que es actualmente el Villanovense de Manolo Sanlúcar. «El Cartagena tiene más gol. En casa no llevan una buena dinámica, pero tienen potencial arriba. No me gusta que se diga lo de que nos medimos los dos mejores porteros, porque si el equipo no rinde ya puedes parar mucho que te hacen muchas más ocasiones. Es un trabajo de grupo, aunque he visto vídeos de Limones y lleva también una buena temporada individual. Esperemos que se vea un buen partido».

Equipo incómodo

No tendrá el juego más atractivo del mundo del fútbol, pero es uno de esos equipos fiables. Lo normal es que guarden su puerta y salgan a la contra en el Cartagonova. Junto a la sobriedad defensiva de un equipo muy trabajado y a un buen portero, destacan Santi Luque, Kiu y Jairo, cedido por el Tenerife en el mercado invernal. Los bajitos del Melilla son los futbolistas más desequilibrantes y rápidos de un equipo que tiene falta de olfato goleador. Su máximo realizador es Nacho Aznar que lleva siete dianas en este tramo de la competición.

Para su visita al Cartagonova el técnico del Melilla, que suele tener buenos resultados ante el Efesé, se prevé que también refuerce el centro del campo y buscará la salida rápida de balón hacia la meta de Limones.

El objetivo del club no era ni mucho menos ir descaradamente hacia la fase de ascenso, pero llegados a este punto el meta reconoce que no dejarán pasar la oportunidad de conseguirlo y eso pasa por ganar partidos como el del domingo. «No descartamos nada, aunque el objetivo del club y más después del desastroso año pasado es conseguir los 45 puntos y ya solo faltan tres. No tenemos presión, aunque sí estamos muy ilusionados con estar lo más arriba posible. Nos hace peligrosos el que no tenemos esa presión, ni obligación pero sí hambre y ganas».

En el Cartagonova tendrán la oportunidad de alcanzar los puntos necesarios para la permanencia. «Ojalá. Nosotros no nos ponemos como objetivo ganar todos los partidos, pero siempre vamos a competir y por eso llevamos once partidos sin perder. Vamos al feudo del líder y eso motiva. Nos vamos a encontrar un buen ambiente, un buen campo y esos son los partidos que gusta jugar. Habrá mucha presión ambiental porque allí la gente está ilusionada con la opción de subir a Segunda y sobre todo tengo muchas ganas de jugar. Tengo ganas de que compitamos y hacer un buen partido», admite Barrio.

De hecho, el guardameta considera que es más difícil ir a los campos de los rivales de abajo. «Creo que no hay que tomar más precauciones, porque no hay que recalcar lo anímico. Es más difícil concentrarse en un campo de los de abajo con menos ambiente. En semanas como estas no hacen falta alicientes. En cuanto salgamos al campo y veamos el ambiente estaremos al 100%».

Desde el punto de vista del que debe parar las ocasiones rivales tiene muy claro que no quitaría al Cartagena ningún jugador. «Me quedo con mis diez compañeros en el campo y mi plantilla, porque con ellos llevo desde julio partiéndonos el pecho y seré fiel a ellos hasta mayo».

Para nada firma un empate antes del encuentro, aunque se trate del líder. «El día que salgamos a conformarnos con empatar, mejor nos quedamos en casa y nos ahorramos el viaje», indica con rotundidad.

Lucharán por quedar lo más arriba posible, aunque comenta que va a estar caro y ve dos plazas para seis equipos. «Va a estar muy caro meterse en el 'playoff'. Los de arriba, Cartagena y Lorca creo que lucharán por la primera plaza y los demás pelearemos por el 'playoff' incluido el Marbella que ahora tiene un calendario difícil y viene a Melilla en dos semanas. Creo que serán dos pestos para 6 o 7 equipos. Va a estar muy caro», finaliza el guardameta del Melilla.

Mismo horario

El Cartagena, que está pendiente de la evolución de Jesús Álvaro para la cita del domingo, volverá a repetir el horario matinal la próxima semana fuera de casa. El Efesé, tras recibir al Melilla, tendrá que rendir visita al Granada B. El partido se jugará el domingo, a las 12 del mediodía, en el Nuevo Los Cármenes. Hoy la oficina solo abren por la mañana para la venta de entradas del derbi.