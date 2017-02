Llorente: «Esto va de un modo inmejorable»

El primer mes de Fernando Llorente (Segovia, 1990) en el Efesé ha sido para enmarcar. Puro lujo. Tres goles vitales en cinco partidos (cuatro de titular) y una trascendencia en el juego del equipo que abruma. Ese es el resultado de una puesta en escena que nadie podía imaginar. Es como si el futbolista formado en las canteras de Atlético de Madrid y Villarreal llevara toda la vida jugando con la camiseta albinegra con el número 10, absolutamente acoplado al 4-1-4-1 que Alberto Monteagudo usa precisamente desde su llegada.

«He caído de pie y además estoy viendo puerta en casi todos los partidos. No podía imaginar un estreno así y la verdad es que estoy muy contento. Esto va de un modo inmejorable. No tuve ni una sola duda para venir, ya que el proyecto del Cartagena, aunque sea en Segunda B, es tan grande que no te genera ninguna duda. Pero sí que tienes ese gusanillo de no saber cómo empezará todo y de ver cómo te adaptas. Un mes después de venir, mi sensación es que las cosas están saliendo de una forma inmejorable», constata el centrocampista segoviano.

Él vino para mejorar el funcionamiento del equipo y potenciar un centro del campo que en la primera vuelta dependía casi en exclusiva del talento de Quique Rivero. Y su rendimiento inmediato está siendo excelente. Es el fichaje invernal más rentable de todos los que han hecho en las últimas semanas los equipos de la Región. Y eso sucede porque a su buen tono en labores de creación y organización de juego se suma su sorprendente eficacia goleadora. Con su tanto de Lorca, que le dio los tres puntos al cuadro albinegro en el Artés Carrasco, suma tres en cuatro partidos y medio. Y ya ha batido la mejor cifra de su carrera.

«No me esperaba tanto ambiente en nuestro campo ni tanta gente viajando fuera de casa»

9 goles en 138 partidos

En sus anteriores equipos (Villarreal B, Sabadell, Burgos y Politécnica de Timisoara) había marcado 9 goles en 138 partidos. Su tope anotador en una temporada estaba en los dos goles que hizo en 16 partidos con el Burgos en 2015, antes de irse a Rumanía, y en los dos que consiguió con el Sabadell en 20 encuentros en la campaña 2013-14. «En mi carrera he marcado goles solo ocasionalmente. Me gusta llegar al área y finalizar jugadas, pero lógicamente jugando en el medio, de 6 o de 8, es complicado hacer goles», confiesa Llorente.

Pero en el Cartagena está jugando de 10, compartiendo con Rivero una especie de mediapunta, por detrás del ariete. Y está rindiendo a un nivel formidable. «El estilo de juego me beneficia claramente. Estoy más suelto y puedo llegar a zonas de remate. Tuve la fortuna de marcar en mi primer partido en el Cartagonova [de cabeza en el triunfo ante el CD El Ejido] y desde el primer momento me he sentido muy cómodo. La plantilla está llena de jugadores que proponen, tenemos mucho tiempo el balón en nuestro poder y generamos muchas ocasiones. Eso hace que haya más oportunidades», explica el centrocampista del Cartagena.

Su gran momento recuerda al que tuvo en el inicio de la Liga el cordobés Juanlu Hens, quien anotó seis dianas en las seis primeras jornadas de Liga. Es más, Llorente ha heredado la camiseta con el número '10' de Juanlu Hens, suplente habitual desde hace muchas jornadas. Y es asombroso hasta qué punto se parece lo que está haciendo ahora Llorente a lo que hizo Juanlu Hens en el inicio del campeonato. «La adaptación ha sido muy fácil y eso es clave para rendir desde el principio llegando en el mercado de enero. Mi sensación es que lo de ser nuevo me duró dos días. Al tercer día era uno más, al igual que Isi Ros, Juan Antonio [Ros], Artiles y Germán. Hay muy buen ambiente, en el vestuario estamos como en una familia y, como hay calidad, todo eso se nota en el terreno de juego», dice Llorente, quien apunta que «nuestra priooridad ahora es ganar en casa, lograr todos los puntos en nuestro campo y que el primer puesto sea para nosotros».

El balón de Óscar Ramírez

Sobre su importantísimo gol en Lorca, donde emuló con un gran testarazo al otro Fernando Llorente, al internacional que ahora está en el Swansea, confiesa que «conozco muy bien a Óscar Ramírez porque estuvimos juntos en el Sabadell y sé que esos balones los suele poner ahí, en el primer palo. Pude deshacerme de mi marca, ir al sitio y conectar con precisión el remate. Fue una liberación, ya que habíamos sido mucho mejores pero seguíamos empatados por nuestra escasa fortuna a la hora de rematar. Ese gol nos dio la vida y se vio que los tres puntos nos los quedábamos nosotros. Fuimos muy superiores al Lorca».

Destaca que con Quique Rivero «es muy fácil entenderse porque es un jugador de una calidad extraordinaria» y opina que este Cartagena «es un caso difícil de encontrar en Segunda B, porque proponemos mucho con el balón y atacamos en todo momento, mientras que la mayoría de los equipos optan por defender y buscar el gol en jugadas a balón parado». Por último, Llorente reconoce que está «muy sorprendido con la seriedad del club en todos lo ámbitos y con la gran afición que tiene el Cartagena. No me esperaba tanto ambiente en nuestro campo ni tanta gente viajando fuera de casa. Fueron muchos a La Roda y fueron muchos a Lorca. Y se nota ese apoyo jugando fuera».