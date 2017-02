Un derbi que puede valer un campeonato

Es cierto que cuando esta tarde termine el encuentro del Francisco Artés Carrasco de Lorca, alrededor de las 19.45 horas, quedarán todavía doce jornadas ligueras por disputar en el Grupo IV de Segunda División B. Son muchas. Significan 36 puntos por repartir en más de 1.080 minutos de juego en los que quedará mucho por decir y no solo por parte del Lorca y del Efesé.

JORNADA 26 17.00 horas. Ripoll Solano (balear). Julio Algar. Alberto Monteagudo.

Tampoco es menos real que el resultado del derbi de esta tarde puede marcar casi definitivamente el devenir de la competición en la zona alta y sobre todo puede dejar muy decantado el primer puesto del Grupo IV. Eso será, si gana el Lorca.

Si gana el Cartagena la luchará estará nuevamente abierta con ambos equipos empatados a puntos y un empate no sería tan definitivo e incluso podría acercar a los perseguidores. De hecho, el Lorca tendrá que visitar al Marbella la próxima jornada y tendrá duelos ante el Villanovense o Jumilla en las próximas semanas. El Cartagena entre otros, tendrá que medirse a esos mismos rivales y también al eterno rival.

Arturo y Sergio Jiménez, por el Efesé y el jugador del Lorca Pina se pierden la cita por estar sancionados



Chumbi, con trece dianas, y Ownu, con siete, son dos de los peligros para el FC Cartagena en Lorca

Sin embargo, hoy hay algo más de tres puntos en juego en el feudo lorquino, porque a nivel mental el triunfador saldrá tremendamente reforzado de una pelea que no está defraudando a sus respectivas aficiones y que futbolísticamente está por encima del derbi ante el Real Murcia. Otra cosa son las pasiones que despiertan los rivales y en eso el 19 de marzo será otro mundo. Falta un mes todavía y el presente es lo suficientemente interesante para no despistarse ni un segundo de lo que va a ocurrir en el Artés Carrasco de la Ciudad del Sol.

Los dos equipos han depositado muchas ilusiones en la cita, aunque en el discurso público hayan rebajado la tensión de un derbi que tendrá mucho en juego. Las estadísticas jugan a favor de los de casa, aunque suele decirse que están hechas para romperse y eso es lo que buscarán los de Monteagudo, que siguen pagando las consecuencias de las sanciones de las dos últimas semanas.

Líder reciente

El Lorca es el anfitrión y quiere hacer valer su condición de local para mantener un liderato que ostenta desde el pasado domingo y que precisamente arrebató al Cartagena después de un gran tramo de la campaña en el que los de la ciudad portuaria estuvieron destacados. Los de Xu Genbao llegan después de ganar en el descuento en el campo del San Fernando y no pierden desde el 4 de diciembre. Ese día cayeron 4-0 en el campo del Córdoba B, pero desde entonces solo han dejado escapar dos puntos con un empate en el complicado Álvarez Claro. Siete victorias y ese empate son los antecedentes a la visita del Efesé. Cifras buenas, como también lo son los del Efesé que solo suma tres puntos menos en la tabla.

Julio Algar recupera a Chumbi, aunque apunta a suplente. El delantero aguileño ha estado varias semanas lesionado y sigue a tres goles del 'pichichi' Airam (Mancha Real) y a dos del exalbinegro Megías, máximo goleador de La Roda. Suma trece dianas, una de ellas sirvió para llevarse los tres puntos del Cartagonova en el encuentro de ida. Fue el autor del primer tropiezo en casa de los albinegros, que supieron asumir la derrota y enganchar una buena racha.

Los máximos realizadores por parte del equipo albinegro son Arturo, Cristo Martin y Juanlu Hens que han marcado siete goles cada uno, mientras que el lorquino Urko Arroyo suma seis dianas en estas 25 jornadas ligueras ya disputadas y en las que los dos equipos solo están separados por una derrota o un triunfo de diferencia.

Además, volviendo a Chumbi se da la circunstancia de que estuvo en la agenda albinegra de posibles fichajes invernales tras unas declaraciones que hacían presagiar su inminente salida del club lorquino. Se convirtió en uno de los jugadores más deseados, aunque finalmente todo quedó en una arrancada con parada posterior. Se lesionó en el choque ante el Murcia, el pasado 22 de enero.

Héroe de Las Palmas

El Lorca es mucho más que Chumbi y entre sus peligros se encuentra Carlos Martínez, héroe de la permanencia cartagenerista en Las Palmas y siempre muy motivado ante su exequipo en el que todavía conserva algunos compañeros.

El habilidoso jugador y el propio Ownu, que apunta a titular ante la posible falta de ritmo de Chumbi y lleva siete goles, no desmerecen tampoco comparados con el aguileño.

Se trata de estilos diferentes, pero se miden hoy dos candidatos claros a luchar no solo por la primera plaza del grupo, sino por el ascenso a Segunda División. Salir del pozo del fútbol de bronce es el mejor aliciente para los 22 jugadores que salten de inicio al terreno de juego y que no estarán solos. Saben que ser primeros tiene doble oportunidad para optar al premio.

Se espera la visita de unos 600 aficionados del FC Cartagena. También la venta de entradas en Lorca se ha animado y puede haber una entrada cercana a los 2.500 espectadores para presenciar el duelo entre los dos mejores equipos del grupo.

El Efesé contará con sus animosos seguidores, pero todavía Monteagudo tiene bajas importantes como ocurre desde hace semanas, aunque se ha trabajado durante la semana en intentar alejar los ruídos que provocan las últimas actuaciones arbitrales y los presagios más negativos sobre las próximas y que no deben suponer una distracción, ni tampoco excusa fácil.

El lastre es significativo, porque se acumulan sanciones y lesiones e incluso se complica la lista. Monteagudo, que no estará en el banquillo, no podrá contar con los sancionados Arturo y Sergio Jiménez, pero recupera a Jesús Álvaro. El canario ha estado tocado, pero volverá a ser un peligro arrancando desde el lateral zurdo.

El once e incluso la lista de convocados va a depender del estado de Sergio García, que ha estado muy tocado e incluso peligraba su inclusión en una lista que se conocerá hoy mismo. Si se hubiera recuperado, que parece que sí, volvería a jugar de falso nueve, pero el plan b puede ser Isi Ros, si es que Alberto Monteagudo no considera a Germán preparado para jugar noventa minutos y le prefiere como revulsivo para el segundo tramo. Tendrá que hacer su apuesta para encontrar el once más competitivo, que esta semana sí recupera a su defensa habitual.

Los problemas físicos del centrocampista cartagenero Juan Antonio Ros, dan más opciones todavía a Gonzalo Verdú para ser el sustituto de Sergio Jiménez en el centro del campo. Lo ha hecho en muchas ocasiones en esta temporada y el resultado ha sido bueno. El buen partido del canario Artiles en el amistoso ante los rusos del pasado miércoles, le podría dar la llave de la titularidad.

Son muchas las complicaciones, pero muchas también las esperanzas puestas en un partido clave para los intereses y los objetivos de los de Paco Belmonte, coincidentes en este caso con las de Xu Genbao. Se trata de un buen partido para disfrutar, aunque la previsión de lluvia puede no favorecerlo.