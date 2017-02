Monteagudo: «Hay que olvidarse de los árbitros y dar nuestro nivel»

El derbi entre el Lorca y el Cartagena va a tener muchos alicientes. La lucha por la primera plaza, los duelos individuales de dos plantillas muy poderosas y los cánticos enfrentados de las dos aficiones. Lo que no tendrá el choque del Artés Carrasco es enfrentamiento de banquillos, porque Monteagudo cumplirá el segundo partido de sanción y todavía le quedará uno más para seguir 'desterrado'.

El técnico del Cartagena tiene buenas sensaciones ante el choque de mañana por la capacidad de reacción de sus hombres antes los tropiezos y a pesar de los años que lleva el Efesé sin ganar en Lorca.

Un partido en el que según él solo habrá tres puntos en juego. «Será un partido de tres puntos. No conozco partidos de siete puntos, pero sí es cierto que tiene importancia porque si lo pierdes no es definitivo, pero ellos cogerían mucha moral y nosotros nos vendríamos muy decepcionados. Somos capaces de ganar allí y espero la mejor versión del equipo como ante el Ejido o en Mancha Real», explicaba el manchego.

Tendrá un rival poderoso, pero espera igualar la lucha por el primer puesto en terreno enemigo. «Sin duda que es un rival serio. Ellos llevan una dinámica buenísima, pero hay partidos que ganaron que igual pudieron perderlos como con el Granada B. Lleva mucho tiempo haciéndolo bien y están arriba por potencial y por prepuesto. Nosotros ahora estamos un escalón por debajo en la tabla, pero esperamos estar igualados al término del encuentro».

A la hora de pensar en un once, nuevamente sin Arturo, sigue teniendo varias opciones y entre esas está la de Germán. «Siempre valoré la opción Germán, pero su nivel físico se vio en la Roda y no estaba para jugar un partido completo. A veces uno valora ponerle en la primera parte y otras en la parte final. Este domingo claro que lo valoro de inicio, pero puede ser Isi Ros o Sergio García siempre que esté bien. Germán ha venido a aportar goles y ya ha marcado el primero», indicaba el albaceteño sin querer dar demasiadas pistas.

Monteagudo tiene las bajas de Sergio Jiménez y Arturo por sanción y tiene entre algodones a Sergio García y Juan Antonio Ros y con problemillas a Jesús Álvaro. Hoy decidirá muchas cosas en función de la última sesión de trabajo.

Chumbi, mucho mejor

Más en Lorca que en Cartagena, pero las miradas están puestas en Chumbi. Monteagudo restaba ayer importancia a la posible alineación o no del jugador aguileño. «Con todo el respeto a Chumbi, si nuestros centrales están a su nivel me da igual el delantero que juegue. Es un buen jugador de la categoría como lo es Arturo o los son nuestros centrales. Respetando al rival, no es una preocupación de un jugador. Se trata de un rival con empaque y con ese otro fútbol importante en Segunda B. Tendremos que darle velocidad al balón y obligarles a jugar a nuestro juego».

Insiste el albinegro en que su mayor preocupación son sus propios jugadores. «Nuestra única preocupación en un partido somos nosotros mismos, porque ya hemos demostrado que podemos ganar en cualquier campo. Si tenemos chispa solemos ganar y a partir de ahí, está claro que hay que tener en cuenta la calidad de Noguera y el daño que nos hace siempre Carlos Martínez. Cristian Bustos, Poley... son buenos jugadores de la la categoría. Si estamos bien tendremos opciones de ganar, aunque no será sencillo». Nuevamente le tocará estar fuera del banquillo y admite que hay cosas que cambian, pero que no es algo que debe afectar muchos a los jugadores. «El otro día tardamos en cambiar desde que tomamos la decisión, porque además el balón no salía pero son las circunstancias que hay. No llevo nunca cambios preparados y nadie tiene el puesto asegurado para los noventa minutos. Me guío mucho por la sensación que yo tengo. No e sun problema de que te vean los jugadores o no, porque para eso se entrena durante la semana».

Desde el enfrentamiento a La Roda de Pato, se ha hablado mucho de los colegiados. Es algo que Monteagudo quiere que se termine. «Tenemos que olvidarnos de los colegiados. Intentaremos jugar y hacer las cosas bien. Es un partido importante y eso no debe obsesionarnos. Pueden tener una mala tarde, pero debemos estar por encima de los árbitros. Da igual el que sea. Sí es importante dar nuestro máximo nivel y que si se complica sea por el nivel del rival».

Mayor desplazamiento

Dada la cercanía y la importancia del choque, podía esperarse un mayor número de seguidores en Lorca. El preparador del Efesé solo se atreve a pedir una cosa más a sus seguidores. «A las afición del Cartagena no podemos pedirle más. 7.000 socios a los que solo podemos pedir que nos apoyen durante los 90 minutos y luego digan lo que piensen. En casa hemos sido fuertes por ellos y no podemos olvidarlo por mucho que ahora no seamos primeros. El mensaje del equipo tiene que mantenerse y seguir siendo ese buen bloque para poder disfrutar de algo bonito. Necesitamos el apoyo de los 7.000 y luego que muestren su opinión. El jugador se resiente con los murmullos, aunque otros se vienen arriba. Queremos brindarles un triunfo en Lorca».

La responsabilidad y la ilusión de ser primero recaen ahora en el Lorca, donde esperan contar con Chumbi para la lista ante el Efesé. «Está bien y tiene muchas ganas. Todo el mundo quiere jugar un partido como el de mañana. Si puede entrar lo hará con todas las consecuencias. Está entrenando bien y lo que le falta es ritmo de competición. Hay que valorar la situación», explica Julio Algar. Pina es la baja segura del bando lorquino por ciclo de amarillas.

El técnico del líder espera un entretenido e importante encuentro y anima al público a acudir.«Que se animen a venir, porque son tres puntos muy importantes ante un rival directo. Es algo más que esos puntos, porque es un rival complicado que pelea con nosotros por el liderato. Será interesante y bonito».

Para Algar, el que menos falle triunfará en el derbi. «El Cartagena es muy buen equipo. Vendrán a por los tres puntos como nosotros y el que menos se equivoque se los llevará», advierte el técnico, que no quiso valorar los comentarios que se han hecho sobre las actuaciones arbitrales. «Siempre digo que lo que no manejo ni lo pienso y el tema de los arbitrajes es uno. Nosotros hemos sufrido expulsiones rigurosas y tarjetas dudosas, pero son aciertos y desaciertos y no nos quejamos. Tampoco nos hemos quejado de las bajas o del aspecto del césped. El árbitro es humano y luego la balanza suele ponerme donde debes estar. Lo que me preocupa son mis jugadores y que trabajen como saben».

En el mejor de sus planes terminarán el partido con seis puntos de ventaja más el duelo particular con el Cartagena ya que gaanron 0-1 en la ida, pero quedará mucho por disputar hasta la conclusión de la competición. «Ojalá, porque sería perfecto pero no definitivo. Nadie se puede relajar viéndose más cerca del objetivo, porque queda mucho y hay equipos con calidad. Va a ser un partido más, pero diferente por lo que le rodea». Antes del partido no firma el empate, aunque las circunstancias podrían cambiarle la opinión el domingo y ser bueno para su equipo que mantendría el liderato recién conseguido.