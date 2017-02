El fútbol, como aliado

Tras muchos meses de trabajo en la sombra, ayer por fin fue presentada la Fundación FC Cartagena, creada el pasado mes de noviembre y que estará presidida por Isidoro García, también responsable de la cantera. Lógicamente, en la fundación albinegra trabajarán codo con codo Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, responsables del club. Por vez primera en la historia del fútbol local, el primer equipo de la ciudad cuenta con una fundación destinada a impulsar actividades deportivas, sociales, educativas y culturales. «Esto no es una presentación de un día, vacía y sin contenido. Esta Fundación nace pensando en los chavales de la cantera y con la idea de acercar al máximo el club a la ciudad. Ya adelanto que yo estaré al frente de la misma mientras estén Paco Belmonte y Manolo Breis. Cuando ellos se vayan del Cartagena, yo me iré con ellos y no volveré al Cartagonova», indicó su presidente, Isidoro García.

PRIMERAS ACCIONES PROGRAMADAS Educación. Campaña de prevención del absentismo escolar, visitas a colegios y charla a padres y niños sobre uso adecuado de las redes sociales. Cultura. Actividades de literatura, música, historia e integración en la semana del derbi, adhesión a los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, promoción turística de la ciudad y encuentros con los jóvenes de los centros interculturales del municipio. Deporte. Amistoso contra el CSKA de Moscú a beneficio de los clubes de fútbol base de la Comarca, jornadas nacionales sobre fair play de la RFEF, estudio cardiológico a los niños de la cantera y jornadas técnicas especializadas de un equipo profesional. Salud. Campaña 'Por un Cartagonova sin malos humos', dedicada a pedir a los aficionados que no fumen en el estadio. No estará prohibido fumar, pero sí se recomendará no hacerlo.

Hay cosas programadas muy potentes y los tres primeros meses van a ser de una actividad frenética. Paco Belmonte anunció las 12 primeras acciones que la Fundación del FC Cartagena va a llevar a cabo. Entre febrero y abril, jugadores y técnicos del primer equipo visitarán colegios y darán charlas técnicas a entrenadores y jugadores de fútbol base. Además, el club participará activamente en varias campañas del Ayuntamiento de Cartagena, tales como la de prevención del absentismo escolar, la eliminación de la discriminación racial, la promoción turística de la ciudad y una serie de encuentros con los jóvenes de los centros interculturales del municipio. El club quiere potenciar mucho la integración y el acercamiento a los sectores más desprotegidos de la sociedad cartagenera.

Semana especial

Se están ultimando los detalles de los actos que tendrán lugar durante la semana del derbi ante el Murcia, con especial atención a la integración, la música, la literatura y la historia. Además, este domingo empieza una campaña para concienciar a los aficionados de que lo mejor para todos es que no se fume en las gradas del Cartagonova. No se trata de una prohibición, sino de una recomendación. El aficionado puede seguir fumando en su butaca, pero el objetivo es que cada vez haya menos fumadores en el recinto de Benipila. Con la Federación Murciana se está trabajando para que Cartagena acoja las Jornadas Nacionales sobre Fair Play que organiza la Federación Española de Fútbol.

Por su parte, Centro Médico Virgen de la Caridad, único patrocinador de la fundación del Efesé, va a realizar un estudio cardiológico individualizado a los 450 chicos de la cantera. Y, por último, todo comenzará este próximo miércoles en el Cartagonova, con el amistoso que el FC Cartagena va a disputar contra el CSKA de Moscú, a partir de las 18.00 horas y con entrada única de 3 euros, cuyos beneficios serán destinados íntegramente a la Asociación de Fútbol Base de Cartagena y Comarca (AFCT).

«Espero que la afición cartagenera esté a la altura este miércoles y que 8.000 o 9.000 personas acudan a ese partidazo. La causa, ayudar a los niños del fútbol base de Cartagena, lo merece», dijo el alcalde, José López, que estuvo en la presentación, al igual que la consejera de Cultura, Noelia Arroyo. «Tengo que dar la enhorabuena a Belmonte y Breis por la gestión que están llevando a cabo en el Cartagena. Y este es un nuevo ejemplo, ya que el paso que se da creando esta Fundación es muy importante», aportó la consejera.

Interrogado sobre el desplazamiento de cara al partido del próximo día 19 en Lorca, Belmonte respondió que «todo lo que no sea ver a más de mil cartageneros en las gradas del Artés Carrasco será una decepción. Las entradas van a costar 10 euros y el club va a hacer un esfuerzo para pagar los autobuses que hagan falta. Además, el que vaya a Lorca tendrá premio de cara al siguiente partido en casa ante el Melilla», avanzó Belmonte.