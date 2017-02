Monteagudo: «La sanción es un sinsentido»

El Cartagena, tras el calentón del domingo con el arbitraje en La Roda, hace días que quiere pasar página y volver a pensar en competir y en ganar. Tan solo hizo recurso para la sanción de Arturo y decidió no elevar ningún tipo de queja, a pesar del enorme cabreo más con la actitud que con las decisiones. Sin embargo, tras conocerse el pasado miércoles las sanciones definitivas es lógico que el malestar siga presente. La visita a La Roda ha salido cara.

El técnico del Efesé estará tres semanas fuera del banquillo albinegro. Las consecuencias de una sanción, que ya el propio domingo Monteagudo consideraba desorbitadas, le parecen un total sinsentido. «Es un desastre. No tiene sentido, ningún sentido. Hace poco veía unas imágenes de Bordalás al que tenían que sujetar cuatro personas porque quería comerse al árbitro y creo que le han caído cuatro partidos y a mí tres por decirle al árbitro que era tarjeta amarilla lo del jugador del contrario. Nada más y con respeto. Es un sinsentido. No se han puesto de acuerdo o en Primera, casi nunca echan entrenadores y no merece la pena cambiar la regla. La segunda norma es que te caen dos partidos por cualquier sanción, mientras que a los jugadores si es una doble tarjeta amarilla o una roja normal les cae uno. A nosotros nos caen mínimo dos partidos y la tercera norma que es el colmo de la risa y es que si echan al entrenador no puede ver el partido. Si te echan tienes que irte al vestuario y rezar para que gane tu equipo. Es un sinsentido como lo fue el arbitraje del domingo», lamentaba el entrenador albinegro.

Antes de centrarse en lo que más le importa, siguió ahondando en la diferencia de criterio que entiende hay entre las sanciones en Primera División y el caso del Cartagena esta semana. «Leí la resolución de Carlos Soler del Valencia y le cae un partido con la misma jugada de Arturo. A Arturo le caen dos y porque hicimos un recurso y parece que tenemos que dar las gracias o habrían sido cuatro partidos. El diferente rasero no lo entiendo. Sí lo entiendo. No es lo mismo salir en todas las teles que en pocos sitios, pero no debería ser así. Los comités deberían valorar igual. Ahora toca aguantar el tirón y que llegue el momento en el que podamos contar con Jesús Álvaro y con Arturo», indicaba el manchego con su habitual tono respetuoso. Álvaro podrá volver para jugar en Lorca, mientras que el delantero estará dos semanas fuera.

Óscar Ramírez, Ceballos o Zabaco suplirán la baja del canario Jesús Álvaro en el lateral izquierdo del Efesé

Rival potente

Tiene varias opciones para suplir la baja del lateral izquierdo canario, aunque no quiso desvelar sus armas. «Michel Zabaco, Ceballos o Ramírez lo han hecho ahí, aunque es verdad que no hay recambio natural. Estamos mirando y a ver si somos capaces de acertar». También la baja de Arturo puede suponer la titularidad del recién llegado Germán, aunque tiene otras alternativas. «Es una opción. Cada día está mejor aunque el domingo terminó cansado. Isi Ros también ha jugado de falso nueve con el UCAM y también además a Sergio García. Entre ellos está la solución». Además, están pendientes de Juanlu Hens que ha tenido molestias y que se verá entre hoy y mañana si puede estar en la lista y jugar el encuentro.

Preguntado por si nota ya el aliento del Lorca, perseguidor en la tabla con los mismos puntos, el técnico asegura que no es el momento de mirar hacia Lorca. «Bastante tenemos nosotros con mirar lo nuestro e intentar ganar y nada más. Ya lo saben los jugadores que nuestro objetivo es intentar ganar cada semana y que eso nos lleve a donde debamos estar».

El entrenador del Efesé también bromeaba ayer sobre el acierto goleador de un Llorente que asegura que el gol no es lo suyo. «Él dice que no es el nueve, pero ha hecho dos goles en dos partidos y ojalá siga la racha. Isi ha tenido cuatro ocasiones . Lo importante es tener esas opciones para poder ganar los partidos».

No quiere perder la atención del Mérida. «Luis Aragonés decía que esos últimos diez partidos son la clave. La idea de este cuerpo técnico es meter en la cabeza del jugador que es ganar cada semana. Puedes estar pensando en lo que quieras, pero llega el Mérida que es un buen equipo y te gana y estás pensando en el Lorca. Hay que ser solventes en casa y difíciles de superar. Además, no creo que la primera plaza sea cosa de tres equipos. Hasta el quinto, si gana cinco partidos seguidos se mete segundo o tercero. La regularidad es importante. Nunca hemos conseguido una racha de cuatro triunfos y es uno de los retos que queremos conseguir en esta segunda vuelta».

El rival extremeño supone la vuelta de Óscar Rico. «Sabemos que tiene un guante en la zurda y buen centro. Es cierto que echamos de menos más continuidad y por eso decidimos intentar mejorar. Viene con un rival que llevaba una racha regular, pero que el domingo ganó con solvencia y es peligroso, fuera de casa más todavía que en Mérida. Trae grandes jugadores y es un grande de la categoría», afirma el míster manchego.