Óscar Rico pasa página

A Óscar Rico (Elche, 1985) le ha costado mucho levantarse de un golpe que no esperaba. Pero, tras destacar en su primera media hora con la camiseta del Mérida, empieza a ver la luz. «Este era el año para subir. Era muy feliz en Cartagena, había jugado 18 partidos de 20 posibles, 14 de ellos como titular, y éramos primeros, con 41 puntos. Cartagena es mi casa. Allí he estado en tres etapas, nunca he estado tanto tiempo en un club y mi sensación es que la gente me quiere. Por eso, no me esperaba una salida así. Y creo que, al menos, merecía que a principios de mes me hubieran dicho que me iban a dar la baja. No me gustó que esperaran al día 20 de enero. Me ha costado entenderlo, pero ya no puedo darle más vueltas. El tiempo dirá si acertaron o se equivocaron. Tengo 31 años y el fútbol, como la vida, no se acaba aquí», resume Óscar Rico sobre su reciente marcha del Efesé.

El «destino» ha querido que solo dos semanas después de irse vaya a enfrentarse al Cartagena. Y en el Cartagonova. «Ni siquiera me despedí de nadie, ya que sabía que iba a volver en diez días. Este domingo lo quiero aprovechar para despedirme de compañeros y amigos. He vivido muy buenos momentos en Cartagena, este año y en mis dos etapas anteriores. ¿Mi rendimiento? Sí que podía haber sido más regular. Si lo comparas con mi anterior etapa [4 goles y 18 asistencias en la campaña 2012-13], ahora he estado a un nivel inferior. Pero también he hecho partidos muy buenos en esta primera vuelta. Me he visto con menos confianza, pero no se me ha olvidado jugar al fútbol», opina el exterior ilicitano, que ha dejado a su esposa y dos hijos en Elche y se ha mudado solo a Mérida.

Para Óscar Rico, esa pérdida de confianza ha estado relacionada con el hecho de que, después de cada derrota, él ha sido «el único que ha salido de la alineación. Pasó tras perder con el Jaén y después de perder en casa con el Lorca. Cuando el equipo ganaba, ganábamos todos. Pero cuando perdía, solo unos pocos perdíamos. Eso es lo que me ha molestado, además de que me hubiera gustado que me hubieran dicho que no contaban conmigo mucho antes del día 20. Me lo podían haber dicho a principios de mes, como se lo dijeron a Fernando, por poner un ejemplo», lamenta.

Gran estreno

Óscar Rico le dio muchas vueltas a su futuro y hasta el último día del plazo de fichajes no decidió su destino. Al final, aceptó la oferta del Mérida y el pasado domingo tuvo un gran debut en casa. Salió al campo a falta de media hora, con su equipo ganando 1-0. Y participó en la elaboración de los dos tantos que hicieron que el Mérida acabara venciendo con holgura al San Fernando (3-0). «Me encontré muy cómodo en ese ratito y lo cierto es que me he encontrado con un vestuario muy sano, con un gran ambiente y la acogida ha sido muy buena», cuenta.

En su opinión, el Mérida «es un equipo de 'playoff', con un gran nivel, y que no está luchando con los tres primeros porque empezó muy mal. Eloy Jiménez es un espectáculo de entrenador y hay mucha calidad en el equipo. Aún hay tiempo de hacer algo bonito y yo creo que el Mérida va a luchar por la cuarta plaza, porque parece que los tres primeros están ya muy lejos. El partido de este domingo va a estar muy bien», vaticina.

En cuanto al club, «es similar al Cartagena, aunque aquí vienen al campo 4.000 personas. Está muy bien para una ciudad de 60.000 habitantes. En Cartagena hay más masa social y es que en Segunda B no hay una afición igual. Pero las condiciones para entrenar, por ejemplo, son muy parecidas en Mérida», dice Rico.