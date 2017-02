El líder saca un punto pese al árbitro

Pudo ser peor. Mucho peor. El partido estaba helado, como la tarde. Todo aquel cartagenero que por la mañana se quejó del viento al salir de casa experimentó a primera hora de la tarde la sensación real de que el invierno llegue a tu casa para quedarse. De camino, a la altura de Hellín, la ventisca azotaba de lo lindo en una autovía más transitada que de costumbre en un domingo de invierno. De crudo invierno. En el Municipal de La Roda, donde había el doble de aficionados visitantes que locales, el aire gélido te cortaba la cara. Sobre el césped, no pasa absolutamente nada.

1 CARTAGENA Se guardó un minuto de silencio en memoria de los cinco jóvenes de Torre Pacheco que fallecieron en la madrugada del domingo en un accidente de tráfico en La Palma. Franco; Revert (Camacho, minuto 75), Fragoso, Alcántara, Connor; Samu, Pepe Palau (Candela, minuto 70); Pablo García, Javi Bolo, Eloy (Andrés, minuto 44); y Megías. Limones; Óscar Ramírez, Moisés, Míchel Zabaco, Jesús Álvaro; Gonzalo Verdú, Fernando Llorente, Rivero (Juan Antonio Ros, minuto 80); Cristo (Juanlu Hens, minuto 83), Isi Ros (Germán, minuto 46) y Arturo. 1-0, Megías, de penalti (minuto 29). 1-1, Fernando Llorente (minuto 60). Santos Pargaña (andaluz). Amarilla al local Eloy y a los visitantes Limones y Germán. Expulsó a los visitantes Arturo (minuto 27) y Jesús Álvaro (minuto 78). También expulsó a Alberto Monteagudo (minuto 43) y a su segundo Juanlu (minuto 73). Municipal de La Roda. 600 espectadores, casi 400 de ellos llegados desde Cartagena.

Con el paso de los minutos, Megías demostraba su gran momento de forma. El 'pichichi' se quedaba con todas y era un peligro constante para Moisés y Zabaco. Lo que pasa es que el ariete local estaba muy solo. Javi Bolo solo las tocaba por arriba y los exteriores Eloy y Pablo García no sacaban ni un solo centro en condiciones. Por su parte, en el Cartagena, solo Isi Ros lo intentaba, aunque con poca determinación. La tarde estaba para un 0-0, a la espera de que Cristo, Rivero o Isi Ros se inventaran un gol de la nada.

Era un domingo distinto. Los corazones aún estaban sobrecogidos por el trágico accidente de la madrugada del domingo en La Palma. Era el tema de conversación en los bares de alrededor del campo, un recinto en el que por cada bufanda roja se veían diez albinegras. Un sitio frío. Un ambiente extraño. Un domingo diferente. Todo era tedio en el Municipal de La Roda hasta que Arturo, que regresaba al campo en el que relanzó su carrera tras marcar en las tres últimas jornadas contra Córdoba B, Mancha Real y El Ejido, se enredó con Revert dentro del área tras un córner a favor de La Roda. Ya con Isi Ros saliendo a la contra, Arturo, al levantarse del suelo, le dio una patada en el pecho a Revert (no sabemos si intencionadamente o no) y el asistente lo vio. Avisó al árbitro, que ya corría hacia el campo contrario. Y la cosa se puso fea. Penalti y expulsión. Arturo, a la calle. Y Megías no falló. 1-0. Minuto 29. Arturo cometió una imprudencia y el asistente, con ganas de jaleo, se la hizo pagar muy cara. Roja tan absurda como problemática.

Remontada en ciernes

Afortunadamente, La Roda se metió en su parcela y le regaló el balón al Cartagena, que no se descompuso y que dominó de tal manera que nunca se notó que jugaba con uno menos. De hecho, el cuadro albinegro pudo marcar antes del descanso. Cristo Martín, que se quedó de falso nueve tras la expulsión de Arturo, e Isi Ros desperdiciaron dos grandes oportunidades. En la primera, el tinerfeño se plantó delante del meta Franco y tuvo tiempo de sobra para pensar. Al final, Cristo reventó la pelota y se marchó a las nubes. En la segunda, Isi Ros quiso regatear en vez de centrar o chutar y el central Alcántara se le echó encima.

Antes del descanso, llegó el segundo gran lío de la tarde. No sería el último. El árbitro le perdonó la segunda amarilla al local Eloy, quien cortó un avance de Óscar Ramírez con la mano. La tarjeta era clarísima. Mientras Alberto Monteagudo era expulsado por protestar, Pato, técnico local, quitaba inmediatamente a Eloy, a un minuto del descanso, para no seguir tentando a la suerte. Un asistente sí vio clara la roja a Arturo. El de la otra banda, sin embargo, no quiso ver la segunda amarilla a Eloy. Con la afición visitante en ebullición (pasando del frío al calor casi sin darse cuenta), los jugadores se fueron al vestuario. Y camino del túnel, en una imagen que define por sí sola una tarde difícil de entender, el asistente que expulsó a Arturo se encaró con Moisés.

Germán entró por Isi Ros tras el intermedio y Monteagudo acertó apostando un 3-4-2 que dejó en nada la inferioridad numérica del Efesé. Ramírez y Jesús Álvaro volaron por los costados y los tres centrales se movieron a la perfección para que los locales no pisaran el área de Limones. Mandaba el Efesé.

El 1-1 lo hizo Llorente, que marcó por segunda semana consecutiva, aprovechando un buen servicio de Jesús Álvaro. Faltaba media hora y el Efesé seguía dominando. Óscar Ramírez, con un derechazo que casi sorprende al meta local, y Moisés, con un remate al palo anulado por fuera de juego, calentaron aún más a los cerca de 400 cartageneros que animaban en la helada grada del Municipal de La Roda. Si había que apostar, se apostaría por la remontada.

Entonces, Alcántara agarró al debutante Germán dentro del área y el árbitro no señaló penalti. El derribo fue evidente. En las protestas, Juanlu, segundo técnico albinegro, también fue expulsado. Poco después, Santos Pargaña sacó la roja a Jesús Álvaro por protestar otro derribo a Germán al borde del área. Tampoco pitó nada el árbitro sevillano, cómodo en su papel de protagonista. Santos Pargaña fue descendido de Segunda a Segunda B en 2014 y ya ha protagonizado escándalos similares al de ayer en tierras manchegas. Haciendo balance, dejó con nueve al Efesé, perdonó una clara expulsión al local Eloy, dejó sin señalar un claro penalti por derribo a Germán y además echó del banquillo a Alberto Monteagudo y a su segundo, Juanlu Bernal.

Con este panorama, en los diez últimos minutos, con dos jugadores menos, lo único que pudo hacer el Cartagena fue defenderse y esperar que pasaran los minutos para, al menos, sacar un punto en una tarde que se puso muy fea desde el principio. Salió vivo. Y salió líder. Pese a Santos Pargaña. Que no es poco.