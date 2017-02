Rachas enfrentadas

Uno de los dos contendientes de esta tarde en territorio manchego, o incluso los dos si el duelo terminara en un empate, cortarán su buena racha aunque los objetivos a largo plazo son radicalmente opuestos. Tanto el Cartagena de Monteagudo, como La Roda de Pato llegan a la cita después de dos victorias consecutivas.

JORNADA 24 17.00 horas. Santos Pargaña (andaluz). Pato. Javi Peña (ps), Candela, Uxío, Fran Álvarez, Sergio, Mohedano y Jiawei. Alberto Monteagudo. Marcos (ps), Ceballos, Germán, Juan Antonio Ros, Llorente, Artiles y Sergio García.

Seis puntos que han servido a los albinegros para afianzarse en el liderato y a los manchegos para estar más cerca de salir de unos puestos de descenso que están muy animados en las últimas jornadas. Los de Pato se encuentran ahora mismo a dos puntos de la promoción y de la salvación directa, mientras que se hizo cargo del equipo con 7 puntos de desventaja.

El Cartagena buscará un nuevo triunfo para intentar poner más tierra de por medio con el quinto clasificado y si los resultados acompañan ser un poco más líderes, con una jornada menos por delante.

Alberto Monteagudo, que vuelve a la que fue su casa hace unos años, quiere celebrar su primer año en el Efesé con tres puntos fuera del Cartagonova, que conforme va avanzando la competición cada vez son más importantes.

Los enfrentamientos en el municipal de La Roda, que no está en muy buenas condiciones tras las nevadas, han sido favorables a los de casa en dos de las tres ocasiones. Se repitió además el 2-0 favorable para los manchegos. En la temporada 12/ 13 sí asaltaron los albinegros el feudo rodense.

Los últimos recuerdos de La Roda son del partido de la ida. El abultado resultado de 5-3 no tapó unos últimos minutos de descontrol que no llegaron a poner el marcador en riesgo, pero no gustaron nada a los inquilinos del Cartagonova. Salvo ese último tramo, el Efesé ganaba con autoridad al entonces colista de la clasificación. Un exceso de relajación amargó una tarde que había sido muy plácida.

Además, en la retina de los aficionados también está el amargor del 1-1 que mandó al Cartagena de Palomeque a la promoción de descenso en la última jornada del campeonato regular. Eran otros tiempos muy diferentes en todos los sentidos posibles. Todo empezó a cambiar con el gol de Carlos Martínez a Las Palmas, pero hubo mucho sufrimiento por el camino para disfrutar del actual presente.

La distancia entre ambos equipos es de 24 puntos. Eso, sumado a que el Cartagena está siendo un temible visitante y que La Roda está obteniendo mejores resultados fuera de casa hacen que el favoritismo de los visitantes sea algo más pronunciado, aunque los enemigos de la zona baja son mucho más peligrosos en la segunda vuelta del campeonato y son los que roban puntos determinantes. La visita del líder es una motivación extra para todos los enemigos y hoy no será una excepción.

Clara mejoría

Además, desde la llegada del exalbinegro Pato el equipo ha mejorado mucho y no encaja goles con tanta facilidad como con Mullor en el banquillo. Ha conseguido 11 puntos de los 23 que suma en total y en tres ocasiones ha dejado la portería a cero, dato que les ha acercado a la pelea por salvarse. Ha sido capaz de ganar en Nueva Condomina, en San Fernando y ante el Granada B en su casa y empatar ante El Ejido y el potente Mérida de Eloy Jiménez. Llega en el mejor momento de la temporada.

Solo ha consumado derrotas ante el Lorca (muy ajustada) y en un campo muy complicado como el Álvarez Claro de Melilla. Además, se ha reforzado sobre todo en la faceta defensiva con Uxío Marcos, y el ex albinegro Alcántara que podría actuar de central como en su etapa en el Eldense. También ha contratado a Candela.

Eso sí, ha perdido a Rubén Alegre que ha vuelto a Noruega previo pago de 12.000 euros en forma de traspaso. No cuenta Pato con Pulpo Romero, baja sensible en la portería, ni con Víctor Sales por una elongación. En el banquillo estará el meta del filial que juega en la categoría de Segunda Autonómica.

Muchas caras conocidas

Si Alberto Monteagudo y Arturo regresan a la que fue su casa, y en el caso del delantero su trampolín, también hay muchas caras que serán conocidas para los aficionados que saldrán hoy en cuatro autobuses y algunos vehículos particulares para ver a su equipo en la tierra de los famosos miguelitos. Allí se reencontrarán con Jordi Pablo, segundo técnico local, así como con Megías que es el verdadero peligro. Es el máximo goleador del grupo. También es titular indiscutible Pepe Palau. Cuatro caras más la del propio Pato que saben lo que es el Cartagena y la exigencia con la que van a comparecer en su campo.

El Cartagena solo tiene una baja. El técnico Monteagudo va con todo lo disponible, incluido el último en llegar. Germán ha entrado en su primera convocatoria después de unos días intensos en los que ha sido el tema de conversación entre Murcia y Cartagena. Ahora ya está centrado en su nuevo proyecto y deseando estrenarse como albinegro.

El único que no está es Sergio Jiménez. La sanción le ha quitado un dolor de cabeza, aunque el cartagenero es hombre importante en el esquema de Monteagudo.

No ha tenido que dejar a nadie fuera y tiene varias opciones para suplir al futbolista de los Belones. Gonzalo le ha sustituido con acierto durante la campaña, aunque otro cartagenero como Ros podría también ocupar esa demarcación. Por la inercia de Monteagudo lo más probable es que premie a un Verdú que ahora mismo tiene que volver a encontrar su hueco en la zaga blanquinegra.

Es el único problema con el que llega a la cita en la que quiere consolidar la mejoría de las dos últimas semanas. Ganó con solvencia en Mancha Real y volvió a disfrutar en el Cartagonova frente al Ejido. Para ello ha concienciado a sus futbolistas de la importancia de los tres puntos que hay en juego y de lo vital que es dar una alegría a los cuatro autobuses de aficionados que hoy partirán hacia tierras manchegas para ayudar al objetivo.